«¿Eres miembro del Partido Comunista cubano o alguien de tu familia?»: la pregunta de Deutsche Bank a un cliente. Por Ana de la Torre

Ana de la Torre

Yoel Pérez Rodríguez lleva con su cuenta bancaria bloqueada en Deutsche Bank desde agosto. La tenía abierta en la entidad desde 2009. Originario de Cuba pero con doble nacionalidad, es médico con plaza de funcionario en el Ayuntamiento de Madrid y en esa cuenta recibía su nómina, tenía una hipoteca y cobraba el alquiler de una vivienda en propiedad que tiene alquilada y en regla con la normativa de la Comunidad de Madrid.

En mayo, el cliente recibió una notificación de su banco en la que le exigían que enviara en un plazo determinado una copia de su nómina y el DNI. Pérez Rodríguez envió dicha documentación dentro del periodo marcado. La justificación de la entidad era que tenía cumplir con la normativa contra el blanqueo de capitales y el terrorismo, tal y como establece la ley 10/2010. De no cumplir con este requisito, advirtieron al cliente, procederían al bloqueo de su cuenta bancaria. A pesar de que mandó la documentación dentro del plazo, Deutsche Bank, sin previo aviso, bloqueó la cuenta bancaria de Yoel Pérez Rodríguez, siempre según su versión.

El afectado se encontraba en ese momento de vacaciones fuera de España. Cuando regresó, acudió a su sucursal, en la calle Alberto Aguilera, para pedir explicaciones y solucionar lo que consideraba un malentendido. Para su sorpresa, en la oficina le proporcionaron un cuestionario denominado Cuba Sanctions Questionnaire natural person. Y le informaron de que solo le desbloquearían la cuenta si respondía y firmaba dicho documento. Tras leer las preguntas [están incluidas al final de este texto], Pérez Rodríguez consideró que era “racistas, discriminatorias y que violaban su derecho a la intimidad”, tal y como explica ahora a infoLibre, por lo que se negó a cumplimentarlo. A partir de este momento, comenzó una batalla a base de reclamaciones por escrito al banco y cartas al Banco de España.

infoLibre se ha puesto en contacto con el Banco de España, cuyo departamento de comunicación aseguró no tener competencias en este asunto. Informó que era competencia del Ministerio de Asuntos Económicos, de quien depende Sepblac, el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias, la unidad de inteligencia financiera del Ministerio de Asuntos Económicos del Gobierno. Pero desde el Ministerio se señaló a infoLibre que este era un caso competencia del Banco de España: “Este servicio no está facultado para dar respuesta”. De esta forma, las instituciones que a priori deberían poder dar una respuesta al caso no han facilitado ninguna explicación.