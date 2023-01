Sobre el concepto Patria: apuntes. Por Rafael Montejo Véliz

El concepto de Patria es lógica e históricamente anterior como sentimiento al surgimiento del estado nación.

A veces, en sus inicios ha primado lo territorial, en otras ocasiones lo étnico lingüístico, en otras la violencia y las conquistas, las alianzas más o menos temporales, y la religión como aglutinante cultural. O todo junto a la vez.

En el fondo subyace la lucha de clases, una vez que en los distintos pueblos la propiedad privada generó la división en clases sociales, una de ellas se erigió por encima y creó un instrumento de sumisión y violencia organizada: el estado y un ejército más o menos permanente.

Hay pueblos con evoluciones curiosas. Por ejemplo, los judíos con varias diásporas en el transcurso de su historia, obtuvieron, perdieron y finalmente consolidaron desde 1948 un estado nación: Israel.

Lo hicieron de la mano del decadente imperio inglés y del ya consolidado imperio yanqui, en tierras de otro pueblo de origen semita al igual que ellos: los palestinos, una rama árabe de los semitas y arameos. Los palestinos no han logrado tener un estado nación pero nadie duda de su patriotismo y de su patria ancestral: Palestina con Jerusalen como epicentro.

Otros pueblos similares como los kurdos, que son 25 millones de personas dispersas en tierras que son parte de otros estados, Turquía, Siria, Irak e Irán, tienen patria pero no tienen estado nación asentado en un territorio soberano.

La situacion de las minorías étnicas y las nacionalidades sin estado nación es uno de problemas más difíciles de resolver. Cataluña, Escocia, Irlanda, Gales, Kosovo, Tibet, los ygures, mapuches, aimaras, quechuas, saharauies, etc. Los soviéticos se enfrentaron a este problema sin resolverlo totalmente.

El grado de comprensión, abstracción y concreción del concepto Patria varía ostensiblemente de pueblo a pueblo. Es un concepto que en su desarrollo se complejiza y se adapta a circunstancias y cambios constantes.

¿Qué es lo común.? A mi modo de ver, luchas por sobrevivir, entre si y contra otros que los quieren conquistar y absorber, sentido de destino común y cultura, matizada en sus raíces por la lucha de clases.

Las clases gobernantes generan las condiciones para que la idea de Patria abarque de manera unificadora a todos como casa y causa común para defenderse o expandirse. También manipulan y someten.

Los griegos entre otros, iniciaron las explicaciones del concepto. Los romanos lo redondearon desde el triunfo del patriarcado. La raíz común pater, patrimonio, padre, patria, da idea de la relación. El triunfo de la propiedad privada coincide, en la mayoría de los pueblos, con la extinción del matriarcado.

Engels en El origen de la familia, la propiedad privada y el estado desarrolla de manera breve y magistral está idea. Desde las tribus, gens, pueblos de origen común, hasta el estado, pasando por los distintos tipos de familias.

En esencia la Patria se construye en lucha entre clases sociales y contra amenazas externas a su existencia.

La Patria cubana

En el caso de Cuba, bien conocida es su historia de lucha. El sentido de Patria surge primero en los patricios criollos, dueños de esclavos, nacidos en la isla. El esclavo no tenía conciencia ni de clase ni de patria o solo nociones muy vagas.

Luego Patria adquiere un sentido anticolonial contra España como metrópoli. No contra el pueblo español o los propios familiares. Nuestra primera guerra de independencia fue más de orientales con pocos esclavos y en situación más desventajosa económicamente, pero menos dependientes de España.

La guerra del 95 fue más plural. El antimperialismo emerge con Martí para “impedir a tiempo…” Desde ese entonces el concepto de Patria esta indisolublemente unido al de antimperialismo. Cuba se niega a ser la “fruta madura”.

Con el triunfo del 59 la Patria reafirma esa condición y le agrega el concepto martiano y fidelista de Revolución. Por tanto Patria y Revolución se funden como concepto. Y después de Girón: Patria, Antimperialismo Revolución y Socialismo forman parte de un mismo concepto. Y lo patriótico abarca esa conceptualización en su grado más elevado.

Un patriota es revolucionario, antiimperialista y socialista. Martinez Heredia, tan citado en estos días, nos habla del «patriotismo socialista».

El concepto Patria tiene un nivel de abstracción colectiva y de apropiación muy individual al mismo tiempo.

Patria, emigración y situación económica.

La emigración es un fenómeno multidimensional, de raíces políticas, económicas, familiares etc. Los conceptos Patria y emigración están relacionados pero no directa ni negativamente.

De siete millones de puerorriqueños, cuatro viven en Estados Unidos, ¿no hay patriotismo boricua entonces?

Son fenómenos y conceptos sociales de distinto origen y que en algún punto se pueden cruzar. Casi siempre para bien.

La patria y el amor o desamor por ella no se juzgan por las cantidades de los que se van o se quedan. Si uno solo quedara hay Patria. Y también si uno solo desde afuera la defiende. No es la prosperidad el indicador del amor patrio. El amor a la Patria no es un candil que se apaga por falta de aceite o combustible. No hay en absoluto un relacionamiento entre condiciones materiales y amor patrio.

Si así fuera ni Patria tendríamos. En la reconcentracion de Weyler murieron 300 000 cubanos se calcula.

La patria con Martí es ara y no pedestal. Es estrella que ilumina y mata. Es el odio invencible a quien la ataca es el rencor eterno a quien la hiere. Es crisol en que se funden las almas de los buenos.

Nunca en ninguna parte la Patria y su condición están relacionadas. La pobreza de la casa no disminuye el amor por la madre. Ni salir con o sin retorno hace menos o disminuye el vínculo con la familia. Las salidas masivas de personas no están relacionadas con el amor a la Patria.

Desde esta perspectiva, el concepto de Patria nada tienen que ver con la condición económica, la emigración o la prosperidad o crisis económica.

Sí Cuba tiene dificultades económicas y mientras más tenga más debe contar con el patriotismo de sus hijos. Aquí lo racional y lo emocional se funden en las convicciones.

Si alguien se va a vivir a otro país ¿Deja de ser patriota? A mí juicio no. Siempre que en ese primer nivel reconozca que Cuba debe ser libre soberana e independiente. ¿Deja de ser revolucionario? Tampoco necesariamente, si igual sigue creyendo y actuando a favor de que la Revolución es el camino y la garantía de la independencia. Se puede preguntar también si se deja de ser antimperialista y socialista y la respuesta sigue siendo la misma.

Sobre los que se marchan de Cuba, es necesario decirlo con Amaury, «un amigo es un amigo hasta tanto se demuestre lo contrario».

Para los que emigran, probablemente muchos, la patria solo se quedarán en el nivel epidermico, anecdótico, familiar, costumbrista, tradicional, musical, religioso, cultural, y ya eso es bastante y es válido.

Muchos de los que emigran, la inmensa mayoría, no se desligan de su Patria, no reniegan de ella. Otros muchos regresan de muchas maneras aún quedándose en sus nuevos ámbitos. En gran medida es una emigración circular.

Otros radicalizaran su pensamiento patrio, antimperialista y socialista y otros reafirmaran su ideas capitalistas. Habrá de todo.

Por eso comparto más la idea de los círculos que conforman el concepto. La patria es tambien ese tejido invisible que nos une. Aunque a veces estemos en aceras opuestas.

Pero hoy Patria es esencia, expresión y resumen de la lucha de clases interna, batallar por las ideas del socialismo y contra la pretensión yanqui de ocuparla y restaurar el capitalismo. Y en ese camino debemos perseverar.