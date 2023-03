Fidel habla sobre democracia, Partido único y elecciones. (Respuestas a Ignacio Ramonet)

Hablando de la estructuración política en Cuba, yo quería preguntarle si piensa usted que la estructura de un partido único no resulta inadaptada para una sociedad cada vez más compleja como la actual sociedad cubana.

Usted pregunta por un partido único, ¿no? Mientras más cultura adquiere y más conoce el mundo, más se alegra nuestro pueblo de la unidad y más la valora. Realmente veo el espectáculo de lo que ocurre en algunos países que tienen cien o 120 partidos… No creo que se pueda idealizar eso como forma de gobierno, ni sepuede idealizar eso como forma de democracia. Eso es una locura, una manifestación de enajenación. ¿Cómo puede un país del Tercer Mundo organizarse y desarrollarse con cien partidos? Eso no conduce a ninguna fórmula saludable de gobierno.

En muchos países, el sistema electoral clásico, tradicional, con múltiples partidos, se transforma a menudo en un concurso de simpatía y no, realmente, en un concurso de competencia, de honradez, de talento para gobernar. En una elección de ese tipo, se termina por elegir al más simpático, a aquel que comunica mejor con las masas, a aquel que tiene, inclusive, la presencia más agradable, la mejor propaganda en la televisión, en la prensa o en la radio. O, al final, a aquel que tiene más dinero para gastar en publicidad.

Como usted sabe bien, porque lo ha analizado en alguno de sus libros, en ciertos países latinoamericanos que no deseo mencionar, las campañas electorales cuestan centenares de millones de dólares, al estilo norteamericano, y asesores de imagen le enseñan al candidato cómo se debe peinar, vestir, dirigirse a la población, y lo que debe o no debe decir. Todo eso es un carnaval, una verdadera farsa, un teatro…

A veces, en esas elecciones, sólo participan aquellos que tienen suficientes recursos económicos para consagrarlos a la propaganda. Los que tienen mayor acceso a los medios de comunicación de masas son casi siempre los que alcanzan la victoria electoral. Si un candidato de la oposición no consigue movilizar recursos suficientes para realizar una campaña eficaz —lo que los publicistas norteamericanos llaman una «campaña científica de publicidad»— puede perder las elecciones. Ésa es la realidad. Los resultados de ese género de elecciones son muy extraños, esencialmente por la presencia de factores que poco tienen que ver con la aptitud del candidato a gobernar.

En Cuba, además, el Partido no está para postular y elegir a los diputados, como ocurre en cualquier lugar… Por ejemplo, en España, en el PSOE, el presidente Felipe González decidía quiénes integrarían el Parlamento en nombre del PSOE. Un método tan sencillo como hacer una simple encuesta, calcular además el dinerito que tienen, la publicidad con que puedan contar; pero no importa, si calcula que tiene el 15 o el 20 por ciento en una provincia, sabe el número exacto de diputados que le corresponden, los nombra candidatos y después el ciudadano vota por un partido. Porque el partido es una cosa abstracta, una organización, y el elector vota por esa cosa abstracta; quien elige en concreto a los diputados, quien los designa, es el partido.

Otros tienen, como los ingleses, o los jamaicanos, el distrito; es un poquito mejor el método del distrito, que es uno o dos, pero adquiere una larga experiencia en el Parlamento. En general, los funcionarios de las islas del Caribe son más eficientes y están más preparados que los funcionarios del método presidencialista.

Para nosotros, uno de los primeros principios es que aquí el Partido no postula, postula el pueblo, los vecinos de cada circunscripción se reúnen en asamblea y postulan, es decir, designan, escogen a los candidatos que los van a representar en el Parlamento; ahí no puede intervenir el Partido, terminantemente prohibido.

Cuesta creer que el Partido no interviene.

Nuestro Partido ni postula ni elige. Los delegados circunscripción, que son la base de nuestro sistema, los proponen el pueblo, ya le digo, en asamblea, por cada circunscripción. pueden ser menos de dos ni más de ocho candidatos por cada circunscripción, y esos delegados de circunscripción, que constituyen la asamblea municipal en cada municipio del pa los propone y elige el pueblo, en elección donde tienen que tener más del 50 por ciento de los votos. La Asamblea Nacional de Cuba, con un poco más de 600 diputados, está constituida, casi en el 50 por ciento, por esos delegados de circunscripción, que no sólo tienen el papel de 286 constituir las Asambleas Municipales, sino que tienen además el papel de postular a los candidatos a las Asambleas Provinciales y a la Asamblea Nacional.

No me extiendo, pero, realmente, me gustaría que un día se conociera un poco más cuál es el sistema electoral de Cuba; porque es asombroso que de allá del Norte a veces algunos nos preguntan: ¿Cuándo va a haber elecciones en Cuba? La pregúntala podríamos hacer los cubanos y decirles: «¿Cuánto hay que ser de supermillonario para alcanzar la Presidencia de Estados Unidos?»; o vaya, no tiene que ser necesariamente el candidato supermillonario, pero podríamos preguntar: «¿Cuántos miles de millones necesita el candidato para ser electo presidente?» y «¿Cuánto cuesta cada cargo, hasta un modesto cargo municipal?»

En nuestro país no ocurre, ni puede ocurrir eso. No se llenan las paredes de pasquines, no se usa masivamente la televisión con mensajes de estos subliminales, creo que se llaman.

Pueden ser dos, tres, hasta ocho candidatos, normalmente son de dos a tres, casi siempre dos; a veces uno pasa trabajo porque es el expediente, la historia, hacen la campaña juntos y son gente de gran calidad. Y casi la mitad del Parlamento está constituido por esas personas que se eligen allí en esas asambleas populares.

¿Y esas personas no son miembros del Partido?

No tienen que serlo, no, para nada. Da la casualidad que un número elevadísimo de ellas son gente del Partido. Y eso ¿qué demuestra? Simplemente, que hay mucha gente buena, que muchas de las mejores personas están en el Partido. En el Partido pueden estar, incluso, católicos, protestantes, la conciencia religiosa no es un obstáculo, en un principio lo fue, ya le conté.

Pero el Partido se ha abierto hoy a personas de las distintas creencias religiosas.

Y el hecho de que aquellas que son postuladas, unas 13 mil ó 14 mil, por la población y electas por la población, en elecciones en las que los candidatos deben obtener más del 50 por ciento de los votos para ser electos, son, en su inmensa mayoría, miembros del Partido, demuestra que las mujeres y los hombres seleccionados por el Partido no son corruptos, son gente limpia, mucha gente nueva, mucha gente con una preparación superior. Y yo le puedo asegurar que cada día que pasa de la historia de este país, de sus luchas, de sus enfrentamientos, de sus batallas, este pueblo tiene más v más cultura, y valora y aprecia fa unidad como algo esencial e indispensable.

En muchos países del desaparecido campo socialista, ser miembro del Partido era una manera de obtener privilegios, prebendas y favores. Se hacía por interés más que por convicción y espíritu de sacrificio. ¿No ocurre lo mismo en Cuba?

Este Partido no es para privilegios. Si hay cualquier obligación que cumplir, el primero que tiene el deber de ir es el militante del Partido no postula, es decir no es el Partido el que designa a los candidatos al Parlamento, es la gente. Ni elige. El Partido no elige a los diputados, es la gente, repito, son los ciudadanos todos quienes eligen a los diputados. Sin embargo, el Partido dirige, yo diría, de una forma ideológica, traza estrategias, pero comparte eso con la administración del Estado, lo comparte con el Parlamento de la República, lo comparte con las organizaciones de masas. Es otro concepto que el concepto que hubo en otros países socialistas, que eso fue motivo de privilegios, de corrupción, y fue motivo de abuso de poder.

