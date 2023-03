Un clásico a la americana: Agredir a Cuba en período electoral. Por Ángeles Diez*

*Dra. CC. Políticas y Sociología.

Los periodos electorales son esos momentos en los que lo mejor y lo peor de la política sale a la superficie. No hablo de las elecciones en el Estado español, aunque también, hablo del llamado “occidente colectivo” afilando su complejo comunicacional para lanzarse sobre países a los que considera patrimonio colonial. Es el caso de España, el reino de España -denominación oficial, que a nadie se le olvide- que no pierde ocasión de consentir e incluso promover la injerencia en Cuba.

El 26 de marzo son las elecciones de diputadas y diputados a la Asamblea Nacional del Poder Popular en Cuba. Sí, ha leído usted bien, elecciones en Cuba. En el mundo, no todo son sistemas parlamentarios representativos, ni monarquías parlamentarias, ni marketing electoral, ni mociones de censura paripé. En estos países de “la jungla” que defienden su soberanía y su independencia para organizarse políticamente como mejor les parece, cuando se abren estos períodos electorales para elegir a sus representantes, en Occidente, donde reina la libertad de agresión, suele considerarse que es el momento propicio, el de mayor vulnerabilidad, para lanzarse contra sus gobiernos, contra su sistema político y, en definitiva, contra su soberanía.

En el caso que nos ocupa el procedimiento es ya un clásico que se repite casi paso por paso: se solicita (a veces ni siquiera) visitar el país como observador de las elecciones; Cuba, que conoce perfectamente cuál va a ser la película que se grabe, deniega la entrada, se inicia la campaña de denuncia mediática, declaraciones, rasgaduras de vestidura, etc.

Es más que probable que en estos días, aprovechando que todas las fuerzas políticas españolas andan en campaña, se activen todas las redes de propaganda (informativos, tertulias, redes sociales…) con la enésima secuela del filme: clamar por las libertades en Cuba.

Desde hace años nuestro país se ha convertido en un enclave en el que la crème de la crème de la reacción cubana y venezolana encuentran refugio para eludir a la justicia de sus países y obtener pingues beneficios vía carrera política. No es difícil adivinar que tras del nuevo “Miami” en que se ha convertido Madrid, se esconden importantes intereses de Estados Unidos y de la derecha más reaccionaria del Estado español. De modo que, intereses políticos y económicos de unos y otros, acaban produciendo espectáculos dignos de las peores películas americanas.

Es más que probable que en el momento actual, momento electoral, se esté ya filmando la nueva secuela con algunos de los artistas ya clásicos. Por ejemplo, los eurodiputados Javier Nart Peñalver (exdiputado europeo por Ciudadanos) y Hermann Tertsch (este último representante de Vox en el parlamento europeo). No podrá faltar seguramente Leopoldo López (golpista venezolano acogido en asilo por España y cuyo padre fue elegido diputado europeo en 2019 por el Partido popular).

El lobby anticubano que actúa tanto en las instituciones europeas, como en las españolas presionando a unas y a otras, y que está conectado con los anticubanos estadounidenses, ya estará a pleno rendimiento seleccionando los escenarios y las consignas: libertad de expresión, libertad para los presos de “conciencia”, democracia, derechos humanos, etc. También el guión será parecido: el gobierno cubano impide la entrada al o los eurodiputados, éstos hacen declaraciones sobre la falta de libertades en cuba, sobre la represión y la violación de los derechos humanos, por supuesto, incluidos sus derechos a entrar y salir cuando quieran y donde quieran; como haría cualquier colono que se precie.

No será necesario hacer un casting a Javier Nart, de sobra conocido por su carrera anticubana, (nada de la imparcialidad que supuestamente debería tener un cargo político europeo). Desde el 2010 no ha dejado de reunirse con la llamada oposición cubana, de hacer declaraciones contra el gobierno cubano y de promover resoluciones condenatorias a Cuba. Aunque su actuación estelar fue la campaña contra las brigadas internacionalistas de médicos cubanos que fueron reclamados por distintos países para tratar la COVID-19 . Cualquier gobierno se cuidaría de no permitir a un político tan poco imparcial que visitara su país ni siquiera de turista. ¿Consentiría el gobierno español que alguien con un currículo tan nutrido de actuaciones en su contra estuviera de observador en unas elecciones?

Tampoco Tertsch se queda atrás con su animadversión hacia Cuba sólo que su currículo es mucho más extenso y extremo. Hijo de un periodista hispano-austriaco nazi, ha recorrido todo el espectro político periodístico y político conservador desde El País, Agencia EFE, Onda Cero y ABC hasta las tertulias de los medios del grupo Libertad Digital; desde el Partido comunista de Euskadi hasta llegar a Vox. Cartas, declaraciones, presiones contra Cuba, este paranoico anticomunista no ha cesado de intervenir en campañas anticubanas y antiespañolas, como, por ejemplo, reclamando la destitución del embajador de la Unión Europea en Cuba, Alberto Navarro González, o acusando a J. Borrell de “financiar al régimen de La Habana”.

Ambos ilustres han tenido un recorrido de la socialdemocracia, encabezada por Felipe González, hacia las filas más reaccionarias, y están sobradamente preparados para interpretar cualquier papel de víctimas a las que se impide “observar” un proceso electoral que ni siquiera reconocen.

Finalmente, ¡qué decir de Leopoldo López y su familia! Un venezolano fuera de toda sospecha democrática , golpista confeso financiado por la administración estadounidense, prófugo de la justicia, y con un historial violento digno de cualquier Al Capone. Desde el 2020 López está refugiado en el Estado español, donde se reunió con su esposa Lilian Tintori, (réplica en Venezuela de las damas de blanco cubanas a la que se confiscó una maleta con 200 millones de bolívares para “pagar los gastos médicos de su abuelita” ) y con su padre, Leopoldo López Gil, empresario y eurodiputado por el Partido Popular. Sin duda, el peaje a pagar por un trato tan favorable no puede ser otro que sumar su voz a las campañas anticubanas. Así, no ha faltado ocasión en la que Leopoldo López no hablara en los medios contra la isla.

No sabemos si se estrenará o no esta secuela cinematográfica pero, si no es esta vez será la siguiente, ya que los productores siempre tienen la audiencia asegurada, los actores tienen una experiencia probada y el merchandising sirve de unas elecciones a otras.