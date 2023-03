Díaz-Canel :»Nos resbalan las opiniones irrespetuosas del gobierno de los Estados Unidos» (+ video)

Respuesta del Primer Secretario del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, al ejercer su derecho al voto en la ciudad de Santa Clara, a una pregunta del corresponsal en La Habana del periódico puertorriqueño Claridad, Luis de Jesús Reyes, acerca de las opiniones del gobierno y la embaja de Estados Unidos sobre las elecciones de este domingo 26 de marzo en Cuba.

Luis de Jesús:¿Qué opinión le merecen las declaraciones que hizo el gobierno y la embajada de Estados Unidos aquí con respecto a a las elecciones?

Mguel Díaz-Canel: Los Estados Unidos y su gobierno siempre tienen una narrativa hostil hacia Cuba, no podemos esperar otra cosa, y nosotros no vivimos pendiente de esa narrativa hostil, imaginaria, calumniosa, virtual, provocadora y mentirosa. ¿Para qué se ponen las embajadas en un país, para qué un país pone una embajada en otro lugar? Bueno, la pone para que represente a ese país y para que fomente la amistad, para que fomente las relaciones bilaterales. La embajada de los Estados Unidos hace todo lo contrario. Lo que pasa que en Cuba tiene una particularidad: Que en muchos lugares del mundo le dicta a los gobiernos lo que los gobiernos tienen que hacer, y nosotros para nada tenemos que contar con ellos …, somos tan soberanos y tan independientes, tan propios… que no tenemos que someternos a una opinión de la embajada norteamericana porque para nosotros no influye en nada en lo que estamos haciendo, nosotros trabajamos por nuestras convicciones. Si lo fuéramos a decir en buen cubano: nos resbalan las opiniones irrespetuosas del gobierno de los Estados Unidos. Habría que ver cómo reaccionara el gobierno de los Estados Unidos si nuestra embajada, que actúa con toda ética en los Estados Unidos, y que respeta lo que son las relaciones bilaterales, hiciera lo mismo que lo que hace la embajada de los Estados Unidos aquí en Cuba. Además, con una falsa moral… por un lado tienen un discurso construido, una narrativa, de que ellos tienen una preocupación «por el pueblo cubano», y por otra parte actúan rompiendo esa narrativa. Yo creo que los que tienen que estar preocupados por lo que ellos dicen, por lo contradictoria en que es la manera en que ellos actúan con lo que dicen, es la propia embajada de los Estados Unidos.