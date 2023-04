En el país de No me acuerdo. Por Sara Rosenberg

“En el país de no me acuerdo

Doy tres pasitos y me pierdo

Un pasito para allí, no recuerdo si lo di

Un pasito para allá, ay, qué miedo que me da…”

(María Elena Walsh- canción )

“El comunismo es una aspirina

del tamaño del sol”.

(Roque Dalton.)

1.

En el país de No me acuerdo se sembró y brotó la semilla del miedo como una planta carnívora: come moscas y produce una desesperanza que impide ver y tener un proyecto de poder y de futuro humano.

No pensar, no imaginar, no confiar: frutos malignos y voz de orden de la ideología capitalista que necesita borrar la memoria del pueblo y la historia.

Las toneladas de “información” que se bombardean a diario hacen desaparecer el sujeto, las causas de lo que sucede y sobre todo el horizonte histórico.

2.

Sin embargo la primavera llega con fuerza. La confusión, las amenazas y profecías descabelladas de los voceros de USA, Gran Bretaña y la UE no pueden ocultar lo evidente: un mundo diferente ha nacido y nuevas relaciones internacionales se han abierto camino mientras agoniza el sistema imperial-guerrerista impuesto por las grandes corporaciones y la hegemonía de Estados Unidos desde 1945.

No hay olvido ni tampoco perdón: han saqueado y han destruido a muchos pueblos a lo largo del siglo XX y XXI. Y necesitamos “una aspirina del tamaño del sol”.

La memoria, elemento esencial de esa aspirina, resiste el bombardeo de idiotez cotidiana: el catastrofismo, la ideología del “no hay salida” y la derrota que pretende hundirnos en la obediencia y en la irracionalidad.

3.

El 25 de marzo de 2023 el diario el País titula: “La UE desembarca en Pekín para comprobar las intenciones de China sobre la guerra en Ucrania. ” “La Unión cree que la propuesta de paz del gigante asiático está sesgada hacia Moscú, pero asume que conviene explorar la posibilidad de que Xi use su influencia con Putin.”

La UE ha fracasado rotundamente, pero no lo dirán. Usarán este lenguaje burdo y colonial para promover la ignorancia que supone la supremacía de una UE agónica y de rodillas. Deben alimentar el mercado de las democracias corruptas y las banderas falsas, deben garantizar que seguirán explotando y recogiendo beneficios de la guerra. ¿Pretenden ocultar los vertiginosos cambios que se han producido, como si en este último año se hubiera acelerado el tiempo, como dijo Xi Jinping y tengamos la gran oportunidad de ver y vivir la caída del imperio?

4.

El titular del diario tiene todas las virtudes de la cultura colonialista, miente y oculta lo más importante: el resultado de un largo proceso que se ha acelerado en 2022 y transforma la situación mundial: el gobierno de China ha presentado un Plan de paz de doce puntos, precedido por dos documentos que deberían haber sido publicados y difundidos hasta en los colegios, universidades y centros de trabajo. Son parte de la Roja aspirina del gobierno del Partido Comunista de China- (El 25 de febrero de 2021, el gobierno chino anunció que la extrema pobreza había sido eliminada en China, un país de 1.400 millones de habitantes. Esta histórica victoria es la culminación de un proceso de siete décadas que comenzó con la Revolución china de 1949. Las primeras décadas de la construcción socialista sentaron las bases que fueron profundizadas en los períodos de reforma y apertura. Durante este tiempo, 850 millones de personas salieron y fueron sacadas de la pobreza, es decir, el 70% de la reducción total de la pobreza en el mundo se dio en China. En la fase “focalizada” más reciente, que comenzó en 2013, el gobierno chino gastó 1,6 billones de yuanes (US$ 246.000 millones) para construir 1,1 millones de kilómetros de caminos rurales, dar acceso a internet al 98% de las aldeas pobres del país, renovar las viviendas de 25,68 millones de personas y construir nuevas casas para otros 9,6 millones. Desde 2013, millones de personas, empresas estatales y privadas y amplios sectores de la sociedad se han movilizado para asegurar que —a pesar de la pandemia— los 98,99 millones de personas de los 832 condados y 128.000 aldeas que faltaban, salieran de la extrema pobreza. [1] )

Difundirlo supondría ayudar a entender que sí hay alternativas a un sistema de muerte y guerra constante para beneficio de una minoría. Que es posible otra forma de relación entre los pueblos, con soberanía, equidad y respeto de la legalidad internacional. Y de esto tratan los dos documentos que preceden a los doce puntos de la propuesta de paz.

(1)“Xi declara una ‘victoria completa’ en la erradicación de la pobreza absoluta en China», Xinhua, 26 de febrero de 2021, http://www.xinhuanet.com/english/2021-02/26/c_139767705.htm

5.

El primer documento, es del 20 de febrero de 2023 y se llama “La hegemonía estadounidense y sus peligros”. Es un análisis histórico sintético y profundo de los hechos que esta hegemonía supone y supuso para nuestro mundo. Se nombra con toda claridad la causa y el causante de tantos desastres como los que hemos vivido. Y la historia de la hegemonía está expuesta con hechos incontestables, históricos. (1.Hegemonía política: arrojando su peso alrededor. 2. Hegemonía militar: uso desenfrenado de la fuerza. 3. Hegemonía económica: saqueo y explotación. 4. Hegemonía tecnológica: monopolio y supresión. 5. Hegemonía cultural: difusión de narrativas falsas.)

Pueden leer el documento que adjunto, cuyo enfoque parte de un hecho clave: “Estados Unidos ha desarrollado un libro de jugadas hegemónico para organizar “revoluciones de color”, instigar disputas regionales e incluso lanzar guerras directamente bajo el pretexto de promover la democracia, la libertad y los derechos humanos…”

Y el documento concluye como no podía ser de otra manera, apelando a la paz, el desarrollo, la cooperación entre los pueblos del mundo.

6.

El segundo documento, que también adjunto, “El documento Conceptual de la Iniciativa de Seguridad global”, es una propuesta concreta para lograr la tan ansiada paz y seguridad planetarias.

Las palabras claves son: Seguridad común, integral, cooperativa y sostenible. Respeto de la soberanía e integridad territorial de todos los países. Diálogo y consulta, agenda para la paz.

7.

De estos dos documentos nace la propuesta de los “Doce puntos de paz”. Una paz que Occidente no desea ni acepta porque está empeñado desde hace mucho tiempo en una estrategia de guerra constante en defensa de sus “valores”, es decir en los intereses y el beneficio del complejo financiero-militar que siempre ha ganado mucho dinero con la guerra y que este año casi ha triplicado su beneficio.

Sumidos en la ideología de la desconfianza y la desesperanza inducidas de las que hablaba, no resulta fácil creer en que la paz y su posibilidad también depende de nosotros. De allí la urgente necesidad de empezar a mirar la aspirina roja del tamaño del sol, que no se puede tapar con un dedo.

Estos Doce puntos claves fueron presentados por el gobierno chino justamente antes de la visita de Xi Jinping a Moscú, donde se reforzaron los principios y se consolidó la alianza estratégica entre Rusia y China.

Antes de la visita del presidente chino a Moscú, los gobiernos del “Occidente colectivo” amenazaron y tergiversaron el sentido de esta visita porque necesitan mantener el perverso mantra de Rusia como potencia invasora que repiten sin cesar desde febrero de 2022, demostrando la fatal ignorancia de la historia de Rusia y la constante agresión que sufre y ha sufrido desde el siglo XIX, cuando los imperios alemán primero y estadounidense después, en una continuidad que atraviesa el siglo XX y XXI, definen claramente sus ambiciones expansivas hacia Ucrania y potencian la formación de fuerzas nazis contra la URSS y más tarde contra Rusia. La guerra fría y el cerco y agresión a Rusia ha sido una constante, y balcanizar a Rusia para colonizar y destruirla es una vieja estrategia imperialista.

8.

Pero volvamos a los doce puntos, hijos de otra lógica política y de otra cultura:

1. Respetar la soberanía de todos los países. 2. Abandonar la mentalidad de guerra fría. 3. Cesar las hostilidades. 4. Reanudar las conversaciones por la paz. 5.Resolver la crisis humanitaria. 6.Proteger a los civiles y prisioneros de guerra. 7. Mantener la seguridad de las centrales nucleares. 8. Reducirlos los riesgos estratégicos.9. Facilitar las exportaciones de cereales. 10. Poner fin a las sanciones unilaterales. 11.Mantener estables las cadenas industriales y de suministro. 12. Promover la reconstrucción post-conflicto.

9.

En el país del No me acuerdo hay que recordar: la URSS apoyó a la Republica contra el golpe de estado fascista, pero por amnesia programada repiten que Stalin fue muy malo y los cowboys ganaron la guerra contra los nazis. Tampoco hay memoria reciente, nada sobre las movilizaciones en Francia y en otros países de Europa, no solo por motivos del alza del costo de la vida o la edad de la jubilación, sino porque el modelo capitalista de la UE-OTAN-OMS está en quiebra. La lucha es un mal ejemplo y las primeras planas destacan viajes y mentiras de Úrsula Von Reich, el jardinero fiel, el reyezuelo francés, el zombi germano, etc. que siguen alimentando la guerra y el crecimiento de la gran industria financiero militar como única posibilidad de mantener su hegemonía, en contra de las necesidades y los deseos de sus propios pueblos.

Deberían darnos cierta alegría los cambios, pero en el país del No me acuerdo cunde la depresión como cundió antes el virus proteico (adjudicado a pangolines, murciélagos y todo ser viviente que estuviera en territorio chino) mientras se preparan a votar más de lo mismo, más “no me acuerdo” y sólo me veo en espejos deformantes de una crueldad bestial contra las mayorías populares.

10.

Muchas veces hemos repetido que el imperialismo necesita la guerra para sobrevivir mientras habla de paz. Nos urge desmontar el espejo deformante, el miedo, la esquizofrenia. En este espejo deformante Zelenski es apoyado e invitado a hablar en los parlamentos de Occidente, porque el nazismo es parte crucial de su proyecto aunque se vistan de demócratas y de defensores de la libertad. En este espejo deformante, el presidente Putin es condenado por una ridícula Corte Penal Internacional que lo acusa de haber acogido en Rusia a los niños del Donbass victimas de la barbarie nazi y de haberlos protegido así de ser usados como escudos humanos y carne de cañón, que es el destino que les depara el gobierno ucraniano con su ideología de muerte y exterminio alimentada por el odio a todo lo ruso. Pero en el país del No me acuerdo se ha olvidado también que más de tres mil niños españoles fueron salvados del fascismo y pudieron crecer y educarse en la URSS. En este espejo deformante se alimenta el terrorismo y no se juzga ni la voladura del Nord Stream, ni el atentado contra el puente de Crimea, ni los asesinatos de periodistas, ni los bombardeos a la población civil, que usan el mismo principio del terrorismo que utilizó el ISIS y que también parece ya olvidado, aunque fue alimentado por las mismas manos nazis.

El espejo deformante alcanza cotas nunca vistas, porque también la velocidad de los cambios, como bien dijo XI, es enorme. “En un año ha habido cambios que no se producían en 100 años”, dijo.

11.

El espejo deformante oculta que los sucesos internacionales están totalmente conectados y que en Asia, África y América Latina también se aceleran los procesos antiimperialistas, de paz y de soberanía nacional. Muchos pueblos de África han dicho basta de obediencia colonial y también en Asia occidental, los acuerdos y cambios se aceleran. Irán se afianza y protagoniza estas alianzas, Siria vence el robo y la agresión de tantos años y la entidad sionista se desmorona. Los países soberanos de América Latina, a pesar de las intensas presiones de Estados Unidos y de los bloqueos criminales, profundizan sus vínculos comerciales y políticos con China y Rusia. Son procesos de integración regional que se consolidan contra la estrategia imperialista que se ha solapado a la división y la explotación colonial.

12.

Por eso, si nos alejamos de la planta carnívora del miedo, si somos capaces de entender, de recordar y de actuar, veremos con toda claridad la aspirina del tamaño del sol que nace en el este y crece en el mundo entero a pesar de la censura y el alto costo que la humanidad esta pagando para acabar con el odio y el nazismo.

Los tres documentos del gobierno chino que adjunto y deberían ser ampliamente conocidos :

https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/wjbxw/202302/t20230220_11027664.html

https://www.fmprc.gov.cn/eng/wjbxw/202302/t20230221_11028348.html