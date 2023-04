La mentira en ala delta de Cuba a Miami (+ video). Por José Manzaneda

Es el noticiero deportivo de un canal español, Antena 3: “Eligieron el día perfecto para cumplir su misión: escapar de Cuba. Se fugaron en un ala delta con motor. (…) Su forma de ganarse la vida se convirtió en su vía de escape” (1).

Escapar, fugarse, huir (2) (3): es el habitual arsenal lingüístico aplicado a cualquier suceso migratorio en Cuba. Son las formas verbales que, acerca de un hecho similar en otro país -Honduras o Haití, por poner ejemplos cercanos-, serían sustituidas por otras: los migrantes no “escaparían” ni “se fugarían”, sino que “emigrarían” (4), “saldrían” (5), “viajarían” (6) o, sencillamente, “buscarían un futuro mejor” en un país más rico (7).

Y las palabras no son inocentes. Porque si los dos pilotos cubanos de la noticia, que llegaron a EEUU en un ala delta, sustraída al Club de Aviación que ofrece servicios turísticos en la Isla, “huyeron”, se entiende que es porque, en Cuba, alguien los perseguía o amenazaba (8). ¿O no? Pues, evidentemente, no. Son dos migrantes económicos. Como los de Honduras o Haití.

¿Y por qué eligieron la vía de robar un ala delta? Porque, unas semanas antes, EEUU había otorgado el asilo político a otro piloto que, en aquel caso, había robado una avioneta de fumigación (9).

Se le puede llamar “efecto llamada”. O “efecto cinismo”, porque si cualquiera de los tres pilotos hubiera solicitado emigrar -o, siquiera, viajar- de una manera legal a EEUU, con una enorme probabilidad estadística, la embajada les habría denegado la visa (10). La embajada de EEUU, pero también la de España y la de tantos otros estados del mundo. El breve enunciado explicativo para la negativa es bien conocido por miles de solicitantes desde Cuba: “posible migrante” (11).

Pero una vez realizado el show, si -como hizo el primer aviador- los pilotos del ala delta declaran en Miami que “huyeron” de Cuba porque “en el sistema comunista no hay libertad” (12) y que, de regresar a la Isla, serán torturados o fusilados (13), ¡premio! Ya no serán “posibles migrantes”, sino almas bienvenidas a la “tierra de la libertad”.

De hecho, sus familias y muchos medios ya están abonando el terreno: “las familias desean que logren el asilo en EEUU (…) porque de ser deportados su futuro en Cuba está abocado a la cárcel”, nos dicen (14). Claro, como le ocurriría, en cualquier país, a quien roba una propiedad. Y en Cuba, a quien sustrae un medio público de producción que reporta divisas a un país bajo bloqueo económico (15). O a quien, sencillamente, pone en riesgo la seguridad aérea al volar sin aviso ni autorización (16).

Pero el noticiero de Antena 3 necesitaba sacar filo sensacionalista a la noticia, y entrevistaba, para ello, a un instructor español de vuelo, que daba el titular buscado: «hay que estar muy desesperado para intentar una odisea así en este tipo de aparatos».

¿Qué conclusión sacará un espectador poco informado pero, al que, cada día, le dicen que “Cuba vive el éxodo migratorio más importante de su historia” (17) y al que le esconden el impacto brutal de las sanciones de EEUU sobre la economía de la Isla (18)? Que en Cuba “el sistema”, “el socialismo” o -mejor aún- “el comunismo es un fracaso”, que es sinónimo de escasez y de pobreza (19) (20). Se lo han metido en el cerebro, mediante una persistente lluvia fina de desinformación y medias verdades, que ha modelado, durante años, la opinión pública internacional.

Por cierto, sobre el éxito del capitalismo en Honduras y Haití… ya hablamos otro día.