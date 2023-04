En MIami no se relajan… ¡ni en pelota! (+ video)

El beisbolero cubano Yariel Rodríguez jugaba en la Liga profesional de Japón, con un contrato millonario, del que él recibía la mayor parte y un pequeño porcentaje iba destinado a la Federación Cubana de Béisbol, para el deporte base en la Isla (1). Al jugador le llegó entonces una importante oferta de un equipo de las Grandes Ligas de EEUU. Sería acceder al mejor béisbol del mundo y, por supuesto, a un contrato aún más millonario. Que podría reportar, también, mucho más dinero para el deporte base o la mejora de instalaciones en Cuba.

Ah… Perdón, perdón. Que me dicen que esto no es tan sencillo. Que en EEUU es ilegal que un beisbolero cubano destine siquiera un dólar de impuestos a Cuba y que, para ser fichado en las Grandes Ligas, debe romper toda relación con la Federación de Béisbol de su país e, incluso, debe renunciar a residir en él, siquiera temporalmente (2). Es un chantaje político en toda regla y una violación de las libertades del jugador, pero –curiosamente- en la prensa deportiva internacional hay silencio absoluto sobre este asunto.

Conclusión: Yariel Rodríguez, para acceder a su ansiado contrato en la liga profesional de EEUU, ha abandonado, sin avisar, a su equipo japonés, el Dragones de Chunichi, incumpliendo su contrato firmado y en vigor (3).

Ahora, ¿leemos titulares que digan que Yariel Rodríguez “huyó”, “escapó” o se “fugó” de Japón (4)? ¡No! Quedaría un poco raro, porque ¿quién huye de un país como Japón?

Sin embargo, presentemos un segundo caso, bastante similar al anterior: el del beisbolero, también cubano, Iván Prieto. Este decidió romper, de igual manera, con la Federación Cubana de Béisbol, y por las mismas razones: acceder a un agente certificado por la liga profesional de EEUU. Sin embargo, en este caso, como el pelotero no se fue de Japón a EEUU, sino de Cuba a EEUU, los titulares sí nos hablan de “fuga” (5) (6), “deserción” (7), “huida” (8) y “escape” (9) (10). Curioso, ¿verdad?

Son términos que reflejan la politización enfermiza contra todo lo procedente de Cuba -en este caso, su sistema deportivo-. Politización que los canales de Miami lo llevan al extremo de lo ridículo. Iván Prieto, el supuesto jugador “huido”, explicaba las razones de quedarse en EEUU: “Tomé la decisión por temas completamente deportivos y por más nada, y por eso me alejé de las redes sociales”. (11) “La decisión mía fue por un tema deportivo, porque quiero superarme, quiero probarme en un béisbol de un poco más nivel” (12). Pero como estas declaraciones no daban suficiente munición política contra Cuba, el periodista del canal Telemundo despedía su entrevista recurriendo… al Supremo: “En todas las entrevistas, tanto en Cuba como aquí, en EEUU, (Iván) Prieto siempre ha agradecido a Dios y no a la Revolución cubana, como otros peloteros en el pasado. Eduardo Yusnaby Rodríguez, Telemundo 51”.

Y es que en Miami no se relajan… ¡ni en pelota!



(1) https://www.radioreloj.cu/noticias-radio-reloj/deportes/renuevan-contrato-cubanos-con-el-beisbol-de-japon/

(2) https://www.cubainformacion.tv/especiales/20211008/93552/93552-asedio-al-beisbol-cubano-jalear-al-maton-culpabilizar-a-la-victima-deutsch-italiano-francais

(3) https://noticias.cubitanow.com/el-lanzador-cubano-yariel-rodrguez-deja-contrato-en-japn-para-firmar-en-mlb

(4) https://cubanosporelmundo.com/2023/03/28/pelotero-cubano-japon-contrato-mlb/

(5) https://www.lanacion.com.ar/estados-unidos/quien-es-ivan-prieto-el-beisbolista-cubano-que-se-fugo-en-miami-tras-el-clasico-con-eeuu-nid21032023/

(6) https://www.asere.com/detalles-sobre-la-fuga-del-receptor-cubano-ivan-prieto-en-el-clasico-mundial-de-beisbol/

(7) https://fansided.com/es/posts/quien-ivan-prieto-jugador-deserto-seleccion-cuba-clasico-mundial

(8) https://es-us.deportes.yahoo.com/receptor-cubano-abandon%C3%B3-equipo-cuba-121121907.html

(9) https://www.semana.com/mundo/articulo/estrella-de-beisbol-cubano-ivan-prieto-se-escapo-tras-partido-contra-estados-unidos-para-no-regresar-a-cuba/202304/

(10) https://www.laprensani.com/2023/03/20/deportes/3122024-pelotero-cubano-se-escapa-en-miami-y-no-regresa-con-la-seleccion-de-beisbol-a-cuba

(11) https://www.youtube.com/watch?v=iZn79BXrBFs

(12) https://www.youtube.com/watch?v=ZPwaU56pcRQ