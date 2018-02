El mito del emprendedor. Por Carlos Ávila Villamar

Los humanos no somos iguales. No todos tenemos la misma inteligencia, la misma tenacidad, la misma honradez, la misma valentía o la misma fuerza, factores genéticos y culturales nos hacen quizás no únicos, palabra demasiado ingenua, sino diferenciables y jerarquizables en cuanto a una serie de valores que hemos construido a lo largo de los siglos. Sin embargo, conviene la aceptación de la máxima ilustrada que dice que todos los hombres son iguales, es decir, que valen lo mismo: no concibo otro modo de impedir un apresurado exterminio de la humanidad que aceptar por fe que la vida del otro, sin importar su inteligencia, tenacidad, honradez, valentía o fuerza, vale exactamente lo mismo que la propia. Esta máxima, en apariencia sencilla, trae consigo unos cuantos cuestionamientos que todavía el mundo no ha podido resolver.

Todo el tiempo necesitamos discriminar entre los seres humanos: a la hora de contratar a alguien para un trabajo, de elegir relaciones de pareja o amistad, de afiliarse a un bando político, de opinar sobre un movimiento literario, de sentarse al lado una persona u otra en el transporte público. Saber qué factores consideramos en cada caso no resulta relevante ahora, lo que me interesa es llegar al límite donde discriminar es visto como negativo. Considerar desiguales a las personas es visto como negativo, sobre todo, cuando se base en un aspecto que supuestamente esté fuera de su control. Uno nace hombre o mujer, por ejemplo, es por eso que discriminar a causa del género está mal. Sin embargo, la verdad es que en el fondo nuestros genes y nuestro entorno determinan lo que hacemos o pensamos, las ideas nacen por la asociación rutinaria de elementos de la memoria y la realidad, el libre albedrío es una ilusión que se nutre del narcicismo natural del hombre, que no puede aceptar el no control de su destino.

Es por esta razón que la discriminación que es vista como negativa está estrechamente vinculada con lo que la sociedad está dispuesta a aceptar del modelo determinista. Todo el mundo está de acuerdo con el hecho de que el hombre no decide su género, y se ha llegado a aceptar que tampoco decide su orientación sexual, pero tampoco decide su inteligencia, y es juzgado en base a ella desde sus más tempranas edades. Se ha creado la imagen de la inteligencia, un rasgo genético que cuanto más puede ser influido por la alimentación infantil y prenatal, como una cualidad asociada a la tenacidad, y hasta esta última está claramente condicionada por los genes. Las notas con las que un niño sale de un centro escolar, en el fondo, no son sus notas, sino las de un cúmulo ciego de factores que actúan detrás de él.

El principio ilustrado de la igualdad de los hombres recomienda atenuar la influencia de los factores externos. Es injusto que recibamos educaciones distintas a causa del distinto nivel de riqueza de nuestros padres, digamos, porque pocas cosas nos determinarán más en un futuro que aquello que conseguimos aprender en nuestra infancia y juventud. Nunca han faltado los defensores del mito de la autosuperación, que dice que individuos excepcionales son capaces de sobreponerse a los obstáculos y de llegar a donde deseen. Creo que estos individuos excepcionales, si existen, estarían muy agradecidos de no haber tenido que comenzar sus vidas con desventajas tan atroces, y creo que todos los otros individuos no excepcionales, entre los que me incluyo, igualmente merecemos una mejor oportunidad.

Ahora detengámonos en algo ligeramente más complejo. El dinero que ganamos contribuye bastante a nuestra felicidad, por favor no lo discutamos con tonterías seudomoralistas. No hay nada de malo en querer ganar dinero de manera honrada, el problema es definir qué consideramos tal cosa. Esencialmente hay tres formas de ganar dinero: robándolo de un banco, recibiéndolo a manera de salario, o multiplicando el dinero que ya tienes. Este último modo no contiene el riesgo implícito de ir a prisión, ni la molestia de tener que levantarte temprano todos los días, casi sería recomendable que la humanidad completa ahorrara un poco e invirtiera en la bolsa, y así todos seríamos más felices. Sin embargo semejante cosa, como sabemos, es absolutamente imposible, porque para que una persona gane dinero de la tercera forma hace falta que otra gane dinero de la segunda. No es muy diferente, debo decir, de lo que sucede con el robo tradicional, que solo es posible en tanto exista alguien ganándose la vida de otra forma. Un mundo donde todos seamos ricos es tan utópico como uno donde todos seamos ladrones. La maldad del robo es, a fin de cuentas, el axioma moral del que parte normalmente la crítica al sistema capitalista: se trata de un sistema maligno porque la explotación es una forma institucionalizada del robo. No obstante, es sabido que no todos están de acuerdo con la idea anterior, a esos propondré un segundo argumento basado en la máxima ilustrada.

En un sistema capitalista tradicional los hombres están en igualdad de derechos y obligaciones en cuanto a la regulación de sus venganzas, es decir, todos ellos pueden juzgar o ser juzgados bajo los mismos términos, si eres rico se supone que pagues por la culpabilidad de un asesinato tal como pagaría un pobre que cometiera un asesinato idéntico. Por otra parte, los hombres no están en igualdad de condiciones en casi ningún otro aspecto de su vida. Digamos que en casi todos los demás aspectos unos se encuentran en una posición de ventaja y otros en seria desventaja. Un sistema que permita la propiedad privada solo podría considerarse justo en base a la máxima ilustrada si todos sus individuos tuvieran las mismas oportunidades educativas, y si el capital inicial para montar una empresa solo pudiera conseguirse mediante el ahorro. Ambas cosas serán eternamente imposibles dentro del capitalismo.

Una defensa que suele hacerse de la justicia del sistema dicta que es posible ser feliz siendo asalariado. Ciertamente, la felicidad nunca ha sido un lujo exclusivo de los capitalistas, lo que sucede es que un asalariado siempre se sentirá incompleto si sabe que existen aquellos que pueden vivir sin trabajar. La aspiración de casi todos los seres humanos que viven en el capitalismo es alcanzar un nivel de riqueza a partir del cual se pueda vivir del trabajo ajeno. El tendero piensa que un día la tienda será suya, el taxista ahorra para tener su propia flota de automóviles, el periodista quiere poseer el medio para el que escribe: rara vez alguno conseguirá su propósito, pero la esperanza tóxica de que un día podrán hacerlo los llevará luego a sentirse culpables, el mito de la autosuperación los hará creer que es su culpa si no han llegado más lejos, esta angustia carcomerá sus almas y producirá una inconsolable tristeza. Todos nos queremos creer excepcionales.

No creo que existan las personas excepcionales, cuanto más, en un mundo tan cruelmente determinado por desigualdades ajenas a nuestro control, existirán las personas afortunadas, las que por azar reciben del mundo algo que no estaba previsto que recibieran. Bill Gates y Steve Jobs no acumularon riquezas porque eran genios, las acumularon porque había surgido un nuevo mercado, una tierra extraña y virgen en la que todavía no se habían formado monopolios. Sus mitos tendrán un valor estrictamente literario, habrán engendrado incontables esperanzas en otras personas, pero un número idéntico de desesperanzas, de las que nadie habla. En lo personal no me interesa la autosuperación, la veo como una excusa oportunista y cínica. La única forma de que la humanidad sea coherente con la irreversible máxima de la igualdad entre los hombres, su consecuencia directa, es el ideal socialista. Lo diré de una vez: será socialista el modo de producción que intente restringir al máximo las formas más brutales del determinismo, el mal por excelencia de la humanidad.