La OEA es cosa de risa (+ video). Por Carlos Puebla

Ayer el Secretario General de la OEA convocó una “conferencia” sobre la nueva Constitución que los cubanos hemos debatido ampliamente en más de 135 000 asambleas y sobre la que votaremos el próximo 24 de febrero. A pesar de los dólares y la bulla mediática, hubo sólo una sala vacía y un rechazo masivo en las redes sociales que ha puesto de nuevo en circulación este antológico tema de Carlos Puebla.

La OEA es cosa de risa

Pregunto yo en mi canción

Al que grita y patalea

Caballero de la OEA

Qué pasó con la reunión

Cómo no me voy a reír de la OEA

Si es una cosa tan fea

Tan fea que causa risa

Ja ja ja ja ja ja ja, ja ja ja ja ja ja ja

Ja ja ja ja ja ja ja

Yo estoy acá en mi rincón

Preguntándome hace rato

Cómo es posible que al gato

Le meta miedo el ratón

Cómo no me voy a reír de la OEA

Si es una cosa tan fea

Tan fea que causa risa

Ja ja ja ja ja ja ja, ja ja ja ja ja ja ja

Ja ja ja ja ja ja ja

Con ese ir y venir

Me tiene como si nada

Perdone la carcajada

Pero usted me hace reír

Cómo no me voy a reír de la OEA

Si es una cosa tan fea

Tan fea que causa risa

Ja ja ja ja ja ja ja, ja ja ja ja ja ja ja

Ja ja ja ja ja ja ja

No es miedo el que usted me da

Con su OEA y sus pamplinas

Porque yo de las gallinas

Me estoy riendo por acá

Cómo no me voy a reír de la OEA

Si es una cosa tan fea

Tan fea que causa risa

Ja ja ja ja ja ja ja, ja ja ja ja ja ja ja

Ja ja ja ja ja ja ja

Para acabar le diré

En medio de tanta prisa

La OEA es cosa de risa

Y yo riendo seguiré

Cómo no me voy a reír de la OEA

Si es una cosa tan fea

Tan fea que causa risa

Ja ja ja ja ja ja ja, ja ja ja ja ja ja ja

Ja ja ja ja ja ja ja