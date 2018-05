Venezuela y Cuba: Contra Macbeth y con Maquiavelo. Por Iroel Sánchez

Cada cierto tiempo aparecen en la prensa internacional rumores, y hasta noticias, que hablan de ruptura en las relaciones entre Cuba y Venezuela. Incluso, se ha llegado hasta a afirmar que Cuba utilizaría su apoyo al gobierno bolivariano como moneda de cambio en el proceso de deshielo en las relaciones con Estados Unidos, o que sería sede de “negociaciones secretas para reemplazar a Maduro” cosa que los hechos se encargaron posteriormente de desmentir.



Ahora, según algunos medios de comunicación, la cola del perro estaría en condiciones de imitar al amo y hasta de lograr el éxito que aquel no tuvo. Se anuncia desde Argentina que el gobierno de Mauricio Macri pretendería, con no poca inmodestia, lograr lo que no han podido las administraciones de George W. Bush y Donald Trump por las malas ni la de Barack Obama por las menos malas: Romper la alianza estratégica entre los gobiernos de Cuba y Venezuela.

Si bien la cancillería argentina ha anunciado públicamente que el viaje del jefe de Gabinete de ese país, Marcos Peña, y el secretario de Asuntos Estratégicos de Presidencia Fulvio Pompeo a Cuba es con el objetivo de “restablecer relaciones, hablar de la relación histórica bilateral y los desafíos que tenemos por delante”, cierta prensa rebotada por el circuito de medios privados que surgió en la Isla durante el gobierno de Obama se atreve a afirmar que “el presidente argentino evalúa que las nuevas autoridades de Cuba podrían ser un factor más de presión sobre el régimen de Nicolás Maduro”.



Como en el Macbeth shakesperiano, se apuesta a la profecía autocumplida y así avanzar desde la subjetividad a la realidad para producir “más presión” de cara a las elecciones de este 20 de mayo en Venezuela, desmovilizando posibles votantes prochavistas en lo que todas las encuestas dan como una segura victoria de las fuerzas bolivarianas encabezadas por Maduro.

Lo cierto es que el nuevo Presidente cubano, Miguel Díaz Canel, lo dijo con total claridad en su discurso de asunción: “ratifico que la política exterior cubana se mantendrá inalterable”. Para más datos, Nicolás Maduro fue el primer Jefe de Estado extranjero que visitó La Habana después del cambio de gobierno, pero quien tiene la tarea de dividir revolucionarios y ya se sabe para quien trabaja no puede dejar de hacer su labor.

Cuba tiene una política exterior de principios que excluye la injerencia en otros estados y que estimula el diálogo respetuoso en condiciones de igualdad con todos los países. En particular, en América Latina fomenta la integración regional que ha sufrido un duro golpe con el retorno de gobiernos neoliberales; que con un Presidente estadounidense en la Casa Blanca que sólo tiene desprecio para la región, Argentina, como también lo hacen otros países con gobiernos de derecha como Colombia y México, vean posible una relación respetuosa con La Habana, tiene lógica , lo que no se sostiene de ningún modo es suponer que Cuba aceptaría de ellos las condiciones que no le a ha aceptado a Washington. Difundirlo donde las audiencias suelen aceptar cualquier mentira sobre Venezuela y Cuba pasa, pero hacerlo desde la Isla es un atentado a la credibilidad de quien lo publica.

Los medios argentinos que fabrican la mentira tienen un objetivo, el que la reproduce otro, pero siempre con la misma palabra, ya sea en Argentina, Venezuela o Cuba: Dividir.

A todos les puede servir aquello que Nicolás Maquiavelo le aconsejaba al Príncipe: Grave error es confundir los deseos con la realidad.

(Al Mayadeen)