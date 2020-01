El “tema Facundo”: Cinco opiniones no aplaudidas en Miami

Desde fines del año pasado la polémica alrededor de un actor perteneciente al elenco del programa humorístico de mayor audiencia en la televisión cubana ha estado suscitando reacciones en la red social Facebook, unas aplaudidas y otras atacadas o ignoradas desde medios de comunicación asentados en -o financiados desde- Miami, que han estado siguiendo el tema. Publico acá varias que, sin dejar de en la mayoría de ellas contener críticas hacia instituciones cubanas, se encuentran en el segundo caso.

Any Ortega (Periodista de la Televisión cubana):

EL CHOTEO- SHOW DE ANDY VÁZQUEZ.

Hace rato que valoro si participo o no de lo acontecido con el ” Chiste” de Andy Vázquez, el Facundo del Humoristico de la TVC ” Vivir del Cuento” .

He tenido la oportunidad de entrevistar varias veces a sus actores y a su Director Ignacio García. Conozco de sus horas de desvelos y trabajos de mesa en función de una buena entrega televisiva.

Y es justo reconocer que antes de la aparición de este espacio, la TVC estaba huérfana de espacios como éste.

Vacío que no había sido cubierto, con tan alta teleaudiencia , desde los antológicos San Nicolás del Peladero y Detrás a la Fachada (sólo de alcance nacional, teniendo en cuenta contextos epocales).

Su altísima cantidad de seguidores avalan sus resultados.

Por qué su popularidad? Por qué su alto raiting por tantos años consecutivos?

Bueno, ya este epígrafe ha sido abordado en varias entrevistas y artículos de otros colegas. Por tanto se conocen bien todas las respuestas. Razones que han provocado felices risas pensantes y largos aplausos a teatro lleno.

Sin embargo resalto una de las razones esenciales, en mi criterio: la elevada conexión , pudiéramos decir , química existente entre los integrantes de su equipo. Resultado obtenido por la estrecha relación de trabajo entre todos.

Pero esta vez….un comportamiento particular ha afectado a un colectivo. Ha roto, ha quebrantado esa unidad a ojos de los demás, cuestionada hoy por todos a causa de la actitud de Andy Vázquez.

Entonces me hago varias preguntas.

– Andy Vázquez actuó deliberadamente?

Es cierto que lo publicó en las Redes, pero:

– Cuál era su intención cuándo se burló de algo que lastimó e incomodó tanto al pueblo?.

Sabiendo que fue tan desagradable y vergonzoso lo ocurrido. (Que las colas y tumultos son comunes, es cierto) pero aquello, de esa forma tan agresiva, nunca había sucedido.

Por eso lo acontecido en el Mercado de Cuatro Caminos lastimó al PUEBLO. Y MUCHO.

Entonces:

– Había que jugar con eso? Burlarse?

– Qué intención tuvo ….para congraciarse con quién?

Andy Vázquez me gustaría saber si pensaste en todo esto ? , en las consecuencias como es lógico.

Porque tu estilo burlón del “chiste” ya tiene otros ejemplos , no muy afortunados y tú lo sabes.

Sabes por qué. Porque trasciende el tema de la Censura. Alcanza más allá.

Y si no sabes a lo que me refiero entonces tu ligereza trasciende el sentimiento.

Burlarse , dar chucho, reírse de lo que nos pasa depende y siempre ha dependido de las realidades y circunstancias que matizan la vida de los cubanos.

Asumimos como ” cubania” el choteo, la burla, ahora se incluyen los memes. Está bien. Ha sido reconocido por el mismísimo Emilio Roig. Sólo que asumirlo, tan repetitivamente, nos ha ido conduciendo poco a poco a la falta de seriedad y responsabilidad ante la vida del país.

Pero, esta vez es diferente. Esta vez un montón de irresponsables inescrupulosos sabotearon el esfuerzo de años por mejorar un lugar cuyas características todos conocemos.

Cuatro Caminos era el símbolo de un esfuerzo grande que sería celebrado en una fiesta por la Habana. Y fue como escupir la mano que ayuda.

Hay que burlarse de eso? Algunas expresiones se han repetido al mismo tiempo en que fluyen los apoyos :

” Se pasó Facundo”

” Pero qué le pasa a éste ahora, se está contagiando?”

Son muchas y diversas las conjeturas y preguntas.

Las respuestas pueden ser también tan diversas como los criterios en torno a la Censura y la Sanción al comediante.

Que quién es?

Andy Vázquez. …actor empírico, encumbrado por su alta capacidad actoral, carisma, vis cómica, mimetismo y desdoblamiento demostrados en el programa humorístico más famoso de Cuba, dentro y fuera de fronteras.

Anónimo por completo antes de este espacio.

Lo cierto es que ahora, con su gracia, no sólo falta una pata de la mesa, sino que ha generado un estado de opinión , digamos, bastante adverso, cuestionador lógicamente y convulso en cuanto a :

– la actitud de sus propios colegas , (ahora muy cuestionados) supuestamente por no defender a Andy Vázquez, quien actuó por su cuenta. Fue su decisión hacer lo que hizo.

– cuestionamientos acerca de la permanencia o no del Programa.

– su salida del espacio que afectó la estructura del Programa. Él sabe que era un personaje clave.

Acaso no imaginó que su ” chiste” , tan parecido a ciertos estilos foráneos tendenciosos, podía molestar en el Medio para el cual trabaja?

Con esto no niego la necesidad de la crítica, ni la indiscutible verdad sobre el rol del Programa, al llevar una especie de crónica satírica en torno a la cadena de acontecimientos que vive la Cuba de hoy y su carácter de inmediatez. Incluso llegando a los análisis más necesarios que sólo ellos lograban de maneras tan simpaticas y originales. Escasos en nuestros medios de prensa.

Pero , NO ES LO MISMO que usted se burle de la caída tonta de un amigo, a que usted se burle de que a su amigo le han caído a golpes en pandilla, de que a su amigo le han intentado destruir su casa después de tanto esfuerzo por arreglarla.

No siempre el choteo y la burla son oportunos , ni acertados. A veces son incluso burlas innecesarias. Que incluso lastiman. Hieren suceptibilidades.

Te pregunto Andy Vázquez, simpatías aparte:

Qué necesidad tenías de esto, justo en estas fechas y con algo que ya es Bohemia vieja? (Y que a los 3 días fue solucionado)

PUES YO ,

QUE NO APOYO PARA NADA LAS INJUSTICIAS, y que aún no entiendo lo sucedido con el periodista deportivo Yasel Porto, esta vez NO SOY ANDY VÁZQUEZ.

NI ME DIO NINGUNA GRACIA SU “CHISTE” INNECESARIO , TARDÍO Y FUERA DE LUGAR.

TODO EN LA VIDA TIENE MATICES, TODO ES RELATIVO. PERO EN TEMAS DE OPORTUNISMOS BARATOS, ESTIMADO MIO, O APOYAS A TU PAÍS O TE PRESTAS AL CHOTEO-SABOTEO.