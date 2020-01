Estados Unidos vs Cuba… antes de 1959. Por Julio Alcorta

Si preguntáramos a muchos de nuestros compatriotas, y también de otros lugares, cuáles fueron los alegatos que debieron haber sido aseverados por el gobierno de los Estados Unidos, para iniciar su ilegal, criminal y desproporcionada agresión a nuestro incipiente gobierno revolucionario el 1ro. de enero de 1959, seguramente que manifestarían:

Por la aprobación temprana de la Ley de Reforma Agraria..

Por el acercamiento a los países socialistas, incluyendo la URSS-

Por el ejemplo que pudiéramos dar a otros países de América Latina; etc. etc.

Sin embargo, no creo que muchos supiéramos de lo que estuvieron tramando con miras a la liquidación de las huestes revolucionarias dirigidas por el compañero Fidel Castro Ruz, en las montañas de Oriente.

Veamos entonces, una parte de cómo se manifestaban y accionaban los principales líderes, funcionarios y autoridades de la administración Eisenhower en esa época ANTERIOR A LA HUÍDA DEL DICTADOR, el 1ro de enero de 1959, y la toma del poder porlas fuerzas rebeldes.

1. El vicepresidente Richard Nixon visitó La Habana en febrero de 1955.Durante su estancia en Cuba, Nixon reforzó la impresión de que los Estados Unidos estaban muy satisfechos, como siempre, con Batista; impresión que éste apreciaba. (1)

2. El embajador de los Estados Unidos en Cuba, Arthur S. Gardner, no pudo ocultar su admiración por el dictador Fulgencio Batista, al expresar el 21 de abril de 1955: “No cabe duda, este país (Cuba) ha tenido un renacimiento, un genuino resurgir”, debido al liderazgo de Batista, “un verdadero administrador”. En una declaración ante un Comité del Senado en 1960, después de derrocado el tirano, declaró: “No creo que hayamos tenido un amigo mejor que él” (2)

3. Sobre primer su viaje a Cuba en 1956, el inspector general de la CIA, Lyman B. Kirpatrick, reconoció que “la política de Estados Unidos en aquel momento era la de brindar apoyo total al gobierno de Batista, incluyendo asistencia militar”. (3).

4. Durante el régimen del dictador Batista, el Pentágono suministró cuantiosos equipos militares y armamentos sofisticados a sus fuerzas armadas y organizó entrenamiento práctico para más de 500 oficiales cubanos en instalaciones de la Zona del Canal de Panamá y otras bases militares en los Estados Unidos (4)

5. El 21 de noviembre de 1957, la Oficina de Asuntos Centroamericanos y el Caribe del Dpto. de Estado, preparó un largo memorándum titulado: “Cursos de acción posibles para el restablecimiento de la tranquilidad en Cuba”. Una de las condiciones que se requería para garantizar un proceso de elecciones “libres”, acompañado de una amnistía, era que Fidel Castro abandonara el país hasta después de los comicios. (5).

6. El subdirector de la Oficina de Asuntos de Centroamérica y el Caribe, C. Allan Stewart, comunicó al secretario de Estado Adjunto para Asuntos Interamericanos del Dpto.de Estado, William Snow, el 24 de julio de 1958, que: “Se deben considerar con seriedad los cursos de acción alternativos que no han sido tomados en cuenta hasta ahora, con el objetivo de resolver la situación cubana antes de que Castro se haga tan fuerte que pueda imponer el tipo de gobierno que mande, eventualmente cuando se produzca el desenlace. (6).

7. En la entrevista de Earl T. Smith, embajador de los Estados en Cuba, con Batista, el 21 de agosto de 1958, ratificó al dictador que las relaciones de cooperación cubano-norteamericanas continuaban “INCÓLUMES”. Smith informó que Batista había recobrado su actitud generalmente muy favorable hacia los Estados Unidos. Christian Herter, subsecretario de Estado, expresó su alivio porque Smith se había “ganado nuevamente la simpatía de Batista” (7)

8. El secretario de Estado Adjunto de Estados Unidos, Ray Rubottom, en una reunión celebrada el 23 de diciembre de 1958, concluyó diciendo que de lo que sí no cabía ninguna duda era que “el Departamento se sentiría muy desalentado con la perspectiva de la toma del poder por parte del Movimiento 26 de Julio” (8)

9. En reunión del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, celebrada el 23 de diciembre de 1958, Allen W. Dulles, director de la CIA, fue partidario de impedir la victoria de Fidel Castro. Christian Herter, Secretario de Estado expresó que no era deseable la llegada de Fidel Castro al poder. El presidente juzgó esperanzadora la alternativa de una “tercera fuerza” (9).

10. El secretario de Estado Interino, Chirstian Herter, le dio al presidente Eisenhower, el 23 de diciembre de 1958, una franca y diáfana explicación sobre lo que estaba haciendo el Departamento de Estado con respecto a la isla: “fomentar, por todos los medios disponibles, sin llegar a una intervención abierta, una solución política en Cuba que mantenga al movimiento de Castro fuera del poder” (10).

11. En la reunión en la oficina del Secretario de Estado Interino, Christian Herter, el 31 de diciembre de 1958, cuando al responder la aseveración del Almirante Arleigh Burke, jefe de Operaciones Navales, en el sentido de que le parecía muy tarde para detener la revolución, el asesor de Seguridad Nacional de Eisenhower, Gordon Gray, afirmó de manera soberbia: “que si eso era o no era verdad dependía de lo que el gobierno de los Estados Unidos hiciera para impedir que Castro tomara el poder” (11).

El 1ro. de 1959, fecha en que aún continuaba en el poder la administración del general Eisenhower, el dictador Batista huyó del país rumbo a República Dominicana, y a pesar de que todas las maniobras de la administración estadounidense para evitarlo, según se describe en la primera sección de este documento, las fuerzas revolucionarias derrotaron a la tiranía batistiana.