Correo con “otra cara de la moneda 15 000 manzanas”. Por Susana Aulet

Hace casi dos años, a partir del video de la entrevista realizada al Che por la periodista estadounidense Lisa Howard, Susana Aulet nos envió un correo electrónico gracias al cual supimos que su padre, Roberto Aulet, quien trabajaba entonces en la Dirección de Prensa e Información del MINREX, y atendió a Lisa Howard durante su estancia en Cuba, era el traductor que acompañó al Comandante Ernesto Guevara en ese encuentro que tanta resonancia tuvo cuando lo transmitimos en dos emisiones de La pupila asombrada, y nos contó aspectos poco conocidos que le relatara él sobre aquella memorable ocasión.

Ahora Susana, fiel televidente de La pupila asombrada, me envía otro correo, este con el ejemplo de de un establecimiento de trabajadores por cuenta propia que destaca por sus prácticas solidarias que opina debe ser recogido por nuestros medios de comunicación.

Iroel:

En un portal de la calle L ente 17 y 19 hay un restaurancito llamado “Doña Adela” donde cada día le agencian almuerzo gratis a personas de bajos recursos de la comunidad, principalmente a ancianos solos y enfermos. La relación calidad/precio es excelente, cocinan muy rico . La oferta no es muy amplia ni muy lujosa, pero tanto la higiene del lugar como la exquisitez de los platos sobrepasan con mucho lo que una está acostumbrada a ver en esta ciudad. El plato más caro (lo que nuestros padres llamaban “una completa”) cuesta 50 pesos CUP y la ración es abundante -“como le gusta comer a los cubanos”- me explicaron.

Pero también venden potajes, sopas, arroces, deliciosas chicharritas, jugos de frutas, etc. a precios muy asequibles.

Lo “descubrí” por casualidad la otra noche, cuando un aguacero torrencial con muchas descargas atmosféricas me retuvo bajo un techito contiguo a su portal. Enseguida percibí una calidez en sus 3 trabajadores -solo tres personas hacen posible esa excelencia del servicio-. Varias veces fui invitada por ellos a pasarme a su portal donde “el toldo te protegerá mejor”… Como no había ningún comensal y seguía lloviendo torrencialmente, su dueña (Adela) se puso a contarme cómo gestionan el lugar y sobre todo se puso a hablarme de “sus viejitos”. No eran unos viejitos, eran los suyos. “Nadie va a ser más ni menos rico por cuatro pesos más o cuatro pesos menos”, me dijo con mucha convicción. Me comentó que para trabajar allí había que ser solidario y tener buen corazón, y que lamentablemente ya había botado a algunos. Me habló de sus trabajadores con orgullo y respeto. Cuando notó mi asombro admirado y -confieso que- un tanto incrédulo, me instó a que preguntase por ellos en la comunidad. Al cabo de una hora y viendo que yo estaba un poco mojada y que aún no escampaba, Adela me convidó con mucha naturalidad a “un platico” de sopa caliente. Más tarde se asomó otra trabajadora y me invitó a entrar y sentarme en el interior de la casa. Todo allí era raigal cubanía.



Y era de verdad.

Se instalaron ahí hace unos seis meses pero la sencillez del lugar es tal que no me había percatado de su existencia a pesar de que paso por allí con mucha frecuencia. No hay estridencia en la decoración pero sí buen gusto y sencillez. Que el vaso no sea más que la flor, pensé. Abren desde las 7 de la mañana hasta muy tarde en la noche. Trabajan.

Es la otra cara de la moneda 15 mil manzanas. Creo merecen una visibilidad en nuestros medios, tal vez un reportaje donde los cubanos todos podamos MIRAR AHÍ, y entender que el cuentapropismo también puede ejercerse desde una voluntad de servir a la sociedad.

Le he preguntado a Adela si ella estaría dispuesta a contarle a un periodista todo lo que me contó aquella noche y si el periodista pudiera entrevistar a algunos de sus viejitos, y me ha dicho que sí. En su respuesta la percibí ajena al deseo de publicidad y no muy consciente de sus méritos. Después he regresado un par de veces al lugar y siempre me ha maravillado la calidad y la calidez del servicio. He visto cosas tan insólitas como un anciano de 92 años que llega con su olla arrocera vieja en los brazos para que se la miren y vean por qué no le enciende.

¿Me podrías sugerir algo?

Anoche apretaron en La Pupila. Qué bien comunican ustedes contenidos tan pertinentes.



Un abracito grande, y otra vez gracias por esas batallas que libras con tanto coraje y en nombre de tantos cubanos.



Susana