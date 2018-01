El sábado 27 de enero coloqué un comentario a un post en el perfil de Facebook de Raúl Capote Fernández, que generó la siguiente respuesta del Héroe de la República de Cuba Gerardo Hernández Nordelo:

“Ciertamente, hermano Iroel, cualquiera que tenga una opinión honesta tiene el derecho de emitirla, pero indigna ver como algunos oportunistas que jamás levantaron su voz en defensa de Los Cinco cuando más lo necesitábamos, ahora se rasgan las vestiduras para “defendernos” queriendo echar leña al fuego…”

A continuación el comentario mío al que respondió Gerardo:

“En esta hora me es inevitable recordar que el dueño de la revista OnCuba juzgó “desafortunado” que el músico Francis del Río pidiera en en una televisora de Miami libertad para Los Cinco, “es como ir a una sinagoga y hablar mal de los judíos”, afirmó entonces el empresario, equiparando con un templo la cloaca mediática del Sur de la Florida y que para esa revista, Alan Gross era “el contratista norteamericano preso en Cuba por ejecutar acciones no permitidas por las leyes” -se puede interpretar que se llevó una luz roja o un cartel de “Pare” y no que trabajaba para las políticas subversivas de Estados Unidos contra Cuba -, sin embargo nuestros héroes cumplían “sanciones severas” -nunca injustas- “por trabajar para entidades de la seguridad cubana”.”