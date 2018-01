“Yo también estoy en la candidatura”. Por Antonio Guerrero

El héroe de la República de Cuba Antonio Guerrero, integrante del grupo de compañeros Héroes de la República conocido como Los Cinco, se refirió desde su perfil en Facebook al post de Raúl Capote en esa misma red social titulado “YO ESTOY EN LA CANDIDATURA”. No asombra que quienes se precipitaron en el intento de aprovechar las palabras de la esposa de uno de nuestros héroes para arremeter contra la legitimidad del proceso electoral en marcha en Cuba, en contra de la intención de esa compañera, ahora callen ante las palabras de Tony y también sobre las de otro Héroe del Grupo de Los Cinco, Gerardo Hernández Nordelo, que publicamos antes.

“EL EGOÍSMO ES LA MANCHA DEL MUNDO Y EL DESINTERÉS SU SOL” JOSÉ MARTÍ

Capote la última vez que nos vimos te hablé de mis limitaciones para adentrarme en las redes. He leído tu escrito y aquí estoy intentando publicar algo. YO TAMBIÉN ESTOY EN LA CANDIDATURA. “La verdad bien dicha, dicha a tiempo disipa, como si fuesen humo, a sus enemigos”. Y sigo con el Apóstol. ” El deber de un hombre está allí donde es más útil “. Y “…debe cumplirse de manera sencilla y naturalmente “. Si cada uno hace su parte ” nada podrá vencernos”.

Y lo que pienso es esencial del pensamiento martiano: ” Si de algo serví antes de ahora, ya no me acuerdo: lo que yo quiero es servir más”.

¡Gloria eterna a nuestro Héroe Nacional José Martí!

Necios como Silvio y su canción.

Fieles siempre a Fidel y la Revolución.

¡ HASTA LA VICTORIA SIEMPRE !

¡ VIVA CUBA LIBRE !

Palabras de Raúl Capote en su perfil de Facebook a las que se refiere Tony:

En la candidatura a la ANPP están los que tienen que estar, están los obreros, los campesinos, los estudiantes, el humilde ciudadano y el brillante catedrático, héroes y desconocidos trabajadores y trabajadoras. las mujeres, el chino, el negro, el mulato, el blanco, un gran espectro de la sociedad cubana.

Que esté la modesta y desconocida estudiante casi adolecente, muy bien, que esté el guajiro de monte adentro, el cuentapropista, hombres y mujeres del barrio, muy pero que muy bien.

Ahí está el sector no estatal, salud, investigación, educación, así como el campesino y el cooperativista, trabajadores de la cultura, los medios de comunicación, los militares, el deporte, las instituciones religiosas y las organizaciones sociales.

No vamos a votar por una asamblea solo de generales y doctores, ahí está el pueblo, el país libre y con toda su dignidad representado.

De los 605 candidatos a diputados que fueron nominados el pasado 21 de enero, el 47,4 % son delegados de circunscripción, por tanto, todos los municipios del país tendrán representación en el Parlamento con al menos dos diputados, y uno de ellos de ascendencia municipal.

Las mujeres representan el 53,22 %, lo que nos ubica como el segundo Parlamento del mundo con mayor participación femenina, «El voto de un pueblo entero, de todas las entidades constantes y visibles del pueblo cubano que puede emitir francamente su voz, es honra tal, que unge a quien lo recibe, limpia su corazón de las pasiones que lo pudieran perturbar, y agiganta, como por dispensación divina, las fuerzas juradas por sobre todas las obligaciones de la tierra, a la primera y fundamental de levantar al hombre casa segura y decorosa en el suelo independiente de la patria». (José Martí)

Nuestra democracia, nueva, sincera y verdaderamente popular, basada en el principio martiano de Con todos y para el bien de todas, precisa ante el peligro de la guerra mayor que se nos hace, de la unidad de los revolucionarios, ese es el principal legado de Fidel, UNIDAD UNIDAD UNIDAD

Compañeros y compañeras a votar todos por todos, yo estoy en esa candidatura, no de nombre pero sí digna y plenamente representado.