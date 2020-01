¿A dónde has ido periodismo de la BBC? Por Iroel Sánchez

El pasado 19 de septiembre los periodistas de BBC Reha Kansara y Álvaro Álvarez sostuvieron una entrevista conmigo cuyo propósito era hablar sobre la Enciclopedia Colaborativa Cubana, EcuRed. Antes de iniciar el diálogo, les pregunté si era para BBC Mundo, manifestándoles que recientemente ese servicio en español había sido cuestionado al publicar una noticia falsa sobre colas en Cuba custodiadas por “policías con armas de alto calibre“, ambos interlocutores respondieron tomando distancia despectivamente de esa publicación y sostuvieron que ellos pertenecían a la BBC Radio de Londres, en inglés, que nada tenían que ver con BBC Mundo y que harían un reportaje radial en inglés y un video en ese mismo idioma.

Terminando el año, en lo que parece ser su “homenaje” al 61 aniversario de la Revolución cubana, veo que BBC Mundo ha publicado un “documental” titulado “Los nuevos revolucionarios de Cuba” con edición de video y dirección de Álvaro Álvarez y producción de Reha Kansara, Will Grant y Álvaro Álvarez donde aparecen dos oraciones extraídas absolutamente fuera de contexto de los 36 minutos de grabación -que tengo registrados, donde sólo la última pregunta después de mi insistencia trató sobe EcuRed- para oponerlas, a nombre de un “asesor del gobierno” que me atribuyen ser y no soy- a otros entrevistados y así complacer los habituales estereotipos sobre Cuba: estado totalitario que teme a internet.

El “documental” oculta a su audiencia, por ejemplo, este tuit de la más alta diplomática estadounidense en La Habana que prueba su implicación en el incidente que ellos muestran como prueba de la falta de libertades en Cuba, citando además a la desacreditada organización Human Rigths Watch, cuyos lazos con el gobierno de Estados Unidos y sus objetivos hacia Cuba están ampliamente documentados.

Haber dicho una verdad de perogrullo, como que no nos relacionamos con internet sino con cinco empresas que operan aplicaciones de internet (Google, Amazon, Facebbok, Apple y Microsoft) y que hay que conocer su funcionamiento para utilizarlas con un objetivo de transformación y no de dominación sirve a los “documentalistas” de BBC Mundo para argumentar que el “gobierno cubano es cauteloso con las redes sociales y cree que están controladas por sus enemigos capitalistas” (!!!).

¿Qué dirían del también británico y nombrado caballero por su majestad Isabel, Sir Tim Berners Lee, fundador e inventor de la web, que cuando se cumplieron 28 años de su invención llamó a resolver tres problemas presentes en la actual worl wide web: “Hemos perdido control de nuestra información personal, es muy fácil difundir información errónea en la web, y la publicidad política en línea necesita transparencia y entendimiento”?

¿O de Barack Obama, quien recientemente afirmó: “La tecnología nos enriquece pero también amplía las desigualdades… Internet puede ser una herramienta poderosa para estar más unidos pero lo que hace ahora mismo es dividir a las personas”?

¿Serán para la BBC, Berners Lee y Obama, representantes de “gobiernos cautelosos con las redes sociales que creen están controladas por sus enemigos capitalistas”?

¿A dónde ha ido la objetividad que en determinado momento caracterizó a la BBC, con un periodismo de investigación que profundizaba en los acontecimientos, a dónde han ido sus normas éticas, su apego a la verdad? ¿Han sucumbido para parecerse a la más burda propaganda anticastrista, producida en los laboratorios de guerra sicológica que lleva décadas pagando el gobierno de Estados Unidos? ¡Qué pena me da con Keha y Álvaro, que renegaban de sus colegas de BBC Mundo para terminar haciendo lo mismo!