¡Cuba sí, bloqueo no! Por Carlos Lazo

Palabras al dirigirse a los manifestantes congregados en la Casa Blanca este 25 de julio para pedir el fin del Bloqueo contra Cuba (Transcripción de Kenneth Fowler)

Queridos hermanos

Nosotros estamos hoy aquí después de recorrer 2000 km, recorriendo las comunidades en los Estados Unidos, hablándole a los norteamericanos, explicándoles la necesidad de levantar las sanciones a la familia cubana. Es una cosa extraordinaria ver como todas las personas que vimos en el camino están de acuerdo en que es necesario crear Puentes de Amor y levantar esas sanciones.

Estábamos tratando de educar a las comunidades acerca de esas sanciones, pero al mismo tiempo terminamos educándonos nosotros mismos acerca de que el bloqueo no es solamente el bloqueo contra Cuba. También aquí en los Estados Unidos hay bloqueo contra las minorías, con la falta de oportunidades, con la discriminación. Conocí a un campesino afroamericano, y ellos no pueden acceder a los préstamos para campesinos, y él también me habló de los problemas que tienen los afroamericanos. También conocí a otro afroamericano que me dijo “Lazo, Cuba salvó a mi hijo” y yo le pregunté “¿cómo Cuba salvó a tu hijo?”. Me dijo “mi hijo nació en una comunidad de personas que pueden ser matados por la policía, pueden terminar en la cárcel, pero gracias a que mi hijo fue a Cuba y estudió medicina hoy es un médico que ayuda a las comunidades”.

Nosotros hace varios meses iniciamos una campaña de Puentes de Amor para que el Presidente Trump levantara las sanciones que pesan sobre la familia cubana. El Presidente Trump no hizo nada, no cambió las sanciones, Biden prometió que iba a levantar esas sanciones y no las ha levantado y nosotros estamos aquí diciendo ¡Cuba Sí, Bloqueo No!

Le pedimos al Presidente Biden que cumpla su palabra y no complazca a los que no votaron por él y a los que nunca van a votar por él. Nosotros queremos lo mejor para nuestro pueblo, queremos que se reabra la embajada en La Habana, queremos que se restaure el Programa de Reunificación Familiar, queremos mandarle remesas a nuestros familiares, queremos que se restauren los vuelos a provincia…, queremos que se construyan Puentes de Amor y lazos de cooperación científicos y económicos entre nuestros pueblos. Esa es la razón por la que estamos aquí.

Allí del otro lado [de los que piden la intervención] también hay muchos hermanos que quieren el bien pero están confundidos. Creen que el bien es a través de la intervención y a través de la guerra. Yo puedo hablar de eso porque yo soy un veterano de guerra, yo fui médico de combate en la Guerra de Irak y les puedo decir que la guerra no es deseable para nadie, que esas bombas destruyen vidas, destruyen niños. Si no queremos ver a nuestros hijos destruidos por las bombas tenemos que construir Puentes de Amor entre los pueblos de Cuba y los Estados Unidos.

Vamos a entregarle a Biden 27 000 firmas pidiendo eso, que se construyan Puentes de Amor entre los pueblos de Cuba y los Estados Unidos. Quizá parezca que estamos en un momento oscuro de nuestra historia, quizá parezca que no vamos a lograr eso, pero ya se ve la luz de un mañana mejor. Hablando con todos esos norteamericanos vemos que vamos a construir alianzas y mañana, un día no muy lejano, levantaremos las sanciones que pesan sobre el pueblo cubano. ¡Viva la familia cubana! ¡Vivan los Puentes de Amor! ¡Cuba Sí, Bloqueo No! Muchas gracias hermanos.