Belén Gopegui en #LaPupilaTv (video)

Belén Gopegui es una mujer que no desperdicia las palabras, porque sabe lo que valen. Lleva más de dos décadas publicando libros y se le considera la mejor escritora de su generación en España.

Estudió Derecho porque pensaba que así podría hacer para cambiar el mundo. Pero decidió que le gustaba demasiado escribir y a eso se dedicó desde 1993, año de su primera publicación. Son ya numerosas sus novelas, “La escala de los mapas” la primera y muy exitosa; luego verían la luz “Tocarnos la cara”, “La conquista del aire” -que fue adaptada al cine-, “El padre de blancanieves”, “Deseo de ser punk”, “Lo Real” y “Acceso no autorizado” entre otras.

A La Habana vino en días de libros, a presentar el Comité de la noche, su más reciente novela, en la que vuelven los temas constantes de su literatura.

En 2005 publicó su novela “El lado frío de la almohada”, un libro que le costó. Y le costó porque se atrevió a defender en él a la Revolución cubana. “Mi novela que habla de Cuba me valió que me vetaran de algunos medios como el diario El País”, recuerda sin el menor asomo de lamento, y agrega con humildad: “eso no tiene demasiada importancia cuando hay gente que se juega la vida por defender lo que cree”.