El “periodismo libre” que Cuba debe imitar. (+ video) Por José Manzaneda

Desde el asesinato policial de George Floyd el 25 de mayo, se han producido más de 10.600 protestas en EEUU (1). La policía antidisturbios ha actuado con violencia en más de 400, deteniendo a cerca de 9.000 personas (2). Solo en la primera semana hubo más arrestos que en Hong Kong en todo el año (3). Pero no leerán en la prensa palabras como “represión” o “régimen”, reservadas para países como Cuba. “El régimen cubano alista sus tropas antimotines en medio de la pandemia”, titulaba ABC un extenso reportaje sobre una “tropas” que jamás han actuado y que nadie ha visto en Cuba… en 60 años (4).



En EEUU, cada cuatro días se produce el arresto de un periodista (5). Lo dice U.S. Press Freedom Tracker, que informa de la detención de 61 periodistas y de la agresión a 189 en lo que va de año (6). En Portland, por ejemplo, la policía golpeó y rompió el equipo de una reportera y un camarógrafo rusos (7). Pero como pasó en EEUU y no en Rusia -ni en Cuba (8)- no leerán entrevista alguna sobre el caso.



La Casa Blanca ha restringido a 90 días los visados que ofrecía para medios de China, y 60 periodistas de ese país han tenido que abandonar EEUU (9). Pero donde se restringe la libertad de prensa es ¿quién lo duda?… en China.



En la misma línea, por presión del Departamento de Estado, la Universidad del Norte de Texas ha puesto fin a su relación con el Consejo de Becas de China (10). Estudiantes y profesores deberán abandonar el país en un mes. Mientras, para entrar al campus deberán ir acompañados de un funcionario (11). ¿Se imaginan cómo nos lo contarían si ocurriera… al revés?



La guerra a la competencia china es implacable. Una orden ejecutiva de Donald Trump exige la venta inmediata a una compañía de EEUU de ByteDance, subsidiaria de la red social china TikTok (12). La Casa Blanca ha lanzado, además, el programa “Red limpia”, para apartar esta y otras aplicaciones chinas de la telefonía celular; para que las tecnológicas estadounidenses no instalen las suyas en los teléfonos Huawei; o para vetar a proveedores de nube chinos como Alibaba (13). Así, el negocio de nuestros datos personales seguirá estando en “manos seguras”: las de Facebook, Twitter y Google. “Libertad de empresa” y “libertad de Internet”… made in USA.



Nos cuentan que la Casa Blanca ofrece una “recompensa de 10 millones por cualquier extranjero que intente obstruir las elecciones” de EEUU (14). A continuación, que “EEUU sanciona a la presidenta del ente electoral de Venezuela” (15). La Casa Blanca trata de impedir, a toda costa, las elecciones legislativas en aquel país, a las que ya se han presentado 14.400 candidaturas y más de 100 partidos (16). Pero no se líen, que todo está bien claro: ¿Venezuela? Dictadura, ¿EEUU? Democracia.



Un estudio de Walk Free Foundation dice que en este “país de la democracia”, EEUU, más de 400 mil personas viven en condiciones de esclavitud moderna (17). Y que, contra lo que se cree, la mayoría de las mujeres víctimas de tráfico sexual -ocho de cada diez- no son extranjeras, sino estadounidenses. Pero encontrarán cien veces más reportajes (18) y libros (19) sobre la prostitución en Cuba, un país donde no existen ni clubs, ni redes ni mafias organizadas. ¿Por qué será?



¿Se imaginan el escándalo mediático si un video mostrara a un alto mando ruso presentando, ante Vladimir Putin, a un general de Cuba y otro de Venezuela como sus “subordinados”? Pero si vemos al jefe del Comando Sur presentando, ante Donald Trump, a un general de Colombia y otro de Brasil como la “nueva incorporación a nuestros cuarteles” que “trabaja para mí”, entonces… no será noticia (20). Conocidos sus conceptos de “libre comercio”, “democracia” y “libertad de prensa”, no nos extrañe este gráfico ejemplo de lo que entienden por “soberanía” y por “dignidad” el gobierno de EEUU y sus vasallos.



Edición gráfica y de video: Esther Jávega. Presentación: Lázaro Oramas.

