The Canada Files patrocina un panel del 29 de agosto que pide el fin de la agresión estadounidense contra Cuba. Por Aidan Jonah

The Canada Files es el patrocinador de medios de este evento del 29 de agosto, “Poner fin a la agresión estadounidense contra Cuba es clave para la paz mundial”, copatrocinado por el International Manifesto Group (IMG) con sede en Canadá. Hoy, Cuba está en el centro de la política exterior de los Estados Unidos, Canadá, Reino Unido y otros países y, por lo tanto, directorio relacionado con la búsqueda de la paz mundial. Por eso, nos complace dar la bienvenida a todos los panelistas:

◦ Iroel Sánchez: Periodista cubano y editor de La Pupila Insomne, Director de La Pupila Asombrada

◦ Carlos Ron: Viceministro de Relaciones Exteriores de Venezuela

◦ Chris Hazzard: diputado del Sinn Fein

◦ Helen Yaffe: Autora, We are Cuba!

◦ Arnold August: Periodista y autor de 3 libros sobre Cuba

◦ Fiona Edwards: No a la guerra fría, oficial nacional de la Coalición Stop the War, escritora

◦ Manolo De Los Santos: Foro del Pueblo e Instituto Tricontinental

◦ Camila Escalante: Kawsachun News

◦ Radhika Desai, profesora de Estudios Políticos de la Universidad de Manitoba y directora del Grupo de Investigación de Economía Geopolítica, actuará como moderadora del evento.

Agradecemos que, además del IMG, se nos hayan sumado otros patrocinadores (Geopolitical Research Economy Group, The Black Alliance for Peace, No Cold War y Tricontinental Institute).

Difusión en vivo en el canal de YouTube de No Cold War, 9am hora de Cuba

