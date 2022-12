La obligación moral de la esperanza. Por Michel Torres Corona

Una amiga se pasó semanas varada en Guyana, esperando por el visado que la Embajada de Estados Unidos en La Habana se negaba a tramitar. Un conocido cruzó el río Bravo a nado, dejando los zapatos en la orilla, y estuvo dando tumbos por “the land of the free” descalzo, tres días, sin apenas comer, sin bañarse, hasta que llegó de alguna manera a Miami. Un DJ que le “producía temas” a muchos “artistas opositores”, que hoy están fuera del país o presos, trató de hacer pasar su miedo como “creíble” pero no resultó y lo deportaron, como también deportaron a varios polizontes.