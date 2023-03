CubaGanó: Es la hora del pueblo. Por Iroel Sánchez

Este 26 de marzo ganó Cuba, su pueblo y la cultura política que Fidel sembró en él.Aplausos para quienes lo hicieron posible, ellos comprendieron las esencias de este momento crucial y sumaron su voto por la Patria. Mi respeto para quien no fue a votar, si lo hizo conscientemente y de frente, chapeau, es su derecho. Y hasta puedo comprender a quien por miedo incomprensible, aquí, donde hay que ser más valiente para defender la Revolución que para atacarla, votó en blanco o anuló su boleta. O al que irritado, no por contrarevolucionario, decidió dar un «voto de castigo», justificado o no. Pero me pregunto si habrán votado, o cómo lo habrán hecho, los especuladores, los que compran a un precio y lo revenden multiplicado varias veces, mientras se burlan en su cara del jubilado o el trabajador más humilde, los que brindando un servicio que subsidia el presupuesto, llenos de insensibilidad, maltratan al pueblo y se aprovechan de la más mínima oportunidad para corromperse y esquilmarlo desde un puesto estatal, los que viven mil veces mejor que nuestros maestros y nuestros trabajadores de la salud, lucrando al amparo de nuestras grietas, y los que por cobardía o inconsecuencia abren las puertas a la quinta columna. Los que día tras dia por delante dicen una cosa y por atrás otra y le hacen su guiño a la traición y al desaliento por si acaso cambia la cosa, los que reprimen la crítica frontal y honesta, y sus guatacas, esos que siempre piensan en su jefe primero y el pueblo que espere. Los que guardan la secreta e imposible esperanza de que el imperio nos perdone si no le cantamos sus verdades y se incomodan cuando el Presidente habla duro como habló el domingo en Santa Clara. A ellos nada debemos. Ninguno de ellos forma parte de quienes por sobre mil carencias decidieron en masa confiar otra vez en la Revolución, de los que hicieron posible este triunfo oxigenante y esperanzador, los que desde lo más hondo sostienen este país y se levantan cada día creyendo en que el socialismo que elegimos es posible. En la hora de nuestra victoria, fuego con ellos, el pueblo, que una vez más dijo Sí a la defensa de su Revolución, lo merece.