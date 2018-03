Internet en Cuba: Quiénes ladran y por qué. Omar Pérez Salomón

En los últimos días algunos medios digitales han publicado noticias que desconocen los avances de Cuba en el acceso a Internet y en el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). También es conocido que el pasado 7 de febrero el gobierno estadounidense creó una Fuerza de Tarea en Internet contra Cuba, que aunque no es algo nuevo, se suma a un sinnúmero de fracasados proyectos provenientes del vecino del Norte.

“Cuba infla cifras oficiales de conectividad a Internet, denuncia experto”, divulgada en Martinoticias; “El Joven Club ya no es gratuito” y; “CubaLlama estrenará tarjeta SIM en Cuba”, informado en Cubanet, son algunas de las referencias al tema en cuestión.

En el sitio Martinoticias, financiado por la Oficina de Transmisiones a Cuba (OCB) del gobierno de Estados Unidos, a la que se subordinan Radio y TV Martí, – organizadora del proyecto Piramideo que promovía la creación de una red de “amigos”, ofreciéndoles la posibilidad de que una persona enviara a los miembros de su “pirámide” un SMS masivo por el valor de un solo mensaje, con el objetivo de contar con una plataforma para la subversión – se cuestiona los evidentes avances de la mayor de las Antillas en el acceso a la red de redes.

Según un “experto” consultado por ese medio el salto se debe a que el gobierno cubano contabiliza como acceso a Internet las conexiones a la Intranet Nacional y el uso del correo electrónico Nauta. Sin embargo, José Manzaneda, coordinador del medio Cubainformación, en su trabajo, Cuba: ¿el país de más rápido crecimiento de Internet… o todo lo contrario?, publicado el 28 de agosto del pasado año, asegura citando numerosas fuentes que “en el último año el uso de las redes sociales en la Isla aumentó un 346 %; en los dos últimos años el número de puntos colectivos de navegación pasó de 155 a 1006, entre salas de navegación y zonas wifi; se duplicó el ancho de banda internacional; y lo más importante, el conjunto de personas usuarias aumentó un 50 %, pasando de 3 millones en 2014 a 4,5 en 2016. A pesar de que, con un 40 % de población usuaria, aún sigue a la zaga en la región y de que los precios de conexión continúan siendo muy elevados, Cuba es –a día de hoy- el país de su entorno con más rápido crecimiento en el acceso a Internet”.

Durante mucho tiempo las matrices de opinión construidas por los grandes medios capitalistas hacían hasta lo imposible por sembrar en las masas la idea de que el gobierno revolucionario cubano era enemigo de Internet y de la utilización de las TIC.

Resulta una paradoja que se acusara a Cuba de limitar el acceso a las TIC y a la información, cuando desde los primeros años de la Revolución se dieron los pasos para fabricar computadoras en el país, e introducir la enseñanza de la computación en los diferentes niveles de enseñanza; cuando todos los estudiantes de todas los niveles tienen acceso diariamente a múltiples materiales e información útil a través de computadoras instaladas en todos los centros escolares, en el caso de las universidades, a través de la red de redes, y más de 600 Joven Club de Computación han graduado a más de 4,5 millones de personas en cursos que tienen como objetivo proporcionar una cultura informática a la comunidad, con prioridad para los niños, adolescentes y jóvenes; pero también a personas con discapacidad o de la tercera edad.

Ahora no les queda más remedio que reconocer que sí hay acceso a Internet; pero los ataques van dirigidos a otros objetivos. Las realizaciones alcanzadas en los últimos años han echado por tierra esa imagen deformada de la realidad que han pretendido fabricar, ahora no pueden aducir que no hay acceso a Internet y buscan otras falacias como las citadas.

Ya en diciembre de 2010 una voz “autorizada” como la del señor Fernando Ravsberg, colaborador de la BBC en Cuba en aquella época, dijo a la página uruguaya El Espectador.com que, “Internet es algo que está extendido en la isla”. Un año después Radio Nederland, la emisora internacional holandesa, por cierto que en nada partidaria de la Revolución cubana, reconoció en su página digital que, “cada vez más cubanos utilizan Facebook o Twitter como ventana de comunicación con el mundo”. ¿Qué dirán hoy cuando la conectividad internacional se ha multiplicado por 40 en relación con la que existía en el 2010?

Quienes atacan al programa de los Joven Club de Computación y Electrónica omiten que mantiene en toda su dimensión sus principios fundacionales, donde se ponen a todos los seres humanos en condiciones similares para adquirir conocimientos y cultura a través del acceso a las TIC. El hecho de que se cobren determinados servicios para contribuir a su mantención y desarrollo, no significa que se alejen de su perspectiva inclusiva. Los invito a que visiten el Palacio Central de Computación que el próximo 7 de marzo cumple 27 años de creado por Fidel, o los Palacios de Santiago de Cuba, Pinar del Río o la Isla de la Juventud, por solo mencionar algunas de sus instalaciones, y apreciarán el acceso masivo a estas tecnologías.

La famosa expresión “Ladran, Sancho, señal que cabalgamos”, adjudicada por algunos a Miguel de Cervantes en su obra cumbre, Don Quijote de la Mancha, es ampliamente utilizada para señalar que algo avanza a pesar de las críticas, los impedimentos y las manipulaciones. Creo que se ajusta perfectamente a estos acontecimientos.

Mientras que la actual administración estadounidense detona los tambores de la guerra fría y aprueba cuantiosas sumas para fabricar armas cada vez más destructivas y para proyectos subversivos contra gobiernos incómodos, en Cuba avanzamos en el programa de informatización de la sociedad y en el acceso de la población a las TIC.