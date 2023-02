Teresa: Poeta, patriota y revolucionaria. Por Michel Torres Corona

Teresa era poeta y era patriota y era revolucionaria. No sé si en ese orden o si el orden importa.

Teresa era poeta y era patriota y era revolucionaria. No sé si en ese orden o si el orden importa.

Pudo haberse refugiado en sus versos, como tantos otros orfebres de la palabra, pudo haberse enajenado del mundo en una torre de marfil: probablemente se lo mereciera, un lugar limpio como ella, donde no la alcanzaran las mezquindades del mundo. Pudo haber tenido el vuelo eterno del albatros y, sin embargo, descendió a nosotros, con fuerza de madre, y aupó en sus hombros de mujer gigante la causa de los desposeídos, de los olvidados.

Vibraba con este país a cada segundo y sabía, con la certeza de un oráculo, el camino que su isla debía recorrer para salvarse. Escucharla, leerla, era tener la palabra guía y la estrella fulgente, que no permite extravíos.

