Trabajar con la escala de Fidel: Los pueblos. Por Iroel Sánchez

Intervención en el Coloquio Internacional sobre Comunicación Política Patria, Casa de las Américas, La Habana, 13 y 14 de marzo de 2023

Diría que nosotros tenemos tres graves carencias en esta batalla, una ya se dijo, es la articulación, la otra es la producción de contenidos de calidad, y la otra es la formación masiva de un sujeto crítico y creativo en este campo en nuestros pueblos, voy a exponerlo a partir de tres ejemplos y después voy a hablar de posibles respuestas fidelistas a eso.

Voy a leer una cosa, porque Rosa Miriam me pidió que me refiriera un poquito a Facebook, voy a leer un informe al Congreso de los Estados Unidos del año 2018 de la Oficina de Transmisiones a Cuba, que es la que maneja aparentemente sólo una emisora de radio, nada menos que la llamada Radio y Televisión Martí, financiada federalmente con varias decenas de millones de dólares al año, dice el documento: “En el año fiscal 2018 la Oficina de Transmisión hacia Cuba establecerá equipos digitales en la isla para crear cuentas locales de Facebook sin marca para difundir información; las páginas nativas aumentan las posibilidades de aparecer en las fuentes de noticias de los usuarios cubanos de Facebook, la misma estrategia se replicará en otras redes sociales preferidas”, y eso viene ocurriendo en el 2018, 2019, 2020, 2021, ‘22, cada vez más, y eso es un informe público al Congreso, pero eso no ha sido noticia nunca, nunca, y está ahí. Tampoco lo sido que ha hace muy poco se publicaron unas revelaciones, también sobre Facebook, de que hay un portal que manejan dos funcionarios del Departamento de Seguridad de la Patria, donde como si fuera un ecualizador le dicen a la empresa: “Cállame a este, no permitas que se vea tal información, posicióname esta”, es la interacción del Departamento de Seguridad de la Patria con Facebook. The Intercept dijo que también cada quince días los ejecutivos de todas estas empresas se reúnen ahí en el Departamento de Seguridad de la Patria, no sólo van las grandes tecnológicas, va hasta Wikipedia, a recibir indicaciones, yo no creo que haya algo más censor y propio de un estado policial. A veces nos burlamos de cosas que pasaron en la Unión Soviética, etcétera, etcétera, pero ya ahí no es un problema ni de seducción ni de comunicación, es de censura pura y dura, que hay que mandar a hacer silencio sobre tal cosa, estos son los temas de la semana, igualito, que por hacerlas cualquier gobierno ellos lo considerarían no democrático, por esos procedimientos, ¿no?, y lo hacen con un sector privado y con empresas supuestamente privadas, y que todos, como sabemos, están conectadas con eso, no sólo con ese departamento, con el Departamento de Estado y otros. Pero eso fue noticia un día, es a lo que quiero llegar, fue noticia un día, después se acabó, y nosotros no somos capaces de convertir eso en contenido, ni somos capaces de convertir eso en aprendizaje para nuestros pueblos, ahí es donde me quiero detener, que es lo que yo llamo la escala de Fidel.

La escala de Fidel son los pueblos, por ahí anda la anécdota de nuestra gran periodista Marta Rojas, cuando Fidel estaba preso y escribió el libro que todos conocemos, La historia me absolverá, desde la cárcel y con una organización clandestina se proponía para imprimir cien mil ejemplares en un país que tenía cinco millones de habitantes, después esa organización solo pudo imprimir diez mil, pero me refiero a la escala en la concepción de Fidel. Una anécdota que Ramonet, que no está aquí, puede dar testimonio, la primera vez que invitamos a Ramonet a la Feria del Libro hicimos un libro de él que se llamaba Propagandas silenciosas, Ramonet venía del Foro de Porto Alegre en su primera edición, y Fidel tenía mucho interés en verlo, y conversando ahí le explicamos: “Comandante, mire, este libro se va a presentar, por favor, si usted puede asistir…”, y preguntó: “¿Cuántos hicieron?”, y nosotros pensamos que habíamos hecho la gran cosa, le dijimos: “Diez mil, Comandante”, “¿Esa basura?”, Fidel hizo en brevísimo tiempo cien mil ejemplares y lo presentó él mismo en el teatro más grande del país y por televisión.

Lo cuento porque entonces nosotros no podemos concebir esto como un problema de gurús, de un conocimiento solo de especialistas, de los que saben mucho, estamos en una guerra que es por la mente de las personas, y hay que hacer que todas esas personas sepan defenderse y participar en esa guerra, y dotarlas de los instrumentos no sólo para el análisis sino para la participación, y los que somos gobiernos revolucionarios, los que estamos en el poder tenemos la obligación de ser ejemplares en eso, y pensar, además, que no se trata de un problema de que hoy esto es de esta manera y ya cumplimos, sino porque estamos en un proceso donde la evolución de las tecnologías es tal que el aprendizaje tiene que ser constante, pero ese aprendizaje no es para nosotros, para creernos que sabemos mucho, sino para nuestros pueblos.

Segundo ejemplo de Fidel, también es la escala del combate; bueno, aquí yo no recuerdo si alguien recordó lo de Mar del Plata en el año 2005, lo que Fidel y Chávez organizaron ahí para descarrilarle a Bush el proyecto de recolonización de América Latina. Lo que organizaron ellos combinó dos cosas, el tema comunicacional, internet, pero con calle: calle, marchas, gente, actos, stadiums llenos de gente, entonces la escala también tiene que ser a nivel internacional, todos tenemos problemas con el imperio, como decía alguien por aquí ahorita, representamos las ideas que encarna la mayoría de la gente, y si no lo saben más es porque nosotros no somos capaces de llegar a ellas, que representan los intereses de las mayorías.

Cuando estaban presos los Cinco, creo que Gerardo estaba por aquí ahora, no sé si recuerdan, se organizó un evento en Cuba, internacional, en el mismo año 2005, ¿y cuál era el tema del evento para luchar por los Cinco, era libertad para los Cinco?, no, era el terrorismo de estado, y ahí vinieron todas las víctimas del terrorismo de estado en el mundo, y todas tuvieron la posibilidad de exponer su causa, creer que luchando sólo por nuestra causa le vamos a hacer algún daño al imperio, sobre todo un país que se enfrenta a una asimetría como a la que se enfrenta Cuba, es de una ingenuidad oprobiosa.

Y por último, el papel de la intelectualidad, del arte y de lo simbólico. Ahora el sábado se van a cumplir cien años de un hecho que cambió la vida intelectual en Cuba y la conectó con el latinoamericanismo, el antimperialismo, y recuperó a José Martí en esos roles, que es un hecho que se llama la Protesta de los 13, es contra un acto de corrupción, y unos jóvenes intelectuales que se reunían a almorzar y a conversar se enteran y deciden interrumpir un acto cultural para denunciar eso, pero hay uno de ellos, que se llama Rubén Martínez Villena, no se queda ahí, escribe sus palabras sobre el escándalo, como pasa con cualquier otra cosa, salió en el periódico del día siguiente, pero no, Rubén también escribió un poema que lo pueden repetir de memoria algunos de sus versos muchos cubanos, se enseña en las escuelas, se recita, y ese es el valor de adonde no llega otra cosa, el valor de lo simbólico, “Hace falta una carga para matar bribones, para acabar la obra de las revoluciones, para vengar los muertos que padecen ultraje, para limpiar la costra tenaz del coloniaje”. Esos versos, podemos haber retrocedido, pero me imagino que todavía haya gente que lo pueda, mucha, que lo pueda recitar de memoria. Y después Rubén va a defender a otro revolucionario cubano que está en huelga de hambre, Julio Antonio Mella, y tiene una disputa con el dictador del momento en Cuba, y lo eterniza con una metáfora poética, probablemente sin esa metáfora casi nadie se acordaría, le dice: “Es un asno con garras”, y así quedó en la historia para siempre, ese es el valor de la metáfora, de lo simbólico, de la poesía, donde no llega lo demás.

Entonces es muy importante, por eso cito ese ejemplo, el papel de la producción simbólica, porque hablando de producción simbólica, hay un dibujo animado con el que han crecido las últimas generaciones de cubanos, que tiene una frase, hablando de las “cargas para matar bribones”, que eran las que daban nuestros independentistas en el siglo xix, “Queda mucho machete por dar todavía”, ¿verdad?, entonces queda mucha batalla que dar todavía, y en eso tenemos ejemplos en Fidel, ejemplos en nuestra historia, porque las tecnologías no van a cambiar la esencia de las cosas, aquí se ha hablado de conceptos que están un poquito en desuso gracias a nuestras derrotas, como lucha de clases, burguesía, imperialismo, nos hemos dejado apagar las categorías que nuestros teóricos crearon para defendernos, como si con eso fuéramos a comunicar mejor, y las concesiones, como descubrió otro gran teórico que se llama Mijaíl Gorbachov, sólo conducen a más concesiones.



En el caso de Cuba, que tenemos otras posibilidades porque somos una Revolución en el poder, todo esto podría ser parte de un curso de un espacio que hemos perdido, que creó Fidel y que lo rescatemos con los códigos y posibilidades de estos tiempos, Universidad para Todos, que sea un curso por televisión con un tabloide, que puede ser digital, como texto, con clases prácticas en los Joven Club que tenemos en todos los municipios del país, conectando allí en los Joven Club a las organizaciones de masas de cada territorio. Repito, si no conectamos a nuestros pueblos con esto no tiene ningún sentido, nuestra doctrina defensiva se llama Guerra de todo el pueblo, no «guerra sin el pueblo», entonces hay que pensar en todo lo que podamos hacer para que este conocimiento no desideologizado, no despolitizado, sino con un contenido político claro y explícito, se conecte con las necesidades de la lucha ideológica hoy en nuestros países, y particularmente en Cuba, que es centro de una muy intensa. Aquí se ha estado hablando de eso todo el tiempo, de una enorme agresión en este campo, repito, convertir eso en un curso de Universidad para Todos, con el formato que creó el Comandante en Jefe Fidel Castro, y agregándole a eso, que ya lo hicimos cuando hicimos en Universidad para Todos un curso sobre la enciclopedia colaborativa nuestra EcuRed, con clases prácticas en los Joven Club para todo el que quiera ir, pero en él especialmente intencionarlo hacia nuestras organizaciones de masas en cada territorio, tenemos más de seiscientos Joven Club de computación y electrónica para ello. Eso sería también trabajar con la escala de Fidel.