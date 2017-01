Donald Trump’s cabinet of horrors. Por Justo Cruz

Uno de los puestos claves en el gabinete será ocupado por el empresario Rex Tillerson Director Ejecutivo de ExxonMobil. Sobre esta decisión dice Greenpeace: “Hasta ahora siempre hemos criticado las relaciones estrechas que tradicionalmente han existido entre Exxon y los gobiernos de turno de la Casa Blanca, bueno, a partir de ahora podemos decir que EXXON es el Gobierno…. y que J. R. Ewing será el jefe de la diplomacia estadounidense”. Según Trump, “ la tenacidad, vasta experiencia y profundo entendimiento de las geopolíticas de Rex Tillerson lo hace una elección excelente para el puesto de Secretario de Estado ”. Me imagino como debe sentirse la Madre Naturaleza con esta decisión.

Como Secretario de Comercio fue designado Wilbur Ross, multimillonario con una fortuna catalogada en tres mil millones de dólares, conocido como el “rey de la bancarrota”, un hombre dedicado a la compra de empresas con problemas financieros que tengan el potencial de generar utilidades. No voy a profundizar en esto porque no me lo van a creer.