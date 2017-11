Los dineros del Tío Obama

Gracias al Dr en Ciencias Históricas Néstor García Iturbe hemos podido acceder a esta información sobre lo fondos destinados de 2014 a 2016 por la National Endownment for Democracy (NED) -considerada hasta en The New Yoprk Times como pantalla de la CIA. Esta información está contenida a opartir de la página 33 del Trabajo de Diploma del Instituto Superior de Relaciones Internacionales Raúl Roa García (ISRI) realizado por Aileén Carmenaty Sánchez con el título LA SUBVERSIÓN POLITICO IDEOLÓGICA DE ESTADOS UNIDOS HACIA EL SISTEMA ECONÓMICO, POLITICO Y SOCIAL DE CUBA LUEGO DEL RESTABLECIMIENTO DE LAS RELACIONES DIPLOMATICAS ENTRE AMBOS PAÍSES. (2014 -2016) con tutoría del propio García Iturbe y del Héroe de la República de Cuba Gerardo Hernández Nordelo, Vicerector del ISRI.

Con respecto al monto destinado a la NED durante el período de restablecimiento de relaciones diplomática entre Cuba y Estados Unidos, ocurrió un incremento sustancial en las cifras dedicadas a cada proyecto que integra esta organización. (Ver Anexo 3). En el año 2014 la NED recibió la cantidad de $3, 057,104 dólares y en el 2015, $3, 681,301 de dólares, que representa un aumento de $624,197 dólares. Lo que constituye un poco más del 20 por ciento de aumento, mientras continuaba el intercambio político con funcionarios de ambos países, a través de conversaciones de carácter económico, político y social.

Según los datos publicados por la Fundación Nacional para la Democracia, en su sitio oficial, http://www.ned.org, algunos de los proyectos que más sobresalen en la actividad subversiva son:

Directorio Democrático Cubano.- (2014, $650,000).- (2015, $650,000.)- (2016, $650,000). Este proyecto es uno de los de mayor financiamiento desde su fundación, su objetivo es promover un supuesto activismo cívico en Cuba, a través de programas para dar asistencia técnica a los activistas de base para desarrollar su trabajo en Cuba.

Diario de Cuba.- (2014, $280,002).- (2015, $283,869) – (2016, $256,250). También es considerado como uno de los programas que recibe una suma bastante elevada de dinero desde el año 2014.Su actividad fundamental es proporcionar una plataforma informativa para ser utilizada por periodistas independientes, artistas, académicos y para denunciar las supuestas “violaciones a la libertad, la democracia y los derechos humanos en Cuba”.

CubaNet News Inc.- (2014, $208,000.)- (2015, $224,562.)- (2016, $225,233). Su labor radica en incrementar la actividad de los periodistas independientes para divulgar información sobre Cuba “no censurada” relacionada con la situación, económica, política y social. Esta información de carácter subversivo se publica on line y teóricamente se utilizarán como ciudadanos con medios informales para divulgarla dentro de Cuba.

Asociación Editorial Hypermedia”.- (2014, $49,471).- (2015, $51,188.)- (2016, $61,767), la cual debe, como función primordial, garantizar la publicación de las obras de los escritores e intelectuales independientes, que tratan sobre los problemas de la libertad en Cuba.

Centro por una Cuba Libre.- (2014, $102,000).- (2015, $107,000.)- (2016, $107,00), tiene como objetivo central suministrar ayuda humanitaria y financiera a “prisioneros políticos”, sus familias y activistas de derechos humanos en Cuba.

Centro de Investigación y Capacitación de Emprendedores Sociales de Asociación Civil.- (2014, $65,104.)- (2015, $68,064).- (2016, $81,435), según su siglas CICES, el mismo persigue preparar a sus “agentes” para actuar como líderes juveniles en Cuba, promover la democracia y la “libertad de expresión” y divulgar por sus medios en América Latina “la situación de la juventud en Cuba”.

Grupo Internacional para la Responsabilidad Social Corporativa en Cuba”. (2014, $215,000.)- (2015, $290,000).- (2016, $230,000). Su objetivo es preparar “agentes” dentro del movimiento sindical, promover los derechos sindicales y suministrar a los líderes sindicales independientes con equipos técnicos y recursos financieros para que puedan incrementar su actividad dentro del movimiento obrero.

Clovek v tisni,o.p.s. Personas en Crisis.- (2014, $173,889.)- (2015, $209,888).-(2016, $197,52) el cual se fundó para preparar y ofrecerle asistencia técnica a periodistas independientes, encargados de divulgar noticias sobre problemas sociales, políticos y económicos relacionados con la supuesta “falta de democracia y libertad”.

Fundación del Alma Cubana.- (2014, $75,000.)- (2015, $85,000).- (2016, $95,000), su actividad radica en dar ayuda económica a artistas independientes para que puedan crear y producir su trabajo critico a la sociedad que “limita sus libertades y la democracia”.

Acercamiento Humanitario Evangélico Cristiano a Cuba.- (2014, $60,074.) – (2015, $70,000) – (2016, $100,000), el cual sustenta a la organización subversiva EchoCuba en la promoción de eventos y materiales sobre la “libertad de religión” y “la democracia”.

El Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa Inc.- (2014, $107,000)- (2015, $123,692.)- (2016, $132,500), es otro de los proyectos diseñados por la NED, para promover la “libertad de información” en grupos de base a todo lo largo de la isla, y ayudarlos a crear órganos de prensa de la comunidad para distribuir a los residentes de las distintas localidades.

El Instituto Político para la Libertad, PERU.- (2014, $85,000).- (2015, $99,996).- (2016, $99,992), el cual se enfoca en la preparación a los “agentes en democracia”, la utilización de internet y las redes sociales y herramientas de acceso a información.

La Plataforma Internacional Para los Derechos Humanos en Cuba.- (2014, $75,000.)- (2015, $85,000.)- (2016, $88,824), su labor se fundamenta en el entrenamiento de agentes cubanos que tratarán de incluir los Derechos Humanos en las negociaciones de la Unión Europea con Cuba.

Observatorio Cubano de Derechos Humanos.- (2014, $100,000.)- (2015, $83,687) .-(2016, $120,000).Es otro de los programas al que se le destina una gran suma de dinero, y su objetivo radica en organizar actividades donde representantes de la sociedad civil cubana puedan divulgar sus criterios en Estados Unidos, América Latina y Europa, sobre las “libertades y la democracia” en Cuba

Plataforma de Integración Cubana.- (2014, $100,892.)- (2015, $113,299).- (2016, $113,300), se centra en trabajar en la promoción sobre los problemas raciales en Cuba, sus labor está directamente relacionada con Académicos, Artistas y activistas con el fin de publicar un periódico que resalte los problemas en Cuba de afro descendientes.

Promoción de Lideres y Valores Democráticos en Cuba.- (2014, $110,000).- (2015, $122,000).- (2016, $130,000). Su objetivo principal es promover valores democráticos e ideas que fortalezcan el liderato de los agentes pro democracia en Cuba.

Promoción de Jóvenes Dirigentes y Participación.- (2014, $13,052).- (2015, $16,530).- (2016, $20,000), el mismo trabaja para inculcar valores “democráticos” a jóvenes agentes que se proyecten como futuros líderes de la sociedad civil cubana.

Suministrando Asistencia Legal en Cuba.- (2014, $64,586).- (2015, $52,991).- (2016, $58,446), su objetivo es proporcionar asistencia legal a ciudadanos cubanos y activistas de la sociedad civil.

En el año 2015 algunos de estos proyectos y programas desaparecen como consecuencia de su ineficacia y del corte del presupuesto que se le destinaba. No obstante, surgen otros proyectos en los años 2015 y 2016, algunos de ellos son:

Proyecto de la Sociedad Libre, Inc.- (2015, $80,000).- (2016, $85,000). Su objetivo es recoger y organizar la memoria de las violaciones de los Derechos Humanos en Cuba y producir informes con estos materiales para divulgarlos en Cuba y en el exterior.

Promoción de Participación Ciudadana.- (2015, $65,000).- (2016, $103,000). Este proyecto tiene como labor central la promoción de la interacción de los agentes con los miembros de la comunidad, con el fin de ayudar a solucionar los problemas que padece la comunidad.

Fortalecer la capacidad de la Sociedad Civil en el Proceso Político Democrático.- (2015, $111,000).- (2016, $115,000). Su actividad fundamental es incrementar la capacidad de los agentes dentro de la Sociedad Civil para participar y promover supuestas elecciones democráticas en la isla. Además, se prepararán técnicamente para proponer cambios en la Ley Electoral, de acuerdo con las normas internacionales establecidas, con el fin de lograr elecciones “libres y sin fraudes”.

Fortalecer la capacidad de los Abogados de Derechos Humanos.- (2015, $99,908.)- (2016, $99,516). Su labor se fundamenta mediante el apoyo de la AMERICAN UNIVERSITY, la cual invita, pagando todos los gastos, a un grupo de abogados cubanos para que participen en los cursos anuales de preparación en Derechos Humanos, esto a la vez se aprovecha para trasladar los problemas de los Derechos Humanos en Cuba.

Personas en Crisis, ESLOVAQUIA.- (2015, $90,230).- (2016, $92,330). Este proyecto se centra en impartir preparación a los agentes para que desarrollen un pensamiento crítico en relación con la transición democrática en Cuba.

Apoyo a los activistas de Derechos Humanos.- (2015, $90,000).- (2016, $90,000). Su objetivo fundamental el proporcionar ayuda humanitaria y financiera con el fin de fortalecer las capacidades de actuación de los defensores de los Derechos Humanos en Cuba.

Vista Larga Foundation Corp.- (2015, $70,000).- (2016, $80,000). Se centra en el fortalecimiento de la capacidad de escritores y artistas independientes en Cuba, para que puedan publicar sus trabajos y exhibir sus obras sin la censura oficial. Además de la promoción la colaboración entre los intelectuales cubanos y “cubano americanos”, organizar festivales conjuntos en la presentación de libros y obras de arte.

En el año 2016 surgieron otros proyectos financiados por la NED dentro de los que se encuentran:

Tiempo de cambio y nuevo rol para los diferentes sectores en Cuba o Times of Change and a New Role for Different Sectors in Cuba, ($60,880) Su objetivo es realzar sociedad civil mediante alternativas políticas, a través de actividades que incluirán investigación sobre el papel de instituciones específicas en transición a la democracia, así como también el debate en este tema entre supuestos representantes de la sociedad civil cubana, con un énfasis en las experiencias de otros países en la región.

Instituto Democrático Nacional para Asuntos Internacionales o National Democratic Institute for International Affairs (NDI) ($700,000)

Su actividad principal se basa en realzar la habilidad de actores cívicos independientes. Para esta labor el instituto emprende un programa de dos años a aumentar la aptitud de activistas independientes para promocionar participación de ciudadanos cubanos en los asuntos cívicos locales.

Fundación de la Agenda Púbica o The Public Agenda Foundation, Inc., ($50,010) Su objetivo es promocionar el uso de prácticas deliberativas y de supuesta “democracia” en Cuba. La organización establecerá a un grupo de trabajo con representantes cubanos y estadounidenses.

De manera general, durante el período del 2014 al 2016se puede observar un aumento considerablemente del dinero destinado a los proyectos de la NED financiados por el Departamento de Estado de Estados Unidos, lo mismo ocurre con el presupuesto destinado a los programas de la USAID. Sin embargo, algunos de estos proyectos coexistieron en el año 2014 y 2015, mientras otros desaparecieron como consecuencia del recorte del presupuesto dirigidos al cumplimiento de sus objetivos primordiales, debido a su falta de funcionalidad y al desvío del dinero que se destinaba para la actividad subversiva en Cuba.

Muchos de estos proyectos están estrechamente vinculados con organizaciones contrarrevolucionarias dentro y fuera de Cuba, las cuales apoyan los objetivos propuestos por la NED y la USAID mediante una activa labor subversiva, en aras de destruir la Revolución y provocar cambios en el sistema económico, político y social de nuestro país.