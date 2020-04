Toma la escoba. Por Ernesto Estévez Rams

Otro día de cuarentena:

Hedor

Solo cuando los olores eflusivos del planeta

llega a tus narices, te sobresaltas.

Hasta ahora, el hedor repugnante de ciertas geografías

te eran ocultados debajo de los perfumes celebrados

por los periódicos, por la televisión, por la radio.

Últimamente, también escondido en eso que llaman las redes.

Como si el enredo social del planeta fuera novedad

y no viniera andando desde hace tanto.

Como si no hubieran existido etnocidios,

ni barcos llenos de negros,

ni plantaciones, ni heces en forma de látigos.

Ni asiáticos tildados de monos, y los otros

vaporizados en bombas. Como si Verdún no hubiese

sido una fiesta atroz del capital jugando al monopolio.

Y en Leningrado los niños no hubiesen tenido que comer pintura para engañar al hambre.

Como si Rodesia no hubiera existido, Ian Smith fuera

solo un personaje para asustar a niños de Zimbawe.

Ni apartheid, ni fosas llenas de muertos en Ruanda.

Ni sifilis inyectada a indias guatemaltecas

en nombre del avance de la civilización blanca.

Ni esterilizaciones forzadas. Ni experimentos humanos

en las selvas americanas.

Como si no hubiesen lanzado al mar cientos desde helicópteros,

ni otros en la boca de volcanes.

Y niños sesgados de sus padres asesinados, y luego de sus abuelas.

Como si Wounded Knee fuese el título de otro filme

de héroes blancos. Como si el agente naranja

fuera el nombre publicitario de un extracto de jugo fortificado.

Como si Lynch y Crow fueran nombres cualquiera,

y la quema de cruces y la soga, preámbulo

de un suculento barbecue de negros.

El estrupro y la pedastería,

accidente y no sistema.

Ahora que nos han vendido la idea,

que las redes han hecho al mundo más pequeño.

¿Dime tu que exploras en ellas?

¿Cuántas páginas vistas de Timor Leste? ¿de Angola?

¿Cuántas de Armenia miraste esta semana? ¿Pakistán?

¿Cuánto aprendiste de Jamaica?, ¿de Dominicana?

¿Que sabes de los negros haitianos y los negros de otros lugares?

¿Cuánto nuevo de Siri Lanka?

¿Cuáles amigos hiciste de Samoa, Viet Nam, Cambodia?

¿Cómo se visten en Yemen (Si las bombas

y la hambruna les permiten vestirse. Allí, quizás

ni haya pintura para engañar al hambre)?

¿Qué estrellas de actuación brillan en Mongolia,

triunfan en Sierra Leona, escandalizan en Bulgaria?

¿Qué libros llaman la atención en Albania, se comentan en Chile, se prestan en Honduras?

¿Quién ganó el campeonato de Basket en Jordania?,

¿el de Volleyball en Costa de Marfil?

¿Qué club de football en Malasya?

No será que esa aldea global no es tan global nada.

No será que cuando te venden que vas,

en realidad te vienen.

Te acosan, te asaltan y te roban la vista. Por esa

puerta de entrada mientras crees ver, en realidad

te miran.

No será que te amaestran y te mutilan, te reducen y te venden.

Cómo un número, un gusto, una tendencia.

Un esclavo de sensaciones que te sintonizan.

No será que te tocan la flauta, te encantan

y te llevan a los parajes donde todo huele igual.

El perfume engañoso que te venden cuando en realidad te compran.

Despierta, hace rato que algo huele podrido

y no es de Dinamarca. Ahora que el hedor

inescondible llegó a tu nariz,

no estires la mano buscando un perfume,

toma la escoba.

Vamos a limpiar la casa.