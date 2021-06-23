62 años de bloqueo a Cuba. (video) Por Marilia Guimaraes, Mathias Luce e Iroel Sánchez 23 junio, 2021 de La pupila insomne 1 Share this:FacebookTwitterImprimirWhatsAppTelegramCorreo electrónicoMe gusta esto:Me gusta Cargando... Relacionado
? CUANTOS POLITICOS MILLONARIOS Y AQUELLOS RICOS HAY EN LA FLORIDA ? ” nINGUNO DE ELLOS VIVEN DE UN SALARIO SI NO DE UN NEGOCIO Y CON LA AYUDA SIEMPRE Y JUSTIFICASION DE HABER IMPLANTADO UN BLOQUEO ECONOMICO CRIMINAL ” BENEFICIANDOSE DE LOS MISMOS , COMO DECRETOS Y MAS LEYES ” SOLO PARA BUSCARSE HASTA LOS VOTOS , SILLAS Y ELECTORES CUBANOS QUE IGNORAN Y AQUELLOS QUE ILUSOS NO SABEN NI DE SU MISMA REALIDAD HOY Y AYER ANTE SU MISMO PUEBLO CUBANO ” ME REFIERO A ESOS ELECTORES QUE LES DAN SUS VOTOS POR HABER ESCUCHADOS LAS GANGARRIAS Y POCLAMAS DE MENTIRAS Y CALUMNIAS CONTRA CUBA POR MAS DE 56 AñOS ” ! ESTE BLOQUEO ECONOMICO CRIMINAL QUE VIOLAN Y HAN VIOLADO TODOS LOS VERDADEROS DERECHOS A LOS MISMOS NIñOS,MUJERES, HOMBRES Y ANCIANOS EN CUBA, SON CASTIGADOS PORQUE ” APOYARON sIEMPRE A LA REVOLUCION CUBANA Y A FIDEL , LA MISMA QUE LE DIERAN LA LIBERTAD Y LOS DERECHOS MAS ELEMENTALES A LA VIDA , COMO ES LA EDUCASION,LA SALUD Y EL DEPORTE ” ” ESTE BLOQUEO CRIMINAL ADSOLETO SI ECONOMICO A SIDO UN NEGOCIO MILLONARIO PARA UNOS CUANTOS,SOLAMENTE; AQUEL QUE LO CREO FUE INTELIGENTE Y MUY PICARO , SIEMPRE DETRAS DEL $$$$$$ Y LOS VOTOS ELECTORALES EN MIAMI,? cOMO SE ENTIENDE LA POLITICA DE ELLOS , DICEN : QUEREMOS LA LIBERTAD Y LA DEMOCRACIA PARA LOS CUBANOS EN CUBA ! ! haaa! ” PERO PRIMERO LES PRIVAN DE SUS DERECHOS , DE SU DESARROLLO URBANISTICO,LE PRIVAN DE LA SALUD,HOSPITALES , EQUIPOS MEDICOS,LINIAS DE CREDITOS BANCARIOS MUNDIAL , LES PRIVAN DE LA COMIDAD,LOS MARTIRIZAN Y HACEN QUE VIVAN COMO VIVE EL CUBANO EN LA ISLA , ALIMENTANTANDOSE TAMBIEN DE LO POCO QUE TIENEN PERO CON MAS VOLUNTAD Y DIGNIDAD HUMANA ” este CRIMINAL BLOQUEO ECONOMICO QUE ESTRANGULO POR MAS DE 50 AñOS UNICAMENTE AL PUEBLO CUBANO,CLARO ESTA;”VIA AL GOBIERNO DE CUBA Y A LA ECONOMIA DE LOS CUBANOS ” SE FIRMO Y SE PATENTO EN EL CONGRESO AMERICANO COMO QUE cUBA ERA UNA AMENAZA A LOS ESTADOS UNIDOS Y QUE ESTABA EN GUERRA CON ESTE PUEBLO MIO AMERICANO ! ! JAMAS ! !MENTIRA !HIPOCRESIA! ! CALUMNIA ! CUBA DEMOSTRO Y A DEMOSTRADO POR MAS DE 60 AñOS QUE ES HUMANIDAD,SOLIDARIA Y HERMANA DE LOS ESTADOS UNIDOS Y DE MAS DE 190 NACIONES EN EL MUNDO ! ” POR ESO QUE HOY UNA VEZ MAS ,ESCRIBO CONTRA ESTE negocio MILLONARIO PARA ALGUNOS EN LA FLORIDA DE ESTE CRIMINAL BLOQUEO ECONOMICO QUE BASTA DE INJUSTICIAS Y DE TAN INHUMANA ACCION CONTRA LOS MISMOS CUBANOS DE PIE EN CUBA Y ASI MISMO CONTRA ESTE HUMANO SISTEMA POLITICO EN CUBA ! ” CUBA UNICAMENTE ES UN MAL EJEMPLO ANTE EL CAPITALISMO SALVAJE Y ANIMAL ?PORQUE ? POR LA DEMOSTRACION QUE LA sALUD EN CUBA ES PARA EL PUEBLO CUBANO NO PARA HACER DE ELLO UN NEGOCIO MILLONARIO $$$$$$$ COMO OCURRE EN EL MUNDO MODERNO Y DE AYER ” LA MUERTE SOLO TERMINA CON LOS SERES HUMANOS,EL TIEMPO QUE ES ENEMIGO DEL HOMBRE,PERO LAS IDEAS BRILLANTES Y AQUELLAS NOBLES HUMANAS ACCIONES DE FIDEL CASTRO RUZ , PERDURAN EN EL PLANETA TIERRA HASTA QUE DESAPAREZCA ESE DIA LA ESPECIE HUMANA “