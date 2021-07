¿Cómo sería un verdadero corredor humanitario para Cuba? Por Javier Gómez Sánchez

Propuesta de corredor humanitario para Cuba:

Ya que hablan de corredor humanitario… ¿Por qué no hacen un corredor a través del Bloqueo? ¿Por qué no se designa un puerto en Estados Unidos para que los barcos y empresas cubanas puedan comerciar normalmente? Uno solo. ¿Por qué no ponen un aeropuerto por el que los turistas estadounidenses pueden venir a Cuba? Uno solo, vaya. A donde pueda volar Cubana de Aviación también y participar de ese mercado.