Leonard Peltier es el preso político con más años de encarcelamiento en Estados Unidos. Por Jennifer Bendery

Biden puede ser su última esperanza.

1 2 de noviembre de 2021 HuffPost /Traducción de Fernando García Bielsa

Leonard Peltier ha estado en prisión durante 44 años por un crimen que dice que no cometió. Su juicio estuvo mal conducido y plagado de faltas y errores que nunca se sostendrían hoy en un tribunal de los propios Estados Unidos. Los fiscales ocultaron pruebas claves. El FBI amenazó y obligó a los testigos a mentir. Un miembro del jurado admitió que estaba en contra de la raza de Peltier en el segundo día del juicio, pero se le permitió quedarse de todos modos.

Nunca hubo pruebas de que asesinara a dos agentes del FBI durante ese tiroteo de 1975 en la reserva Pine Ridge en Dakota del Sur. Pero el FBI necesitaba a alguien que asumiera la responsabilidad. La agencia acababa de perder a dos agentes y los coacusados de Peltier fueron absueltos en base a la defensa propia. Esto sucedía cuando el FBI alimentaba las tensiones en la reserva como parte de una campaña encubierta para reprimir las actividades del Movimiento Indígena Estadounidense, o AIM, un grupo de activistas de base centrado en llamar la atención sobre las violaciones de los derechos de los tratados federales, la discriminación y la brutalidad policial dirigidos contra los nativos americanos.

Peltier, miembro de AIM, estuvo allí ese día. Por lo tanto, basado completamente en el testimonios de personas que habían sido amenazadas e intimidadas por el FBI, y que operaba dentro de un sistema de justicia penal de la década de 1970 inclinado a favor del gobierno de los EE. UU. y en contra de los activistas de los derechos indígenas como Peltier, la Oficina del Fiscal de EE. UU. lo acusó con éxito de asesinato.

Según todas las apariencias, el FBI quiere que Peltier muera en prisión mientras cumple dos cadenas perpetuas.

Pero Peltier todavía está vivo, ahora tiene 77 años y está enfermo en una penitenciaría de Florida. Es quizás el prisionero político más antiguo de Estados Unidos, un vestigio de una era de justicia diferente. Aquí, en 2021, su historia todavía mueve a cientos de miles de personas a firmar peticiones en apoyo de su liberación. Una asombrosa mezcla de líderes de derechos humanos ha instado a su liberación a lo largo de los años, incluidos el Papa Francisco, el Dalai Lama, la Madre Teresa, Nelson Mandela y Coretta Scott King. Artistas destacados como Willie Nelson, Bonnie Raitt, Jackson Browne y Rage Against The Machine han realizado conciertos en su nombre. Los líderes tribales electos y el Congreso Nacional de Indios Americanos han aprobado resoluciones en las que instan al indulto.

Y ahora, con Joe Biden en la Casa Blanca, sus partidarios sienten una renovada esperanza de que Peltier pueda, por fin, tener la oportunidad de vivir sus últimos años como hombre libre.

Biden ha demostrado su voluntad de abordar las injusticias pasadas contra los nativos americanos. Ha convertido en una prioridad examinar la desagradable historia de los internados indios del gobierno de los Estados Unidos, proteger los sitios sagrados indígenas y los recursos culturales, y abordar la crisis de las mujeres indígenas desaparecidas y asesinadas. Canceló el oleoducto Keystone XL, una gran victoria para las tribus nativas americanas y los ambientalistas.

También eligió a Deb Haaland para dirigir el Departamento del Interior, convirtiéndola en la primera indígena secretaria del gabinete de gobierno de la nación. Haaland abogó por la liberación de Peltier de la prisión en su papel anterior como congresista estadounidense.

Para los seguidores de Peltier como James Reynolds, todos estos son motivos de esperanza. Reynolds fue el fiscal de los Estados Unidos que ayudó a poner a Peltier en prisión en la década de 1970. En una carta extraordinaria de julio a Biden que no se ha hecho pública hasta ahora, Reynolds dice que se ha dado cuenta a lo largo de los años de lo injusto que fue el juicio de Peltier, y que haría justicia dejarlo irse a casa.

“Escribo hoy desde una posición poco común para un ex fiscal: suplicarle que conmute la sentencia de un hombre a quien ayudé a poner tras las rejas”, escribió. “Con el tiempo, y el beneficio de la retrospectiva, me he dado cuenta de que el enjuiciamiento y el encarcelamiento continuo del Sr. Peltier fue y es injusto. No pudimos probar que el Sr. Peltier cometió personalmente ningún delito en la Reserva Pine Ridge «.

Reynolds le ruega a Biden que conceda el indulto a Peltier como un paso hacia la curación de «la relación rota» entre los nativos americanos y el gobierno de Estados Unidos.

«Le insto a trazar un camino diferente en la historia de la relación del gobierno con sus pueblos nativos a través de una muestra de misericordia en lugar de una indiferencia continua», dijo. «Le insto a que dé un paso hacia la curación de una herida en la que yo participé».

Aquí hay una copia de la carta de Reynolds:

Los miembros del Congreso también esperan que Biden libere a Peltier. El mes pasado, el representante Raul Grijalva (D-Ariz.) encabezó a otros 10 demócratas de la Cámara de Representantes en una carta al presidente y al fiscal general Merrick Garland instando a una liberación acelerada de Peltier. Señalan que Peltier tiene serios problemas de salud con diabetes y un aneurisma aórtico abdominal.

«Dado el impacto sin precedentes de la pandemia de COVID-19 en nuestro país, así como las condiciones de salud y la edad subyacentes del Sr. Peltier, solicitamos que se tomen medidas inmediatas para liberarlo de la custodia federal», se lee en su carta. «Señor. Peltier aún no ha recibido un juicio justo que esté libre de violaciones constitucionales. … Ha cumplido más de 43 años en el sistema penitenciario federal, algunos de los cuales han estado en confinamiento solitario. El apoyo a la solicitud de clemencia del Sr. Peltier es a la vez generalizado y firme».

Grijalva le dijo al HuffPost que Peltier ha sido castigado por mantener su inocencia. Tenía la oportunidad de ser liberado en 2009 cuando estaba en libertad condicional, pero le habría obligado a admitir que asesinó a los dos agentes del FBI.

No lo haría. Se le negó la libertad condicional.

“Cualquier castigo que se suponía que se le iba a imponer a Leonard ya se ha cumplido. Está hecho”, dijo el congresista de Arizona. “El hecho de que se haya aferrado a su inocencia no debería ser una razón para negar esto. Ha sido constante sobre su posición desde el principio, desde que fue arrestado hasta encarcelado hasta el día de hoy «.

Los hechos pueden estar del lado de Peltier. Biden puede ser el presidente más receptivo hasta ahora en pedir que se ponga fin al encarcelamiento de Peltier. Pero todavía existe este problema persistente con su caso: nadie en los escalones superiores del gobierno de los Estados Unidos parece querer hablar de ello.

Un portavoz de la Casa Blanca no respondió a múltiples solicitudes de comentarios sobre si Biden consideraría el indulto para Peltier.

Un portavoz del Departamento de Justicia se negó a comentar.

El FBI se negó a comentar.

La pregunta más obvia sigue siendo la más simple: ¿por qué Leonard Peltier sigue en prisión?

“Esa es la pregunta de los $ 64,000”, dijo Kevin Sharp, quien es el abogado pro bono de Peltier. «Es por eso que me duele la cabeza tratando de resolver esto».

Sharp no supo quién era Peltier hasta hace unos años. Un ex juez de la corte de distrito de los EE. UU. Él es un ex Juez de una corte de distrito designado por el presidente Barack Obama, había estado en el cargo durante seis años cuando renunció en 2017 por su disgusto con las leyes de sentencia obligatoria que lo obligaban a encarcelar a personas que de otra manera no habría encarcelado en absoluto. Se dio la vuelta y se convirtió en el abogado de una de las personas que acababa de encarcelar.

En un giro inesperado de los acontecimientos, se conectó con Kim Kardashian West y consiguió una reunión con el presidente Donald Trump en la Oficina Oval, donde presionaron a Trump para que concediera el indulto a dos personas en cuyos casos se habían involucrado. Ambas personas por las que abogaba fueron liberados, y no pasó mucho tiempo antes de que la historia fuera noticia nacional de modo que el teléfono de Sharp no paraba de sonar con personas que pedían ayuda con casos de clemencia.

Una de las personas que se acercó fue la ex esposa de Willie Nelson, Connie Wilson, una simpatizante de Peltier desde hace mucho tiempo. Le envió a Sharp un paquete de materiales sobre el caso de Peltier, un paquete que era tan grande que Sharp se sentó y comenzó a revisarlo por curiosidad. Ocho horas más tarde, después de estudiar detenidamente las transcripciones del juicio, los recortes de periódicos y las opiniones del caso, Sharp dijo que estaba «anonadado» por todos los problemas con el caso de Peltier.

“Esto está tan plagado de acciones y conductas impropias y decisiones judiciales rotundas que nunca sucederían hoy”, dijo Sharp. “Retenían pruebas balísticas que demostraban que no era el arma de Leonard. Como mínimo, se habría necesitado tener otro juicio… Ni siquiera habrían obtenido una acusación formal porque no tenían pruebas, a excepción de tres niños presionados para decir que lo vieron. Se retractaron de toda esa evidencia. Y dijeron que estaban

amenazados «.

También había un elemento más oscuro en el caso. Entre los documentos que recibió Sharp se encontraba un memorando interno del FBI, obtenido a través de una solicitud de la Ley de Libertad de Información, que ordenaba a los fiscales estadounidenses que pusieran todos sus recursos en condenar a Peltier. Todos sus coacusados fueron absueltos. El FBI necesitaba a alguien para ir a prisión. Peltier era la única persona que quedaba para ensañarse.

Otro memorando del FBI expuso la estrategia más amplia de la oficina para reprimir AIM, que es lo que llevó al tiroteo en primer lugar. El plan de la agencia era «acosar, arrestar y acusar continuamente» a los miembros de AIM para mantenerlos atados en la corte, dijo Sharp, para que «no puedan protestar por su propio trato».

Los miembros de AIM que operan desde la reserva Pine Ridge estaban apoyando a los miembros de las tribus locales para exigir al gobierno de los EE. UU. que les devolvieran sus tierras y el FBI quería que se detuvieran sus reclamos, incluso si eso significaba incitar a la violencia. El FBI estaba ayudando al presidente de la tribu, que era corrupto y trabajaba con el gobierno de los Estados Unidos para sus propios fines, a llevar a cabo actos de violencia contra los miembros de AIM.

«Parte de lo que está sucediendo es una política de exterminio», dijo Sharp. “Estamos tomando su tierra, sus minerales. Vamos a deshacernos de ti por completo… Eso es lo que lo inició. Eso es lo que estaba ejecutando la contrainteligencia».

El caso de Peltier también estaba sucediendo pocos años después del reinado de J. Edgar Hoover en el FBI, una era marcada por sus secretos abusos de poder y tácticas destinadas a acosar a activistas políticos en un esfuerzo por acumular archivos secretos sobre líderes políticos.

Al conectar todos estos puntos, Sharp dijo que tenía que aceptar el caso de Peltier.

“Estoy leyendo todo esto como un juez federal que dice: ‘Dios mío, todo esto está probado’”, dijo. “Vuelvo con Connie Nelson y le digo: ‘Sí, te ayudaré. Lo haré pro bono. … Esto es demasiado importante. Ya no se trata de un indio. Se trata de la Constitución».

Entonces, ¿por qué, nuevamente, Peltier sigue en prisión, a pesar de todas las pruebas condenatorias que se alinean a favor de su condena injusta?

«Política», dijo Sharp. “Para obtener el indulto, es necesario que el FBI participe. Tienen un conflicto inherente. Tiene que conseguir que la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos participe. Mintieron para meterlo en la cárcel. Tienen un conflicto inherente. No van a decir ‘Ups, lo siento’ «.

«Es este vestigio del FBI», agregó.

Sharp presentó la petición de indulto de Peltier ante el gobierno de Biden en julio.

No ha recibido ninguna respuesta.

HuffPost habló con varias personas que han desempeñado un papel combatiendo o preservando del encarcelamiento de Peltier a lo largo de los años: abogados internacionales de derechos humanos, funcionarios de alto nivel de la administración Obama, aliados de Peltier desde hace mucho tiempo, y todos señalaron la misma razón para que permanezca en prisión: resistencia del FBI.

Justin Mazzola, subdirector de investigación de Amnistía Internacional EE. UU., dijo que él y sus colegas quedaron «completamente sorprendidos» cuando Obama se negó a conceder el indulto a Peltier al final de su presidencia. Amnistía Internacional Estados Unidos dedicó toda una campaña a la liberación de Peltier y creía que Obama cumpliría.

«Realmente creo que es el peso que tienen el FBI y el Departamento de Justicia lo que impide que los presidentes otorguen el indulto», dijo Mazzola, sugiriendo que el caso de Peltier genera banderas rojas y alertas especiales. «No solo porque fue condenado por matar a 2 agentes del FBI, sino que todos estos problemas en el juicio se reducen a problemas del FBI y los fiscales estadounidenses que estuvieron involucrados en su caso».

«Es una parodia de la justicia», agregó.

Yendo más atrás, algunos de los partidarios de Peltier dicen que el presidente Bill Clinton parecía dispuesto a conceder el indulto a Peltier hasta que el FBI señaló que le causaría problemas.

«Nos dijeron en ese momento que los Clinton estaban agonizando, que la noche antes de dejar el cargo, estaba agonizando por el caso Peltier», dijo Jack Magee, un viejo amigo de Peltier y organizador del Comité Internacional de Defensa Leonard Peltier, un eje de comunicación entre Peltier y el público, los líderes políticos y tribales y los medios de comunicación. «A la mañana siguiente, el nombre de Leonard desapareció [de la lista de indultos]».

Días antes, el liderazgo del FBI había señalado en silencio la aprobación de casi 500 empleados activos y retirados del FBI que se reunían frente a la Casa Blanca para protestar por la posible liberación de Peltier por parte de Clinton. Eso, en sí mismo, fue una ruptura impresionante con la disciplina.

«Creo que Bill Clinton quería liberar a Leonard», dijo Magee. “Pero [el FBI] tenía elementos que podían usar contra él. Tenía la opción de, ‘Ve y vive una buena vida, obtén un cuarto de millón de dólares por un buen discurso, o haz esto y te lastimaremos, te haremos la vida miserable’ «.

Sharp estaba presionando fuertemente a Trump para que liberara a Peltier en sus últimos días en la Casa Blanca. Incluso tenía colegas hablando por teléfono con Jared Kushner e Ivanka Trump una mañana, y dijo que estaba «buscando cualquier cosa para apalancar» para defender su caso a favor de Peltier. Pero dejó de recibir llamadas al mediodía.

Y al igual que sus predecesores en la Casa Blanca, Trump finalmente se desentendió del asunto.

La resistencia del FBI a liberar a Peltier no parece haber cambiado mucho en cuatro décadas, pero la cultura y las actitudes a su alrededor sí lo han hecho.

El asesinato de George Floyd y el movimiento Black Lives Matter han forzado conversaciones sobre los problemas fundamentales de la nación con el racismo y la aplicación de la ley. En una época de profunda polarización política en el Congreso, la reforma de la justicia penal cuenta con un fuerte apoyo de ambas partes. El presidente de los Estados Unidos está dando pasos históricos importantes para rectificar las injusticias pasadas contra los nativos americanos y ha realizado importantes contrataciones de indígenas dentro de su administración.

En todo caso, el activismo de Peltier de hace décadas ha cerrado el círculo.

“Absolutamente”, dijo Grijalva. “Por lo que se estaba luchando, para definir la historia en términos indígenas, no solo en términos de los blancos, esa era la batalla. Y eso continúa».

Pero todavía hay un hombre en la cárcel que no debería estar allí. Y dada su mala salud, la última oportunidad de Peltier a la libertad casi con certeza recae en Biden.

«Está fuera de las apelaciones», dijo Mazzola de Amnistía Internacional. «No tiene oportunidades reales».

HuffPost solicitó una entrevista con Peltier, ya sea por teléfono o en persona en su prisión. Pero Sharp dijo que es la Oficina Federal de Prisiones tiene que darle permiso a Peltier para hablar con los reporteros, y ello es «casi imposible» lograrlo.

Un portavoz de la Oficina Federal de Prisiones no respondió de inmediato a la solicitud de HuffPost de una entrevista.

Reynolds, el ex fiscal federal, dijo que sigue pensando en cómo Peltier fue acusado de asesinato por estar presente durante una escena violenta en la que murieron personas, las mismas circunstancias para cientos de partidarios de Trump durante el ataque al Capitolio el 6 de enero, excepto que todos simplemente se fueron después a casa.

No puede deshacerse de la injusticia de todo esto. Y el racismo que hay debajo.

«¿Por qué no todos los alborotadores del 6 de enero están acusados de asesinato? Estaban todos ahí. La gente fue asesinada. ¿Cual es la diferencia?» preguntó. «Leonard al menos tenía un argumento más legítimo que presentar, que estaba protestando por la conducta del gobierno y su trato a los indios».

Reynolds dijo que no ha hablado con Peltier desde que ayudó a ponerlo en prisión hace tantos años. Cuando se le preguntó qué le diría ahora, si pudiera decir algo, se quedó callado. «Lo siento», dijo finalmente Reynolds. «Lamento no poder convencer a nadie más de que deberías poder ir a casa y morir».

Jennifer Bendery es reportera política senior del HuffPost. Ha cubierto el Congreso y la Casa Blanca para el HuffPost desde abril de 2011.

Leonard Peltier Is America’s Longest-Serving Political Prisoner. Biden May Be His Last Hope.

Jennifer Bendery, November 12, 2021 /HuffPost

The FBI put the Native American activist behind bars 44 years ago based on lies, threats and no proof he committed a crime. Why is he still there?

Leonard Peltier has been in prison for 44 years for a crime he says he didn’t commit.

His trial was riddled with misconduct that would never hold up in a U.S. court today. Prosecutors hid key evidence. The FBI threatened and coerced witnesses into lying. A juror admitted she was biased against Peltier’s race on the second day of the trial, but was allowed to stay on anyway.

There was never proof that he murdered two FBI agents during that 1975 shoot-out on Pine Ridge Reservation in South Dakota. But the FBI needed someone to take the fall. The agency had just lost two agents, and Peltier’s co-defendants were acquitted based on self-defense. This was happening as the FBI was fueling tensions on the reservation as part of a covert campaign to suppress the activities of the American Indian Movement, or AIM, a grassroots group of activists focused on drawing attention to federal treaty rights violations, discrimination and police brutality targeting Native Americans.

Peltier, an AIM member, was there that day. So based entirely on testimony from people who had been threatened and intimidated by the FBI, and operating within a 1970s-era criminal justice system tilted in favor of the U.S. government and against Indigenous rights activists like Peltier, the U.S. Attorney’s Office successfully charged him with murder.

By all appearances, the FBI wants Peltier to die in prison while serving two life sentences.

But Peltier is still alive, now 77 and ailing in a Florida penitentiary. He is perhaps America’s longest-serving political prisoner, a holdover from a different era of justice. Here in 2021, his story still moves hundreds of thousands of people to sign petitions in support of his release. An astounding mix of human rights leaders have urged his release over the years, including Pope Francis, the Dalai Lama, Mother Teresa, Nelson Mandela and Coretta Scott King. Prominent artists including Willie Nelson, Bonnie Raitt, Jackson Browne and Rage Against The Machine have held concerts in his name. Elected tribal leaders and the National Congress of American Indians have passed resolutions urging clemency.

And now, with Joe Biden in the White House, his supporters feel a renewed sense of hope that Peltier may, at last, have a shot at living out his final years as a free man.

Biden has demonstrated a willingness to address past injustices against Native Americans. He’s made it a priority to examine the U.S. government’s ugly history of Indian boarding schools, to protect sacred Indigenous sites and cultural resources, and to address the crisis of missing and murdered Indigenous women. He canceled the Keystone XL oil pipeline, a major win for Native American tribes and environmentalists.

He also chose Deb Haaland to lead the Interior Department, making her the nation’s first Indigenous Cabinet secretary. Haaland advocated for Peltier’s release from prison in her former role as a U.S. congresswoman.

For Peltier supporters like James Reynolds, these are all reasons for hope. Reynolds was the U.S. attorney who helped put Peltier in prison in the 1970s. In an extraordinary July letter to Biden that has not been made public until now, Reynolds says he has realized over the years how unfair Peltier’s trial was, and that it would serve justice to let him go home.

“I write today from a position rare for a former prosecutor: to beseech you to commute the sentence of a man who I helped put behind bars,” he wrote. “With time, and the benefit of hindsight, I have realized that the prosecution and continued incarceration of Mr. Peltier was and is unjust. We were not able to prove that Mr. Peltier personally committed any offense on the Pine Ridge Reservation.”

Reynolds pleads with Biden to grant clemency to Peltier as a step toward healing “the broken relationship” between Native Americans and the U.S. government.

“I urge you to chart a different path in the history of the government’s relationship with its Native people through a show of mercy rather than continued indifference,” he said. “I urge you to take a step towards healing a wound that I had a part in making.”

Here’s a copy of Reynolds’ letter:

Members of Congress are looking to Biden to free Peltier, too.

Last month, Rep. Raul Grijalva (D-Ariz.) led 10 House Democrats in a letter to the president and Attorney General Merrick Garland urging an expedited release for Peltier. They note that Peltier has serious health problems with diabetes and an abdominal aortic aneurysm.

“Given the unprecedented impact of the COVID-19 pandemic in our country, as well as Mr. Peltier’s underlying health conditions and age, we request immediate action be taken to release him from federal custody,” reads their letter. “Mr. Peltier has yet to receive a fair trial that is free from constitutional violations. … He has served more than 43 years in the federal prison system, some of which have been in solitary confinement. The support for Mr. Peltier’s request for clemency is both widespread and strong.”

Grijalva told HuffPost that Peltier has been punished for maintaining his innocence. He had a shot at being released in 2009 when he was up for parole, but it would have required him to admit that he murdered the two FBI agents.

He wouldn’t do it. His parole was denied.

“Whatever punishment was meant to be meted out to Leonard has been done. It’s done,” said the Arizona congressman. “The fact that he has held to his innocence shouldn’t be a reason to deny this. He has been consistent about his position from the beginning ― from being arrested to incarcerated to this day.”

The facts may be on Peltier’s side. Biden may be the most receptive president yet to pleas to end Peltier’s imprisonment. But there’s still this nagging problem with his case: Nobody in the upper echelons of the U.S. government seems to want to talk about it.

A White House spokesperson did not respond to multiple requests for comment on whether Biden would consider clemency for Peltier.

A Justice Department spokesperson declined to comment.

The FBI declined to comment.

The most obvious question remains the simplest one: why is Leonard Peltier still in prison?

“That’s the $64,000 question,” said Kevin Sharp, who is Peltier’s pro bono attorney. “It’s why it makes my head hurt trying to figure this out.”

Sharp didn’t know who Peltier was until a few years ago. A former U.S. district court judge appointed by President Barack Obama, he had been on the bench for six years when he stepped down in 2017 over his disgust with mandatory sentencing laws forcing him to put people in prison who he otherwise may not have imprisoned at all. He turned around and became the lawyer for one of the people he had just put into prison.

In an unexpected turn of events, he connected with Kim Kardashian West and landed a meeting with President Donald Trump in the Oval Office, where they lobbied Trump to grant clemency to two people whose cases they’d gotten involved in. Both of the people Sharp was advocating for were released, and it wasn’t long before the story made national news and Sharp’s phone was blowing up with people asking for help with clemency cases.

One of the people who reached out was Willie Nelson’s ex-wife, Connie Wilson, a longtime Peltier supporter. She sent Sharp a package of materials about Peltier’s case, a package that was so big that Sharp sat down and started going through it out of curiosity. Eight hours later, after poring over trial transcripts, newspaper clippings and case opinions, Sharp said he was “floored” by all the problems with Peltier’s case.

This thing is so riddled with misconduct and just flat-out court decisions that would never happen today,” said Sharp. “They withheld ballistic evidence that proved it wasn’t Leonard’s weapon. At the very least, we’d need to have another trial…. They wouldn’t have even gotten an indictment because they had no evidence, except for three kids pressured to say they saw him. They recanted all that evidence. And said they were threatened.”

There was a darker element to the case, too. Among the documents Sharp received was an internal FBI memo, obtained via a Freedom of Information Act request, directing U.S. attorneys to put all of their resources into convicting Peltier. All of his co-defendants had been acquitted. The FBI needed someone to go to prison. Peltier was the only person left to go after.

Another FBI memo laid out the bureau’s broader strategy for suppressing AIM, which is what led to the shoot-out in the first place. The agency’s plan was to “continually harass and arrest and charge” AIM members to keep them tied up in court, said Sharp, so they “can’t protest their own treatment.”

AIM members operating out of the Pine Ridge Reservation were supporting local tribal members in demanding their land back from the U.S. government, and the FBI wanted them to stop, even if it meant inciting violence. The bureau was helping the tribal chairman, who was corrupt and working with the U.S. government for his own purposes, to carry out violence against AIM members.

“Part of what’s going on is an extermination policy,” said Sharp. “We’re taking your land, your minerals. We’re going to get rid of you altogether…. That’s what started it. That’s what the counterintelligence was running.”

Peltier’s case was also happening just a few years after J. Edgar Hoover’s reign at the FBI, an era marked by his secretive abuses of power and tactics aimed at harassing political activists in an effort to amass secret files on political leaders.

Connecting all these dots, Sharp said he had to take Peltier’s case.

“I’m reading through all this as a federal judge going, ‘Oh my god, this is all proven,’” he said. “I get back with Connie Nelson and say, ‘Yeah, I’ll help. I’ll do it pro bono. … This is too important. This is not about one Indian anymore. This is about the Constitution.’”

So why, again, is Peltier still in prison, despite all the damning evidence lining up in favor of his wrongful conviction?

“Politics,” said Sharp. “In order to get clemency, you have to get the FBI on board. They have an inherent conflict. You have to get the U.S. Attorney’s Office on board. They lied to get him in prison. They have an inherent conflict. They’re not going to say, ‘Oops, sorry.’”

“It’s this holdover with the FBI,” he added.

Sharp filed Peltier’s clemency petition with the Biden administration in July.

He hasn’t gotten any response.

HuffPost talked to a number of people who have played a role in either fighting or preserving Peltier’s imprisonment over the years ― international human rights attorneys, senior-level officials from the Obama administration, Peltier’s longtime allies ― and they all pointed to the same reason for him remaining in prison: resistance from the FBI.

Justin Mazzola, deputy director for research at Amnesty International USA, said he and his colleagues were “completely blindsided” when Obama declined to grant clemency to Peltier at the end of his presidency. Amnesty International USA has devoted an entire campaign to Peltier’s release and believed that Obama would deliver.

“I really think it’s the weight that the FBI and Justice Department carry that prevents presidents from granting clemency,” said Mazzola, suggesting Peltier’s case raises particular red flags. “Not only because he was convicted of killing 2 FBI agents, but all of these issues at trial come down to issues by the FBI and U.S. Attorneys that were involved in his case.”

“It’s a travesty of justice,” he added.

Going back further, some of Peltier’s supporters say President Bill Clinton appeared ready to grant Peltier clemency until the FBI signaled it would cause trouble for him.

“We were told at the time that the Clintons were agonizing, that the night before he left office, he was agonizing over the Peltier case,” said Jack Magee, a longtime friend of Peltier’s and organizer with the International Leonard Peltier Defense Committee, a hub of communication between Peltier and the public, political and tribal leaders, and the media. “The following morning, Leonard’s name was gone [from the clemency list].”

Days earlier, FBI leadership had quietly signaled approval of nearly 500 active and retired FBI employees gathering outside the White House to protest Clinton potentially releasing Peltier. That, in itself, was a stunning break from discipline.

“I think Bill Clinton wanted to free Leonard,” said Magee. “But [the FBI] had issues they could use against him. He had the option of, ‘Go and live a good life, get a quarter million dollars for a good speech, or do this and we’ll hurt you, make your life miserable.’”

Sharp was heavily lobbying Trump to release Peltier in his final days in the White House. He even had colleagues on the phone with Jared Kushner and Ivanka Trump one morning, and said he was “looking for anything for leverage” to use to make his case for Peltier. But he stopped getting calls back by noon.

And like his White House predecessors, Trump ultimately punted on it.

The FBI’s resistance to releasing Peltier doesn’t appear to have changed much in four decades, but the culture and attitudes around it have.

George Floyd’s murder and the Black Lives Matter movement have forced conversations on the nation’s fundamental problems with racism and law enforcement. In a time of deep political polarization in Congress, criminal justice reform has strong support from both parties. The president of the United States is taking major, historic steps to rectify past injustices against Native Americans, and has made significant Indigenous hires within his administration.

If anything, Peltier’s activism from decades ago has come full circle.

“Absolutely,” Grijalva said. “What was being fought for ― to define history in Indigenous terms, not just in white people’s terms ― that was the battle. And that continues.”

But there is still a man in prison who shouldn’t be there. And given his failing health, Peltier’s last shot at freedom almost certainly rests with Biden.

“He’s out of appeals,” said Mazzola of Amnesty International. “He has no real opportunities.”

HuffPost requested an interview with Peltier, either by phone or in person at his prison. But Sharp said the Federal Bureau of Prisons has to give Peltier permission to talk to reporters, and it’s “next to impossible” to make it happen.

A spokesperson for the Federal Bureau of Prisons did not immediately respond to HuffPost’s request for an interview.

Reynolds, the former U.S. Attorney, said he keeps thinking about how Peltier was charged with murder for being present during a violent scene where people were killed ― the same circumstances for hundreds of Trump supporters during the Capitol attack on Jan. 6, except they all just went home afterward.

He can’t shake the unfairness of it all. And the racism beneath it.

“Why aren’t all the Jan. 6 rioters charged with murder? They were all there. People were killed. What’s the difference?” he asked. “Leonard at least had a more legitimate argument to make, that he was protesting government conduct and their treatment of the Indians.”

Reynolds said he hasn’t spoken to Peltier since helping to put him in prison so many years ago. Asked what he would say to him now, if he could say something, he went quiet.

“I’m sorry,” Reynolds finally said. “I’m sorry I can’t convince anyone else that you should be able to go home and die.”

Jennifer Bendery is a senior politics reporter for HuffPost. She has covered Congress and the White House for HuffPost since April 2011.