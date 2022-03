Nuestro horizonte. Por Ernesto Estévez Rams

Nuestro horizonte no es la soberanía nacional. La soberanía nacional es condición necesaria pero no suficiente. No nos interesa un país soberano y próspero para una minoría nova-burguesa por muy soberana que esta se sienta y muy dispuesta, si eso es posible, a defender la independencia nacional.

Desde luego, a esta altura de la historia propia, de la humanidad y de nuestra vecindad, plantearse la posibilidad de que se construya una burguesía cubana nacionalista es puro ejercicio de engaño, pero aún así, no nos interesa. Por eso no se trata de democracia sin apellidos, que en definitiva es democracia burguesa con todas sus desigualdades e injusticias económicas y políticas, disfrácese de lo que quiera. Una democracia de papel mientras a las mayoría se les priva de la democracia económica en nombre de la eficiencia y de la globalización capitalista.

La democracia en la que creemos es democracia basada en el poder socialista, es decir, los medios fundamentales de producción en manos del pueblo, propiedad socialista para esos medios fundamentales, ya sea en forma estatal o cooperativa. La democracia en la que creemos no es la que se mueve en el plano político sin referirse a la estructura económica, la del unipartidsmo disfrazado de pluripartidismo.

Nuestra democracia no es la que pretende inferir su legitimidad de formalidades legales que esconden relaciones de poder económico de una minoría sobre una mayoría. Es decir, nuestro horizonte se llama comunismo y ese horizonte desde hace sesenta años se construye de a poco, dando trompicones, errando y acertando, eludiendo trampas y sorteando amenazas, enfrentados al capitalismo global. ¿Dificil? Sí, pero se construye.