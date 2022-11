Así se desnudó la censura de EE.UU. en internet. (+ video) Por Amy Goodman

Ampliando mi texto «Estalla a la luz el Ministerio de la verdad de Estados Unidos» reproduzo la transcripión de la entrevista que la directora de Democracy Now, Amy Goodman, realizara a Fang Lee, uno de los dos autores de la investigación publicada por The intercept bajo el título «Polcías de la verdad» y que pone al desnudo el sistema con el que rel gobierno de Estados Unidos vigila y censura las redes sociales de internet.



AMY GOODMAN: ¡Esto es Democracy Now! Soy Amy Goodman. The Intercept ha revelado que el Departamento de Seguridad Nacional está ampliando los esfuerzos para trabajar con empresas tecnológicas privadas para vigilar el discurso en línea y moldearlo.

Los informes de The Intercept se basan en años de memorandos, correos electrónicos y documentos internos del Departamento de Seguridad Nacional. Según un documento interno, la agencia se está enfocando en una serie de temas que incluyen “los orígenes de la pandemia de COVID-19 y la eficacia de las vacunas contra el COVID-19, la justicia racial, las leyes de EE. UU. retirada de Afganistán y la naturaleza del apoyo de EE.UU. A Ucrania. El FBI también ha jugado un papel clave en el esfuerzo. Ahora nos acompaña Lee Fang, quien coescribió la investigación de The Intercept titulada “Policías de la verdad: documentos filtrados describen los planes del DHS para controlar la desinformación”: https://theintercept.com/2022/10/31/social-media-disinformation-dhs/. Lee, ¿por qué no explicas exactamente lo que encontraste y cómo obtuviste estos documentos?

LEE FANG: Amy, muchas gracias por recibirme. Buenos días. A principios de esta semana informamos esta historia que muestra la evolución de esta misión del Departamento de Seguridad Nacional, que se están moviendo hacia el discurso policial en línea bajo el manto de luchar contra la supuesta desinformación. Este esfuerzo comenzó en serio en 2017 después de “interferencia rusa” en las elecciones de 2016. Hubo una especie de ensayo de esfuerzos para censurar e influir en las redes sociales en torno a la pandemia, en torno a las elecciones de 2020. Pero como menciona, los documentos que obtuvimos a través de demandas, de fuentes públicas y de informantes muestran una expansión realmente masiva de esta misión que el DHS planea propasarse en temas inherentemente políticos, nuevamente, como mencionó, la guerra en Ucrania, la retirada de Afganistán, los orígenes del COVID… Estos son temas de política. Estas son áreas de debate polémico. No está claro por qué el gobierno debería propasarse y darnos la verdad oficial y censurar las opiniones disidentes. Estos documentos plantean preocupaciones claras sobre las libertades civiles, preocupaciones en torno a la Primera Enmienda y si el gobierno está tratando de moldear el tipo de noticias que vemos.

AMY GOODMAN: Tomemos un ejemplo, la retirada de Afganistán. Habla exactamente sobre lo que encontraste.

LEE FANG: Obtuvimos un borrador de informe de la Revisión Cuatrienal del Departamento de Seguridad Nacional. Estos son documentos de planificación que dan forma a la agenda del DHS, su enfoque durante un período de cuatro años. Es básicamente un documento de planificación que da forma a la agenda de la agencia. Los documentos muestran que el Departamento espera enfocarse en temas como la naturaleza del apoyo a la guerra en Ucrania. Cómo esperan hacer esto no está claro. Lo que clasifican como desinformación o verdad no está claro. Sabemos por la historia reciente, por un largo período de la historia, que lel gobierno de os EE.UU. ha intentado moldear la opinión pública en torno a temas polémicos de política exterior. El gobierno ha mentido sobre nuestro apoyo a las guerras en Vietnam e Irak y Afganistán. Por qué el gobierno se ve a sí mismo como el árbitro de la verdad aquí no está realmente claro. Y no está claro cómo este gobierno intentará dar forma al discurso sobre la guerra en Ucrania nuevamente.

AMY GOODMAN: Si pudiera hablar más acerca de qué es exactamente CISA, la [Agencia] de Seguridad de Infraestructura y Ciberseguridad, que Donald Trump convirtió en ley, y también sobre la Junta de Gobernanza de Desinformación que el DHS finalmente eliminó.

LEE FANG: Así es. CISA, la Agencia de Seguridad de Infraestructura y Ciberseguridad, es una sub-agencia del DHS, donde se aloja gran parte de esta desinformación, los esfuerzos policiales de desinformación. Esto fue creado por una ley del Congreso en 2018, promulgada por el presidente Trump. Si observa la cobertura de noticias sobre la subagencia, se centra en proteger la patria, la infraestructura crítica de los EE. UU. alrededor del agua, alrededor de los servicios públicos, tuberías, tipo de infraestructura tradicional. Pero después de convertirse en ley, este nuevo brazo burocrático del DHS realmente se puso a trabajar centrándose en la desinformación y la supuesta información errónea al afirmar que la desinformación o cualquiera de estos tipos de información falsa en las redes sociales podría representar una amenaza para los EE. UU. y podría interrumpir la infraestructura crítica. . Entonces, estos esfuerzos técnicamente comenzaron bajo el presidente Trump; han seguido expandiéndose. La Junta de Gobierno de Desinformación que anunció el presidente Biden en abril enfrentó críticas inmediatas como una especie de Ministerio de la Verdad orwelliano. Después de enfrentar esta crítica tanto de izquierda como de derecha, Biden cerró esta Junta en agosto. Pero los documentos sobre los que informamos muestran que los esfuerzos para vigilar las redes sociales continúan bajo CISA, que es una agencia multimillonaria que se reúne mensualmente con el sector privado. Se reunían regularmente con la (Directora de asuntos legales y políticos en Twitter) Vijaya Gadde*.`

AMY GOODMAN: Déjame preguntarte algo porque solo tenemos 20 segundos, Lee. ¿Ve a CISA en los Estados Unidos envalentonándo aún más a los regímenes autocráticos como Egipto, Arabia Saudita, Turquía para obligar a las empresas de redes sociales a reprimir a sus ciudadanos?

LEE FANG: Toda sociedad enfrenta campañas de desinformación, información falsa en las redes sociales. Lo que estamos viendo en sociedades cerradas, en sociedades autocráticas, es un esfuerzo por suprimir la libertad de expresión, suprimir las redes sociales, suprimir la prensa. En sociedades abiertas, deberíamos contrarrestarlo con más discurso, con mejor discurso. La pregunta es, como vemos en todo el mundo este tipo de crisis de desinformación, ¿los EE. UU. adoptarán un enfoque de sociedad más abierta o adoptarán las estrategias de regímenes autocráticos cerrados?

AMY GOODMAN: Haremos un enlace a su artículo, Lee Fang: Policías de la verdad.

Leer «Policías de la verdad» en español http://www.cubadebate.cu/especiales/2022/11/04/policias-de-la-verdad/

*Despedida por el nuevo dueño de Twitter Elon Musk