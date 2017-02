Una simple pregunta. Por Carlos Luque Zayas Bazán

“Entonces la cuestión, no es si el periodismo se ejerce en un medio estatal o en uno independiente, la cuestión está en si es un periodismo a favor de la Revolución o en contra de ella. La diferencia es hacer periodismo revolucionario o periodismo contra la Revolución.”

Javier Gómez Sánchez. “Las páginas de la Revolución”

No es frecuente disfrutar experiencias de calidad argumentativa, o del mero placer del intercambio inteligente, en los comentarios a los textos publicados en las mal llamadas redes sociales. Muy a menudo es una experiencia amarga que parece darle, si no toda, sí gran parte de razón a Umberto Eco.

El artículo titulado Los periodistas imprescindibles, replicado en el “muro” de Facebook de su mismo autor, Harold Cárdenas Lema, suscitó un intercambio que por momentos parecía remontar algún vuelo, hasta que derivó, como no raramente ocurre, en esa especie de ciberchancleteo donde nunca falta el personaje que sustituye el ejercicio del pensar por los oficios de las ofensas, o el empleo de un lenguaje que quizás cara a cara no utilizaría.

Pero no es el propósito de esta nota atender a todos los puntos de vista que se manifestaron con respecto a la tesis central del texto que los provoca. Allí están para el interesado. Sin embargo, hay que destacar uno relacionado con el objetivo de esta nota: presuntos representantes de los periodistas que publican en los medios privados -(“no estatales” es algo que en todos los casos no está claro para este lector) – reprocharon la marginación o menosprecio que habría cometido la valoración de Harold Cárdenas al afirmar en el umbral mismo de su texto que “Los periodistas más valiosos de Cuba son los más sacrificados.” Habitualmente buen redactor, aquí Harold Cárdenas parece cometer un lapsus, o es de aquellas afirmaciones que luego precisa, o aclara, en “lo que quise decir”, porque, en verdad, es una rara definición atribuir sólo al grado de sacrificio el grado de valor de los resultados de cualquier tarea o profesión. Sea una expresión infeliz, o sea exactamente lo que piensa su autor, sea una torpeza, natural en el oficio del que escribe, o de aquellos casos en que se cree haber logrado expresar el pensamiento con fidelidad, el caso es que se puede deducir del texto total que, según el autor, los periodistas de medios estatales cubanos son los más valiosos a la vez que los más sacrificados.

Algunos de los criterios que se manifestaron inconformes con esta tesis son muy plausibles: de seguro existen periodistas de los medios llamados no estatales, lo sean de profesión o autodidactas, que no reciben pago monetario alguno, y si los dineros no recibidos son la principal medida del sacrificio, no sufran por ello. El sacrificio siempre se mide con la regla de la subjetividad.

Así como deben existir periodistas de los medios estatales que no consideran un sacrificio no migrar a medios “independientes” que les retribuya mejores honorarios. Y por cierto, aunque quizás sean menos numerosos, existen los que escriben y no reciben honorarios, ni invitaciones, ni medios logísticos, de nadie. Y en todos los casos seguramente se pueden señalar trabajos valiosos. Desgraciadamente la valía no se corresponde con el grado de sacrificio.

¿Pero qué significa la expresión “los más valiosos”?. Quizás el articulista se refiere a que son, o pueden ser, los más leídos, o en todo caso, que publican en los medios de mayor circulación en el país, y, por lo tanto, son los que más probabilidades tienen de informar, educar, influir y formar criterios en la opinión pública. Si es la idea, sólo habría que señalar su deficiente exposición, o una ambigüedad que, por lo demás, no es muy infrecuente en el estilo del autor. Quizás lo temerario de la valoración inicial del texto de La Joven Cuba está en el hecho de que es una presunción, una mera especulación, pues a falta de una encuesta o investigación, siempre relativa al considerar el margen de error de las respuestas evasivas o insinceras, se desconocen las motivaciones éticas profundas que impulsan a los periodistas de medios de comunicación estatales cubanos a permanecer en sus medios, lo cual es algo individual. Presumir que el sacrificio consiste en que tienen la oportunidad de proponer sus trabajos a las plataformas que le pagarían más por sus servicios, es presumir que el dinero es lo que principalmente motiva a esos periodistas ya que renuncian, con sacrificio, a ello. Pero todo esto nos puede parecer muy subjetivo y es el riego que se corre cuando se deslizan fáciles generalizaciones o argumentos demasiado empíricos.

El comentario que nos interesa, es el más elaborado de Elaine Díaz Rodríguez en el intercambio de criterios. Interesante, porque está mucho mejor escrito que cualquier otro, procura analizar y exponer argumentos y, sobre todo, porque en su aparato de refutación utiliza una idea que está en el núcleo duro del debate que siempre ha existido con respecto a la prensa y el manejo de la información en Cuba: el tema de la propiedad sobre los medios de comunicación.

Elaine Díaz Rodríguez se dirige al autor mediante preguntas retóricas. Una de ellas apunta a una debilidad manifiesta del texto que examina, al interrogar retóricamente: “¿Podemos evaluar la calidad de un periodista por su pertenencia o no a un tipo de medio de comunicación que a la vez responde a una forma de propiedad, en este caso la estatal?”. Y el lector se responde NO, recordando automáticamente, entre sólo algunos ejemplos, al gran escritor peruano, al autor de Conversación en la Catedral, egregio periodista tanto como genial novelista, en tal grado eficaz, que sólo es comparable con el fervor con que fue entregando su talento a las peores causas de la derecha internacional. Y a su contrafigura, el gran Gabo, que nunca se alejó de los intereses y las causas de los pobres de la tierra y sus mejores y más indudables líderes. El gran Kapuscinsky, maestro de maestros, hizo también un excelente periodismo en medios estatales.

No hay nada que decir al respecto. Desgraciadamente el talento florece por doquier, y no basta la pasión angustiada de un Salieri para llegar al genio espontáneo de un Mozart.

La diferencia está en la motivación ética del servicio con respecto a la causa que se sirve. La diferencia está precisamente en lo que significa – y a quién ha servido – la tarea periodística de Vargas Llosa, alineada contra los intereses comunes a las grandes mayorías, renegado de sus inicios de intelectual revolucionario, devenido redomado enemigo de las causas progresistas, y aupado y privilegiado por los recursos de la derecha más notoria.

Hay que aceptar que aunque el periodista o escritor de un medio estatal no lo experimente como sacrificio, el que nace bien parado, en conseguirse lo que anhela, no tiene que invertir salud, o al menos tanta. Traducido al tema, este recuerdo de la canción de Silvio significa, ¿qué tiempo de estudio, de ocio, de recuperación de energías, tiene el periodista de un medio estatal en comparación con el que es pagado por un medio no estatal?. También seguramente ello influye, y mucho. Por cierto, el tema nos recuerda otra canción de Silvio, Canción en Harapos, pues desde la posición económica de un periodista que recibe una buena remuneración por sus trabajos en un medio no estatal, no resulta muy convincente lamentar el sacrificio de sus congéneres. Un periodista podría decir: si lamentas mi suerte, compártela, sólo así podré creerte.

Pero a continuación de la pregunta anterior, la comentarista Elaine Díaz Rodríguez hace dos preguntas al hilo:

“¿No serían los periodistas más importantes precisamente “periodistas más importantes” porque cumplen cabalmente con la función social de la prensa independientemente del medio donde se desarrolle su ejercicio? ¿Esa función social de la prensa no está ligada directamente a su rol en la sociedad más que con una forma u otra de propiedad sobre los medios de comunicación -a menos que esa forma de propiedad limite el ejercicio de la misma-?”

Y allí está el núcleo del concepto que nos debe llamar la atención. La primera pregunta parte de considerar, como afirma retóricamente, que el periodismo puede cumplir una función social (función indefinida aquí) con independencia del medio, entiéndase, de su forma de propiedad. La segunda es otra forma de preguntar/afirmar lo mismo. Pero su coda final, que indica que esa función social se ejercería “a menos que esa forma de propiedad limite el ejercicio de la misma” parece un dardo dirigido contra la prensa estatal, y si es una suspicacia pensarlo, pues de todas formas habría que responder a la pregunta: ¿considera la periodista que las formas de propiedad realmente existentes ahora en Cuba detrás de los medios “independientes” no limitan el ejercicio del periodismo? (el subrayado nos pertenece).

Es significativo constatar que internacionalmente algunos medios de información que se consideran de propiedad comunitaria, algo que podríamos considerar no estatal ni privado a la vez, son medios alternativos, de limitada influencia, precisamente por sus magros recursos, proveídos por la comunidad que lo apoya, y de carácter antisistema, anticapitalistas, alternativos. Es importante señalar que ante los medios corporativos transnacionales, los medios alternativos son contestatarios del capitalismo, o tienen esa línea editorial predominante, y no resulta extraño que sus temas no tengan resonancia internacional y no disfruten de un auditorio privilegiado ni sean rápidamente replicados por la prensa monopólica mundial.

Y es mucho más importante señalar que cuando se le sigue la pista a las finanzas que sostienen a los medios “independientes” en Cuba, los hilos conducen siempre a los intereses que son afines a esos mismos medios corporativos transnacionales y que, habitualmente, sus temas son rápidamente replicados en ellos. ¿Por qué será, eh?, se podría preguntar el inocente Liborio. Es pregunta que nunca responden los “independientes” asociados a medios privados. Pero es muy conocido que los grandes mecenas, como el gran especulador Soros, financia generosamente por muchas indirectas vías tanto a medios y periodistas estatales de estados capitalistas, como a ciertas plataformas que posan de una presunta izquierda, o se mueven en aparentes centros de aparente equidistancia, algo parecido a la maniobra que consiste en financiar candidatos políticos enfrentados en el circo de las elecciones. Los caminos de la cooptación son inescrutables.

Cada vez es más evidente en este mundo que la función social de la prensa está orgánicamente enlazada, mediada y determinada por la forma de propiedad de los medios de comunicación. Y que la prensa de cualquier tipo es un ente político de primer orden. No es necesario hacer tan extensa esta nota para demostrarlo. Que esa realidad tiene muchos matices, es cierto. Que en los medios privados internacionales aparecen textos honestos de periodistas honestos que logran moverse hasta el límite de lo permitido por su línea editorial, lo es tanto como que cuando amenazan con cruzar, o cruzan, esa línea, son desactivados. Pero el tema es importantísimo en el debate cultural e ideológico cubanos, porque en el escenario de las transformaciones que se operan en Cuba, existe la intención mediática, fuertemente financiada, de sembrar la idea de que debe existir un periodismo “independiente” que no responda, o que se pueda liberar, de la forma de propiedad que lo sostenga, y si es de la estatal, mejor. Por eso este comentarista, al participar en el intercambio, solicitó una reflexión sobre esa idea específica:

“¿Cómo es que se puede probar- teórica o empíricamente- que el rol social de la prensa se pueda cumplir sin la sujeción, la dependencia y la influencia de la forma de propiedad a que responda?”

Hasta el momento de la redacción de estas líneas no se consideró digno responderla. Es frecuente que ardientes defensores de la libertad de expresión, etc. hagan mutis apenas se topan con preguntas incómodas, después de hacer cómodas afirmaciones indemostradas. Y es natural porque la pregunta apunta a un tema que derriba toda una falsa armazón teórica del pensamiento cultural hegemónico, precisamente el que suele financiar, desde muy lejos y de forma invisible, a los bienintencionados honestos “independientes”, tanto como a los oportunistas que saben bien lo que hacen y lo que cobran.

Pero al asunto de fondo, que es el que no aparece claramente tratado en el texto de Harold Cárdenas, y también el que se escamotea en el comentario cordial que lo interroga, es el que aborda, en la misma Joven Cuba, Javier Gómez Sánchez en el texto “Las Páginas de la Revolución”. Nos propone que tanto “dentro”, como “fuera” de los límites de Cuba, tanto “dentro” como “fuera” de las imprecisas y misteriosas fronteras que pueden adoptar las rutas financieras que sostienen determinados proyectos “independientes”, o los trucos para hacer indetectables las rutas del poderoso caballero internacional Don Dinero, lo cierto es que la piedra de toque es si se está a favor o en contra de la Revolución. Gómez Sánchez advierte que con el falso dualismo periodismo independiente/oficial quieren ocultar esa oposición real, y, de paso, invisibilizar los intereses, ajenos y propios, a los que realmente sirven los “independientes”, esos que nunca pueden explicar, si es que lo intentan, de quién o quiénes se consideran independientes, o cuál es esa función social a la que dicen servir. Es la simple pregunta, que no es una pregunta simple, claro está, a la que deberían responder si pretenden credibilidad.