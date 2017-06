Las flautas de Hamelín: ¿Para qué sirve el seudo debate? Por Javier Gómez Sánchez

javiergosanchez09@gmail.com

El objetivo de un debate revolucionario es buscar la trasformación de la realidad que describe. Se nutre de la crítica revolucionaria, que consiste en convertir la opinión en utilidad. Un debate revolucionario es aquel incluye tanto las insatisfacciones que lo provocan, como contar con la institucionalidad con que pueden lograrse las soluciones que propone.

El seudo debate, al carecer de esos objetivos, es repetitivo en su expresión, escaso en sus temáticas, superficial en su análisis, ingenuo en sus propuestas, y nulo en su posibilidad.

Es un ejercicio más retórico y discursivo, que práctico y funcional. Pervierte el debate verdadero y crea las vías por las cuales este puede ser robado y convertido –el debate periodístico fue un ejemplo de esto- en un tipo de debate políticamente al servicio de la neo contrarrevolución.

Desde el año 2007 en Cuba se ha vivido un indudable aumento de la cultura y práctica del debate social, económico, y político. La búsqueda de soluciones que ha proyectado un nuevo modelo de socialismo ha sido sustentada y validada por esa apertura al debate.

La creación de una contrarrevolución de nuevo tipo, a tono con los tiempos, alejada de la agresividad belicista de su antecesora; el cultivo de una zona política centrista de tercera posición entre la revolucionaria y la tradicionalmente reconocida como contrarrevolucionaria; la fabricación en Cuba de una izquierda intelectual no comunista, seudo socialista y patológicamente anti institucional, son proyectos que implican el aprovechamiento político de los logros revolucionarios en cuanto a cultura del debate en Cuba .

Ese seudo debate rellena los espacios mediáticos neo contrarrevolucionarios creados en los últimos años. Con frecuencia ejerce lo que puede llamarse ¨Efecto Hamelin¨ donde la introducción intencionada de un tema provoca una mayor o menor avalancha de contenidos que terminan formando una matriz de opinión.

El seudo debate no se activa ante la necesidad sino ante la moda que lo produce. No busca solucionar los problemas sino regodearse en su existencia. Se hace siempre desde el distanciamiento y confunde infantilmente separación con identidad. No es una toma de posición ante un problema, es el mero disfrute vacuo de su mención.

El seudo debate practicado por la seudo revolución, fomentado y explotado por la neo contrarrevolución, tiene su mayor efecto y objetivo en la distracción de una parte la masa crítica revolucionaria, apartándola de temas que deberían llevarse su verdadero interés, y que necesitan de este para su desarrollo.

Busca también desgastar a esa masa crítica -expresión superior respecto a la ambigua de ¨sociedad civil¨- en procesos estériles que la debiliten y desunan.

En medio de diversos debates sectoriales o gremiales, que tributan a un debate general expresado en el logro de una Conceptualización, de una próxima reforma constitucional, y de la elaboración de leyes necesarias sobre una base sólida, estos se ven contaminados constantemente con intencionados brotes de seudo debate.

Bajo la agenda post Obama trascurrió en Cuba el desfile de modas de Chanel, el rodaje del filme Rápido y Furioso 8 y otros eventos de menor repercusión.

Especialmente los primeros se realizaron bajo dos situaciones paralelas:

1-La agenda política, como su existencia misma, de una mafia política tradicional establecida en Miami, así como una parte minoritaria de la comunidad cubanoamericana, no simpatizan con la estrategia de acercamiento diplomático y cambio de método del gobierno de Barack Obama. Esto produjo que lógicamente, vertieran todo su odio hacia eventos representativos de la misma, como los mencionados rodaje y desfile.

2-La propia estrategia obamiana, diseñada para penetrar la estructura social y política del socialismo cubano, implica aprovechar los mismos eventos que genera, para crear divisiones y provocar molestias entre los revolucionarios, fomentando la idea de que con estos se está ¨introduciendo el capitalismo¨ o ¨se le están abriendo las puertas al imperialismo¨, etc. Como antes promovieron la mención divisoria y simplificadora de ¨evolucionistas¨ e ¨inmovilistas¨ al inicio de las Reformas, intentaron esta vez dividir al sector revolucionario entre ¨progresistas¨ y ¨conservadores¨ ante el acercamiento diplomático con los Estados Unidos. Esta intención divisoria fue hecha añicos por la reacción de identificación popular ante el fallecimiento de Fidel.

La maquinaria de bombardeo durante el rodaje del filme hollywoodense y el desfile de modas fue masiva e implacable.

Ahora en la distancia, se pueden comprobar las verdaderas intenciones tras la incesante emisión de veneno en las redes sociales y en los medios ¨alternativos¨ cubanos bajo patrocinio y colaboración estadounidense, que no tienen nada que ver con las expresiones críticas al respecto que expresaron varios intelectuales honestos en espacios de la Revolución.

Pero en los “alternativos” no se tuvo escrúpulos en manipular y capitalizar, la comprensible molestia de algunos cineastas del patio ante la súper eficiencia que la atención de las autoridades proporcionó a la filmación. Cuando habitualmente las películas nacionales, co- producciones o servicios fílmicos a otras producciones extranjeras se enfrentan a numerosos obstáculos burocráticos y trabas institucionales.

Se amplificó con lupa la incomodidad de los vecinos y transeúntes ante el cierre de numerosas calles y se ¨cuqueó¨ a diversos sectores culturales, para que se precipitaran en emitir opiniones.



Los medios ¨alternativos¨ y sus coreutas seudo revolucionarios, batieron el merengue con el estribillo de la falta de transparencia al no emitir públicamente en que se usaría el dinero recaudado por el Estado con la película.

Se debe ser un defensor de la transparencia, pero eso no debe implicar perder el sentido común y no darse cuenta de que esa recaudación se hace a través de varias empresas, instituciones y servicios estatales; que su monto es como una gota de agua en el lago del presupuesto anual del Estado, y que la exigencia de la divulgación de su uso específico recuerda aquel dibujo animado de antaño en que el Sultán engañaba al niño preguntándole cómo iba a diferenciar sus monedas de las suyas; a la par que reduce las diversas y complejas necesidades de gasto e inversión continuas de una urbe como La Habana, de más de 2 millones de habitantes.

Ya había comentado que el seudo debate es ingenuo en sus propuestas.

Por cierto, no se registró ningún reclamo de que los negocios privados beneficiados con pagos por cierres, ni los propietarios de autos rentados, ni los cuentapropistas de diversos servicios reflejaran los montos percibidos en su declaración de impuestos.

Tampoco se mencionó los ingresos que aportó la película a cientos profesionales del sector audiovisual y personal contratado.

El paso de la película por La Habana fue descrito intencionalmente como un manto maligno sobre la ciudad. Parecía que en vez de un beneficio para una parte de su población, era una desgracia lo que había caído sobre los habaneros.

Curiosamente, ya estrenada la película, esa misma maquinaria no ha dicho una sola palabra -o casi ninguna- sobre la imagen de Cuba y de los cubanos que ofrece la película. Los ofendidos, los molestos, los alarmados de llanto y alaridos de ayer, supuestos defensores a ultranza de la integridad ciudadana y cubanísima de la nación, no han emitido para señalar eso ni una mínima parte de la verborrea que usaron antes.

Tampoco han aportado mucho sobre el reciente establecimiento del uso y declaración a los ciudadanos, por los Consejos de Administración Municipal, de un porcentaje de lo recaudado por impuestos a la actividad económica en el municipio, que es lo que -de afianzarse- aportaría la transparencia que tanto reclamaron, no para una película sino para todas las recaudaciones.

La maquinaria es selectiva. El coro que se le hace también lo es.

Es necesario aclarar que las películas extranjeras que normalmente se filman en Cuba, no necesariamente se desarrollan como trama en nuestro país. Muchas son servicios comerciales que se ofrecen a productoras europeas que aprovechan la isla para rodar escenas en un escenario tropical o arquitectónico que reproducen otro lugar, apoyados por la capacidad artística de los profesionales cubanos. Es una industria de servicios que aporta económicamente al Sistema de Cultura.

Al mismo tiempo muchos técnicos y artistas sostienen sus hogares con lo que ingresan en la misma.

De esta forma en Trinidad y en Viñales se han rodado películas francesas cuyas historias transcurren en la Guyana o en Martinica. Como mismo en República Dominicana se han rodado escenas de películas norteamericanas ambientadas en África o Haití.

Pero las leyes que mantienen el bloqueo impiden que productoras estadounidenses utilicen esos servicios en Cuba, por lo tanto los proyectos hollywoodenses que vengan tienen que limitarse a historias que se desarrollen estrictamente en la isla y que han sido permitidas flexiblemente por su carácter cultural, pues de otra forma serian consideradas un servicio comercial-

Lo del desfile de Chanel no tuvo parangón, voces justicieras de pronto se condolieron ente el uso de la vía pública para un desfile de modas por invitación. Tal vez ignoraban que en varias fechas se cierra la Plaza de la Catedral para dar banquetes, con lo cual han perdido unos 20 años de oportunidad para emitir su cívico reclamo.

Lamentablemente las autoridades casi no utilizaron los medios de comunicación que poseen para responder debidamente a esta situación. El temor institucional y la falta de confianza en usar los recursos comunicacionales y periodísticos primó, al igual que otras veces, como estrategia de comunicación.

La inexistencia de un circuito de medios revolucionarios que haga frente a los medios ¨alternativos¨ cobró su precio. Provocó que el Gobierno prefiriera cautelosamente cerrar las puertas a nuevos proyectos de filmación provenientes de productoras norteamericanas de la envergadura que sean.

Se afectan así no solo a las posibilidades de recaudación del Estado, sino a numerosos profesionales cubanos que pudieran recibir ingresos por los mismos.

¿Ha asumido el Gobierno una solución equivocada? Es probable, y de ser así, es criticable.

¿Pero quién llevó al Gobierno a tomar esa decisión? ¿Quiénes son los culpables mayores de lo ocurrido? ¿Quiénes tienen la responsabilidad -por irresponsables algunos- de lo que se lamentan hoy?

Los mismos que hoy le reclaman al Gobierno, esos mismos que hoy le reprochan, esos mismos que hoy le exigen. Los mismos que ahora utilizan eso, como antes utilizaron la película misma.

Los que fomentaron el escándalo, los que ¨cuquearon¨, los que dieron ¨cranque¨, los que respondieron a las peores intenciones y los que sirvieron a ellas. El Gobierno podrá estar equivocado, pero por encima de eso, ellos son los principales responsables de la situación.

Empezando por la responsabilidad editorial.

Los mismos que presentan hoy alarma como medios ¨alternativos¨ por el agua que consumirían los campos de golf, cuando eso fue una inquietud presentada hace mucho en los medios estatales de las provincias donde se construirán.

Los mismos que armaron el seudo debate en torno al busto de Mella.Los revolucionarios debemos reconocer las trampas que nos tiende la neo contrarrevolución con el seudo debate y no correr tras flautas de Hamelín.

Solamente la promoción permanente de la discusión de nuestros verdaderos problemas, de esos debates duros que son los que hacen avanzar hacia un socialismo con más libertades y derechos, más habitable, más seguro y más participativo. Los debates que le ¨suben la parada¨ y dejan descolocada tanto a la neo contrarrevolución como a su servicial seudo revolución. Solamente eso es lo que nos permitirá superar las intenciones de quienes las patrocinan y las cultivan.

La formación de una estructura de medios de comunicación estatales orientados en esa defensa a distintos niveles; la integración de las organizaciones políticas con iniciativas de comunicación revolucionarias espontáneas, aprendiendo de las lecciones de los últimos años; convencer a los que aún no están convencidos en cual debe ser la estrategia, y asumir la guerra comunicacional directa frente el centrismo neo contrarrevolucionario, no puede posponerse más.

La Revolución no puede pretender su supervivencia careciendo de eso.