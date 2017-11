¿Otra agresión contra La pupila insomne? Por Iroel Sánchez

Desde hace algunas semanas varios lectores de este blog se quejan de dificultades para vernos desde Cuba, haciéndose extremadamente lento el acceso al sitio. He preguntado a amigos en otros países y me reportan pueden acceder sin problemas.

Me dirigí al proveedor de Internet cubano (Etecsa) y me aseguran no hay ninguna restricción para el blog ni para la plataforma WordPress donde este está alojado.

Escribí hace varios días al contacto que ofrece WordPress y no he recibido respuesta pero amigos que desde Cuba han accedido a través de un proxy anónimo que muestra una dirección IP no cubana también acceden sin dificultades.

Lo cierto es que esta situación ha coincidido en el tiempo con mi inclusión en una lista negra por una organización dedicada a la guerra sicológica contra Cuba con financiamiento del gobierno de Estados Unidos, lo que viene a sumarse a una ya extensa lista de agresiones como la generación de fake news sobre mi persona en plataformas que disfrutan de las mismas fuentes financieras e incluyen también el cierre temporal de mi cuenta en la red social Facebook, el hackeo del blog, la creación de clones de este y de sus cuentas en Twitter, entre otras acciones, lo que hace difícil pensar que lo que está sucediendo actualmente sea nada más que un problema técnico.



Quienes tengan dificultades para llegar al contenido blog desde Cuba pueden acceder a la dirección http://lapupilainsomne.jovenclub.cu/ (sin www), donde están disponibles solo los textos publicados en el blog, sin imágenes, desde su creación.

Y a todos les puedo asegurar no pienso callarme.