Hackeo y homenaje. Por Iroel Sánchez

Desde que inicié este blog he recibido todo tipo de agresiones, han surgido clones del mismo y de mis perfiles en la redes sociales, hackeos de mi correo electrónico, cierre de mi cuenta en Facebook, sin contar los insultos, mentiras e intrigas hacia mi y mi familia.

Acabo de detectar que fueron reemplazadas dos imágenes de los banners situados a la derecha del sitio: La que vincula a YouTube y el banner que enlaza a la etiqueta que agrupa los textos sobre Silvio Rodríguez. Ya los cambié pero, o se robaron la contraseña, o accedieron al servidor de WordPress.

No me gustan las victimizaciones, lo publico para notificar a los intrigantes que he cambiado la contraseña y sobre todo para pedir ayuda en que cualquier comportamiento extraño que vean en el sitio me avisen de inmediato. De todos modos, pareciera un homenaje a los 28 000 seguidores que alcanzó ayer este blog.