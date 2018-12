Mariela Castro: “Todo lo creado por el enemigo hay que usarlo con fines revolucionarios”

Entrevista del diario vasco Gara a Mariela Castro Espín. Por Ainara Lertxundi



Mariela Castro. Diputada y Directora de Cenesex. Sobrina de Fidel Castro e hija de Raúl, Mariela Castro ha mamado la política desde su infancia. Y desde el Centro Nacional de Educación Sexual ha impulsado y logrado una verdadera revolución a favor de los derechos de la población LGBTI.

En febrero la población cubana votará su nueva Constitución. Acaba de finalizar el periodo de tres meses de consultas en el que han participado nueve millones de personas, «en uno de los mejores ejercicios democráticos que se han hecho en el mundo para definir una Constitución», afirma Mariela Castro. La diputada y directora del Centro Nacional de Educación Sexual de Cuba ha visitado Euskal Herria esta semana. Desgrana para GARA ese nuevo texto constitucional, que incluye el reconocimiento al matrimonio igualitario, el proceso de transformación socialista, la introducción de la figura de la propiedad privada o el uso de internet.

¿Hacia dónde va Cuba?

Cuba está fortaleciendo la democracia socialista, lo que se traduce en este proceso de reforma constitucional. En este último periodo se ha presentado la propuesta, que fue aprobada en la Asamblea y sometida a consulta popular durante tres meses. Ahora vuelve a la Asamblea como un nuevo documento enriquecido con la participación popular y será llevado a referéndum el 24 de febrero. Creo que ha sido uno de los mejores ejercicios democráticos que se han hecho en el mundo para definir una Constitución. Es el pueblo el que la está diseñando y es el pueblo quien va a votar el documento final. Se han ampliado de manera más clara y específica las distintas formas de discriminación contra las que hay que trabajar y que la Constitución no aprueba, sin dejar espacio a la libre interpretación subjetiva.

Pero en Cuba no hay partidos políticos, ¿qué es pluripartidismo para usted?

Me encanta hablar de eso. La socialdemocracia inventó el pluripartidismo para hacer creer que todo cambia y al final nada cambia, porque el poder sigue en manos de las clases privilegiadas y el que quiere cambiar el sistema es considerado un terrorista. Cuando el pueblo hace una revolución antisistema y toma el poder necesita un partido que responda a sus intereses y que los defienda ante todo tipo de circunstancias y contradicciones, que siempre van a existir en todo grupo social. El pueblo tomó el poder, eligió y construyó un partido de unidad nacional donde todas las fuerzas de izquierda se unen en torno a un proyecto de emancipación, de transición socialista, que pone al ser humano en el centro de sus objetivos y no a las empresas y a los bancos. Entonces el pueblo no necesita otro partido que no sea ese. Los intentos que han surgido financiados desde EEUU de generar una oposición asalariada para tratar de inducir en Cuba la necesidad del pluripartidismo no han sido fructíferos. El pueblo tiene conciencia, conocimientos, conoce la historia, está atento a todo lo que pasa en el mundo y sabe sacar

El nuevo texto constitucional reconoce la propiedad privada. ¿Eso entraña riesgos?

Es un riesgo, ciertamente. Pero el socialismo no se hace en 60 años. A veces hay que retroceder en mecanismos para poder sostener la base económica que garantice continuar con la estrategia de desarrollo socialista. Hay que articularlo de manera que estas personas que hacen este tipo de trabajo sigan siendo consideradas socialmente como trabajadoras que también le están aportando a la riqueza del país, a los servicios del país y que están haciendo su aporte al desarrollo. Y cuidar las regulaciones para que no se conviertan en una clase social antagónica. Es un mecanismo nuevo de funcionamiento de la sociedad, que requiere experimentar, estudiar y analizarlo. Todos los cambios se están haciendo con un monitoreo popular y una observación crítica. En Cuba hay una parte importante de la población que está en contra del cuentapropismo porque consideran que es un retroceso hacia al capitalismo, pero hay otra parte que lo ve necesario. El Estado por sí solo no puede garantizar la producción de bienes y servicios inmediatos. Mientras sigamos bloqueados por EEUU, la economía cubana y su estrategia de desarrollo van a estar muy limitadas. Ellos lo hacen con toda la intención de que nos desesperemos y empecemos a irnos del país y culpemos a la Revolución de esos malestares.

Otro cambio sustancial es la apertura a internet…

Como las nuevas tecnologías son utilizadas con intereses de dominación, para manipular e inducir patrones de opinión que te hacen creer que eso es lo que necesitas, el Estado cubano se había protegido en ese sentido. Pero en los diálogos el consenso ha llevado a que predomine la idea de introducir las nuevas tecnologías y utilizarlas con nuestros fines ideológicos. Un país donde la gran mayoría del pueblo está identificada con un proyecto revolucionario va a defender ese proyecto con las nuevas tecnologías. Todo lo que crea el enemigo hay que usarlo con fines revolucionarios.

De los primeros discursos con tintes homófobos de Fidel Castro a la Cuba actual, que está a punto de aprobar el matrimonio homosexual, ¿cómo se realiza esta transformación?

Las organizaciones internacionales de derechos LGBTI reconocen que Cuba es la que más ha avanzado a nivel político en cuanto al reconocimiento de los derechos. Se trabaja primero con voluntad política, en diálogo con la población para ir cambiando las conciencias, de manera que cuando se llega a la toma de decisiones legislativas, ya hay una mayor conciencia y un mayor consenso. Y este fue el recorrido que hicimos, a diferencia de otros países, donde pusieron la ley pero las conciencias no se han creado y hay muchos crímenes de odio homófobos y tránsfobos, contra las mujeres, los inmigrantes… Grupos de fundamentalistas religiosos están tratando de chantajear al Gobierno cubano con que no van a votar a favor de la Constitución si se deja el artículo relativo al matrimonio entre dos personas. Bueno, pues que voten en contra, otra parte vamos a votar a favor, no nos asustan. El Estado está obligado a garantizar los derechos humanos, lo que incluye la no discriminación, independientemente de que eso no sea aprobado por la mayoría, ya sea por sus prejuicios, intereses o por lo que sea.

El presidente electo de Brasil, Jair Bolsonaro, ha acusado a Cuba de explotar a los médicos cubanos desplegados en diferentes misiones. Cuba ha respondido retirando a su misión de Brasil. ¿Qué ha pasado?

Bolsonaro es un hombre ignorante, violento, misógino, es lo más retrasado que puede haber llegado a América Latina. Es la expresión del regreso de las dictaduras militares a América Latina solapadas con socialdemocracia. Respondiendo a los intereses de la mafia cubano-americana que se ha apoderado de la política de EEUU, ha hecho esta jugada burda de desconocer la calidad profesional de los médicos cubanos y de utilizar estos argumentos absurdos y mentirosos. Los médicos cubanos firman un consentimiento de que ellos van a aportarle al desarrollo económico de Cuba. Aceptan este contrato en el que se les mantiene su salario completo en Cuba, su puesto de trabajo mientras están en ese país, y además se les paga otro salario por estar en ese país, y ellos aceptan el tanto por ciento que reciben porque saben que el resto va a aportarle a la economía del país y al sostenimiento de la salud pública cubana. Es un acuerdo, no van , no van engañados.

La mayoría han regresado, pero algunos se han quedado…

Sí, pero dentro de las cifras de los que se han quedado, hay que tener en cuenta que muchos ya se casaron. No se quedaron por el proyecto de Bolsonaro, sino porque hicieron familia. No es que traicionaran el proyecto. Hay que respetar que en las relaciones humanas surgen todo ese tipo de vínculos. Bolsonaro les está brindando determinadas oportunidades que no son muy buenas y ya se están quejando porque se han sentido engañados por el ofrecimiento que les ha hecho Bolsonaro. Yo estoy segura de que muchos de ellos van a regresar a Cuba como ha pasado en otros lugares cuando EEUU creó el proyecto Parole. Como eso siempre nos lo han hecho, en Cuba constantemente se están formando médicos y trabajadores de la salud. Algunos se quedarán por el camino, pero seguirán otros.

¿Qué factores han propiciado que alguien como Bolsonaro haya llegado al poder?

Uno, las debilidades de las fuerzas de izquierda. Los problemas de corrupción y fallas de algunos grupos de izquierda ponen a la gente en el brete de no saber a quién elegir. Otro de los factores ha sido el uso de las tecnologías. Esta situación nos tiene que hacer pensar a todas las fuerzas de izquierda cómo debemos actuar ante estas nuevas circunstancias que nos ponen en nuevo terreno de lucha.

La influencia política de las iglesias evangelistas es cada vez mayor. Se calcula que en Cuba podrían alcanzar ya al 30% de la población.

Siempre se han usado las iglesias como ejercicio de control social y de poder, especialmente la Iglesia católica, pero también las evangélicas y protestantes. Esas iglesias que están actuando en América Latina, como en su día lo hizo con la misma fuerza la Iglesia católica, responden al mismo proyecto de dominación. Más de lo mismo.

¿Cómo está enfrentando Cuba la era Trump?

Cuba va a seguir fortaleciendo su sistema de autodefensa, su soberanía y socialismo. Lo que pasó en Brasil fue también la protección a nuestros médicos. Tuvimos que sacarlos porque no los vamos a someter a los peligros de un irresponsable. Hay una alta represión en América Latina, están persiguiendo a los activistas, judicializando a los líderes políticos, como hicieron con Dilma Rousseff, Lula, Rafael Correa, Fernando Lugo… Les ha funcionado y ahora quieren meterse con Cuba, pero no han aprendido aún cómo reacciona el pueblo cuando nos agreden. ¡Que no se olviden de Playa Girón! La primera derrota del imperialismo en América.

(Gara)