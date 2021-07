Los “pacíficos” facistas que se preocupan por Cuba en Europa. Por Justo Cruz

Me llama mucho la atención que a casi nadie le llame la atención el hecho de que los que más se preocupan por la situación de los Derechos Humanos en Cuba sean los políticos de derecha , extrema derecha y cuasi-Fascistas especialmente en el continente europeo.

Me alarma con qué simpleza los SOS Cuba publican y comparten imágenes de luchadores“ cubanos codeándose con políticos de extrema derecha, especialmente racistas españoles altamente conocidos por sus políticas contra los Derechos Humanos de los extranjeros, los derechos de la mujer, del movimiento LGTBI, etc.

Me pregunto cómo a los “Patria y Vida“ no les da pena codearse con connotados racistas de VOX y Ciudadanos. ¿Cómo se puede ser tan ignorante y compartir en su propio muro de Facebook un discurso de un político de VOX solo porque dice las cosas malas que uno quiere escuchar contra su propio país?

¿En serio crees que a esos racistas españoles les interesa la suerte del pueblo cubano? Si no quieren o no saben leer para documentarse y cultivarse al menos pregúntale a un amigo español sobre los partidos VOX y Ciudadanos, pregúntale y se les caerá la cara de vergüenza.

Lo mismo sucede en Alemania. Recuerdo cuando hace algunos años la Canciller alemana Angela Merkel decidió acoger a parte de los refugiados sirios obligados a abandonar sus países huyéndole a las bombas del ISIS y de la OTAN, en aquella oportunidad algunos de los cubanos “Patria y Vidas“ de hoy criticaban a la Merkel con el mismo afán que los racistas del AfD (Alternativa para Alemania, partido de extrema derecha) como si ellos mismos no fueran extranjeros. Muchos alemanes se quedaban boquiabiertos ante tanta ignorancia.

En Alemania hay una organización de dudoso activismo político con el patético nombre de Sociedad Internacional por los Derechos Humanos (IGFM por sus siglas en alemán) cuyo presidente de honor fue asesor de Augusto Pinochet y entre otras barbaridades se pronunciaron con todas las fuerzas de sus corazones contra la liberación de Nelson Mandela.

Pues está organización desde hace años está muy pero muy preocupada por “los derechos“ del pueblo cubano.

Ahora resulta que en este „gran concurso“ buscando quién publica las Fakenews más estupida sobre el acontecer diario en Cuba la IGFM no quiere quedarse atrás y para demostrar violencia policial en Cuba publica una nota de prensa sobre los “muertos“ del gobierno cubano y la acompaña con una imagen de la policía brasileña “Forca Tatica“ nada más y nada menos que “en La Habana” maltratando al pueblo cubano.