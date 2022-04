Peloteros cubanos en EE.UU.: Se puede ser millonario pero no libre (+ video). Por José Manzaneda

Les contamos la última sobre libertades made in Miami. Desde hace semanas, en dicha ciudad, se habla a bombo y platillo de la creación de una selección cubana de béisbol “independiente”, compuesta por jugadores cubanos de las Grandes Ligas de EEUU (1).

Un canal de televisión pedía opinión sobre el asunto a uno de los grandes beisboleros cubanos en EEUU, José Dariel “Pito” Abreu, que declaraba (2): “Se está comentado de hacer un equipo de la gente aquí en Miami, al cual yo dije que no, porque respeto también a los peloteros que están en Cuba. (…) Siempre he estado de acuerdo si es un equipo unificado, con peloteros de Cuba y de aquí”. El reportero insistió: “Entonces José vamos a estar claros. Si es un equipo solo con peloteros de Grandes Ligas tú no participarías. Pero si es un híbrido, con peloteros de Cuba y con peloteros de Grandes Ligas, ¿tú estarías en la disposición de representar a tu país?” “Es correcto. Así es”, respondió Abreu.

Al minuto, la prensa de Miami y los medios “anticastristas” llevaban a titulares las “polémicas declaraciones” de Abreu. “Bombazo: `Pito´ Abreu no quiere jugar en un Cuba independiente” (3), “José Abreu dice que no integrará un Equipo Cuba del exilio” (4).

No pasaron 48 horas y, tras la amenaza del martirio, llegaba la consiguiente expurgación: “Abreu cambia de opinión y apoya a la Asociación de Peloteros Cubanos Profesionales” (5), “Abreu se retracta” (6), “Abreu rectifica” (7), “Abreu pide disculpas” (8), “Abreu reconoce su error” (9).

El deportista pedía perdón por haber hablado “sin tener suficiente información” (10) y por sus “palabras desafortunadas” (11) que “podrían haber ofendido a algunas personas” (12). El mismo guión que la mafia de Miami obliga a leer a todo aquel que quiera sacar su cabeza del cadalso. En el deporte o en música. En 2018, cancelaban el concierto en Miami de la cantante andaluza Pastora Soler, tras haber actuado en Cuba. Como Abreu, pidió “perdón”: “sé hasta dónde es mi culpa por no haberme informado y documentado antes”, ha sido “un error garrafal”, suplicaba (13). En febrero de este año, el vasco Álex Ubago evitó la suspensión de su concierto en Miami, cancelando otro en La Habana, tras recibir “toda la información” que no conocía sobre lo que ocurre en Cuba (14). Lo mismo hicieron Andy y Lucas, Gente de Zona, Descemer Bueno (15), Yulien Oviedo (16) y un largo etcétera.

Pero sobre el caso Abreu, ¿han leído alguna nota que hable de “presiones”, “amenazas” o “chantajes”? Nada. Tampoco sobre las leyes de EEUU que condicionan el béisbol cubano. `Pito´ Abreu, por ejemplo, podría competir en EEUU y cobrar las mismas cifras astronómicas sin romper con su país y su selección, si el gobierno de Donald Trump no hubiera anulado un acuerdo histórico, firmado entre las Grandes Ligas y la Federación Cubana de Beisbol (17). ¿El pecado inaceptable? Que Cuba habría recibido un 10 % de las fichas para arreglar sus estadios.

Si consultamos en Wikipedia sobre José Abreu, leemos que “desertó” de Cuba en 2013 (18). Sin más explicación, entenderemos que lo hizo porque el Gobierno cubano le impedía jugar y ganar mucho dinero en EEUU. Algo completamente falso. Para entender algo, debemos recurrir a la enciclopedia colaborativa cubana Ecured –calificada como “oficialista”- (19). Primero, no emplea la palabra “deserción”. Explica que Abreu “abandonó ilegalmente Cuba para comenzar a jugar en Grandes Ligas” y “firmar un contrato de 68 millones de dólares con los Medias Blancas de Chicago”. Y explica el porqué: “los peloteros cubanos solo pueden jugar (en EEUU) si renuncian a su ciudadanía cubana y cortan sus lazos con las instituciones estatales cubanas” debido a las leyes del bloqueo de EEUU.

Por cierto, la Confederación Mundial de Béisbol ha dejado claro que la famosa selección “Cuba independiente” carece de validez y solo reconoce a la de la Federación Cubana (20). Estamos, por tanto, ante un nuevo suflé mediático para hacer caja del negocio anticubano de Miami. Activando, para ello, su rodillo totalitario.