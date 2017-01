Del respeto a las autoridades y el desprecio de la opinión ciudadana. Por Carlos Luque Zayas Bazán

En la confrontación de ideas no hay más lamentable defensa que el lacrimoso recurso de victimizarse mediante la queja de ser objeto de una campaña. Lo que procede es dar respuestas a los argumentos, datos, o desmentirlos. Un gesto ciudadano de protesta, o el examen del itinerario de un periodista, no es una campaña.

Se aprecia que este periodista escucha a las autoridades cubanas de una forma bipolar, o según convenga: lo mismo para justificar el uso de la grosera imagen de la tortuga/jicotea/bandera cubana, que, sólo por su intervención, comprender y aceptar que ha mancillado el sentir de muchos. Sería interesante saber si argumentó a esas autoridades que como ya otras habían “autorizado” el uso escandaloso de la bandera cubana él también tenía el derecho, argumento increíble que dió en su blog para refutar las quejas sobre la ofensa que ahora dice reparar.

En este caso se da por enterado sólo cuando las autoridades cubanas, respetuosamente, le informan de la reacción ciudadana. Hay que imaginar que no prestó atención a las muchas manifestaciones de indignación que se pronunciaron en los medios digitales, principalmente a través de Facebook y algunos blogs. Admitamos que no. Pero lo que sí se puede afirmar es que conoció, como se desprende de su nota, las opiniones de los comentaristas de su “Club de Fans”, que tal parece no le califican como una parte de los cubanos para ejercer su “objetividad”. Sin embargo, el periodista no puede negar que ya sabía de esa reacción. Tal parece que las dos notas de rechazo que se pueden leer en su mismo blog entre los mismos comentarios a su artículo, no fueron, ni representaron, aunque sea, a una parte de los cubanos. Que serían algo más que dos era muy presumible, sólo como muestra estadística, porque no se necesitan muchas luces para suponer que el uso de un símbolo patrio con esa connotación provocaría las protestas que sólo ahora se dispuso a escuchar.

Por el contrario, en gesto soberbio – que ahora se trocó en anuencia- a los cubanos que protestaron en su blog, el periodista respondió que no le aceptaba condiciones, aunque esas personas se pronunciaran, también, “de forma respetuosa”. La comunicación de las autoridades cubanas fue más convincente y digna de su atención, cuando hubiera sido de gran donaire y mejor talante, respetar a los ciudadanos sencillos que no tenían otra autoridad que la que emanaba del justo agravio de ver banalizado grotescamente un símbolo patrio.

Lamentablemente este lector no puede creer en el supuesto respeto que le mueve a la retractación y a la rectificación. Y me temo que tampoco le creerá una buena parte de los cubanos, menos, ninguno de los que se manifestaron en las redes, porque no hay ninguna sinceridad ni dignidad en ceder a la notificación de las autoridades, si antes se ha despreciado la justa protesta de la gente ordinaria.

Recordemos que este periodista tiene el curioso hábito de publicar en su blog textos de otros medios y hacer un refrito de sus títulos, y eso, cuando no está ocupado en hacer una síntesis tendenciosa de un contenido ajeno, que después tiene que desautorizar su autor, además de sufrir después una explicación que nada explica. En el primer caso rebautizó el título de un artículo de la periodista Zenaida Ferrer, quien le comunicó muy respetuosamente, (“Le sugiero que modifique su título porque no se corresponde con lo que yo escribí”), y la respuesta del periodista no fue la misma que ahora le da a las autoridades cubanas, cuando aquel caso era muy distinto, pues a la periodista le asistía el derecho en su reclamación. La respuesta que dio el periodista a la sugerencia más que delicada y respetuosa de Zenaida Ferrer, hizo que esta se viera entonces obligada a replicarle: “Pero me citas con mi nombre completo y yo no escribí eso, ¿es ético cambiar mi título y acreditarme el tuyo?” No hubo rectificación. Quizás fuera necesaria entonces una convocatoria de las autoridades.

Este lector creía que era de mayor nobleza escuchar y ceder ante la gente sencilla que ante el respeto de las autoridades y a ellas. Chaplin nos legó ejemplos inolvidables de esa valentía universal. Al no ser que se deseara la convocatoria de para “enterarse”, y entonces, y sólo entonces, “comprender” que se había ofendido a una parte de los cubanos. Va quedando muy poco margen de sorpresa en el ejercicio de un periodismo que también muchos ciudadanos se siguen preguntando por qué se tolera.

Finalmente subrayo: Es muy débil y muy dudoso, por usar términos delicados, argumentar que se conoce y acepta no ofender a una parte de los cubanos, sólo cuando es notificado por autoridades, si antes se dijo a un ciudadano simple, y que comentaba respetuosamente, que no se aceptaban condiciones. Y cuando la única condición era un reclamo de respeto. Si no lo respetó antes, ¿cómo creerle que lo respetó ahora?

Concluyo con la cita del párrafo final de un artículo de Marcos Velázquez Cristo, como muestra de que el “Club de Fans” va sumando miembros:

“Fernando Ravsberg, es un hombre cuyos artículos me han convencido de que no es amigo de la revolución cubana, ni de Cuba como nación. Su línea editorial zigzagueante no responde a la búsqueda de un equilibrio informativo, ni a una presunta imparcialidad, sino a la necesidad de aparentar ambas cosas como forma de ocultar sus verdaderas posiciones e intenciones, evitando la confrontación directa con las autoridades cubanas al fingir una inexistente afinidad con nuestro proceso social, una vez más me pregunto por qué se lo toleran.”