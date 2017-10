“El bloqueo a Cuba es mucho más”. Por Omar Pérez Salomón

En 1995 el líder de la Revolución Cubana, Fidel Castro, apuntó: “… No hay conversación telefónica oficial de este país que no la capten; no hay conversaciones con personalidades políticas o con empresas de cierta importancia que no las capten. Las captan todas, porque el bloqueo es mucho más que prohibir vender y comprar; no se imaginan ustedes lo que es el bloqueo”.[1]

Un bloqueo comercial, económico y tecnológico real y no virtual; más de 700 millones de dólares utilizados en transmisiones subversivas por radio y televisión, y más de 200 millones de dólares para la subversión en Cuba a través de las TIC en los últimos años, confirman las palabras de Fidel y dan fe de las difíciles condiciones en que4 se ha desarrollado la Revolución cubana, y el empeño del imperialismo norteamericano por destruirla.

Con la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca se ha arreciado la política agresiva e injerencista contra Cuba, con el empleo de un carril que pretende derrocar a la Revolución Cubana mediante un bloqueo económico todavía más férreo si fuera posible, las presiones y amenazas desde el exterior y un carril dos que hoy toma una mayor fuerza, que persigue el objetivo de desestabilizar nuestro país.

El 16 de junio de 2017 el actual presidente del vecino del norte anunció la política de su gobierno hacia Cuba que revierte avances alcanzados en los dos últimos años, después que el 17 de diciembre de 2014 los presidentes Raúl Castro y Barack Obama dieran a conocer la decisión de restablecer las relaciones diplomáticas e iniciar un proceso hacia la normalización de los vínculos bilaterales. Ello es un claro indicio de que se refuerzan las medidas para recrudecer aún más la política agresiva y hostil contra Cuba, de la mano de la mafia anticubana de Miami y las fuerzas ultraconservadoras de Estados Unidos.

En el sector de las comunicaciones y la informática, se registraron afectaciones en los últimos ocho años ascendentes a casi 400 millones de dólares, de ellos 68,9 millones en el último año, que representa una escalada en los daños provocados en relación con años precedentes, como se muestra en la tabla siguiente.

Año Valor de las afectaciones (usd) 2010 61 240 430 2011 7 396 394 2012 66 766 000 2013 44 200 000 2014 34 200 000 2015 57 122 900 2016 59 208 700 2017 68 922 110 Total 399 056 534

En el presente año la Administración Trump ha impedido que ETECSA consolide los acuerdos de interconexiones directas con cuatro empresas estadounidenses y el acceso al mercado norteamericano para adquirir equipamiento tecnológico de altas prestaciones, teléfonos fijos, móviles, antenas, sistemas informáticos, entre otros, aún en sucursales de terceros países.

Ha fortalecido la persecución a empresas de países que son socios estratégicos de Cuba. El 2 de junio de 2016, se conoció que la compañía china Huawei recibió una citación judicial del Departamento de Comercio de los Estados Unidos para que informara sobre la exportación de tecnología con componentes estadounidense a Cuba. Estas investigaciones se sucedieron a lo largo del 2016 y más recientemente en abril de 2017, cuando el Departamento del Tesoro decidió revisar de forma más amplia sus actividades comerciales con los países bajo sanción de los Estados Unidos, incluida Cuba.

La política de bloqueo afecta abiertamente el libre acceso desde Cuba a los contenidos de la red de redes, negando la descarga de información, una vez que se reconoce que el enlace se realiza desde una dirección de Internet (IP) otorgada al dominio cubano .cu. En este sentido, a pesar de las visitas a la Isla de altos directivos de Google, y el marcado interés de introducir sus productos y servicios en el mercado cubano, el bloqueo todavía impide el uso de varios de sus servicios y aplicaciones. Otras afectaciones se identifican en la prohibición para adquirir licencias de productos de software y la participación en eventos comerciales y de otra índole.

En este período se han producido ataques informáticos a las redes cubanas de infocomunicaciones, en violación del Derecho Internacional y de las normas más elementales que deben garantizar un ciberespacio pacífico, ordenado y seguro.

Cuba debe destinar importantes recursos a la defensa de su espectro radioelectrónico. Las transmisiones anticubanas originadas en los Estados Unidos totalizaron en el último año un promedio de casi 2 mil horas semanales, emitidas en 24 frecuencias de radio y televisión. La agresión contra Cuba en esta esfera viola, entre otras, las normas internacionales que rigen el uso del espectro radioeléctrico, del Convenio Internacional de Radiocomunicaciones, del cual el Gobierno de Estados Unidos es parte.

A pesar de las conversaciones y acuerdos adoptados entre el Grupo Empresarial Correos de Cuba y el Servicio Postal de los Estados Unidos, con la intención de lograr regularizar este servicio, la política de bloqueo continúa impidiendo que se realicen despachos y transportaciones del correo en forma directa y regular, con sus correspondientes afectaciones.

Ante estas acciones que constituyen una escalada en el bloqueo impuesto contra Cuba, la nación está en la obligación y el derecho de denunciar esta política en el marco de diversos escenarios multilaterales, y en el orden bilateral, y emprender acciones político-diplomáticas con dicho fin. El primero de noviembre la Asamblea General de la ONU votará nuevamente a favor de Cuba y en contra de un criminal bloqueo, el más largo de la historia.

[1] Discurso en la clausura del Festival Internacional Juvenil Cuba Vive, Ciudad de La Habana, 6 de agosto de 1995. Periódico Granma, Ciudad de La Habana, 9 de agosto de 1995, pp.3-4.