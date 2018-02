Cuba Internet Task Force: Lo mismo y lo nuevo. Por Iroel Sánchez

Este 7 de febrero tuvo lugar la anunciada reunión en el Departamento de Estado para crear el “grupo operativo” para Internet en Cuba.

La agencia de prensa AP reporta que en el lugar donde se efectuó -“bajo una iluminación fluorescente en una sala de conferencias en el sótano del Departamento de Estado”- hubo alusiones a la Guerra fría, también “varios opositores cubanos utilizaron el espacio público para arremeter contra el gobierno de Cuba, haciendo comparaciones con la Segunda Guerra Mundial y con los gobiernos de Siria e Irán” y que “algunos argumentaron que cualquier plan estadounidense sería contraproducente, al socavar la independencia y la credibilidad que se percibe en los florecientes medios de comunicación independientes en Cuba”.

Parece ser que a pesar de la veteranía de las instituciones implicadas y presentes -USAID, Oficina de Transmisiones hacia Cuba (Radio y Tv Martí), entre otros viejos conocidos- no se aludió a la lista de fracasos y escándalos en que han terminado proyectos anteriores, desde las transmisiones de Radio Swan en los años sesenta del Siglo XX, las célebres auditorías a Radio y Tv Martí, siempre con bajo impacto en Cuba pero con despilfarro de cientos de millones de dólares, hasta el más reciente ZunZuneo que salpicó a importantes instancias del gobierno norteamericano. Omar Pérez Salomón ha hecho un documentado recorrido por esos esfuerzos desde 1960 hasta la actualidad que puede consultarse en La pupila insomne.

En el caso de Internet, desde los años noventa del pasado siglo, el gobierno norteamericano viene proponiéndole utilizarlo con fines de cambio de régimen en Cuba. Si algo no ha faltado han sido “estudios”, “proyectos”, y dinero que los gobiernos de Clinton, W. Bush y Obama asignaron en abundancia, con récord establecido por este último precisamente en los años en que impulsaba el “deshielo” con La Habana, momento en que surgieron los “florecientes medios de comunicación independientes” que han querido ahora tomar distancia del nuevo plan, temerosos de que el “fuego y la furia” que soplan en el actual gobierno norteamericano les incendie su ya bastante tenue vestidura, como bien ha señalado el periodista Manuel Henríquez Lagarde.

En tiempos de Obama pasaron por Cuba expertos en la subversión a través de Internet como Jared Cohen, con experiencias precisamente en lugares como Irán y Siria y que trabajara tanto con Hillary Clinton como con Codoleezza Rice en el Departamento de Estado, y Ted Henken, quien en 2011 hizo el estudio de campo que luego permitiera asignar contratos y becas que conviertieran a varios blogueros cubanos en gestores de medios de comunicación al servicio de la política estadounidense. Incluso, la persona que el Departamento de Estado publicó como contacto para la reunión de este miércoles -Gilberto Torres Vela- fungía en esos años como diplomático en La Habana, mientras varios de los entrevistados por Henken se convirtieron en asiduos invitados de algunas embajadas occidentales en La Habana.

Bajo la dirección de Cohen y el Senador Marco Rubio sesionó el 21 de marzo de 2012 en la Heritage Foundation en Washington un taller para objetivos similares a los proclamados ahora por el Task Force, donde participó también la gubernamental Oficina de Transmisiones hacia Cuba, y en septiembre de 2016 esa misma oficina convocó un evento en Miami con los mismos objetivos.

Pero de entonces a acá el acceso a Internet en Cuba se ha multiplicado de modo significativo, siendo el país que más creció en 2017 en ese aspecto y también en la participación en las redes sociales, y se ha anunciado para este año el despliegue comercial de la tecnología 3G para el servicio de datos en los dispositivos móviles. Eso ha sucedido a pesar de que las inversiones para ese incremento se han realizado en medio de las restricciones financieras impuestas por Estados Unidos y las multas a las entidades internacionales por presuntas violaciones al bloqueo, en las que también la administración Obama estableció récord, mientras mantuvo bloqueado el acceso a sitios web y aplicaciones que pudieran ser de interés para el desarrollo científico, tecnológico y económico de la Isla.

Como resultado de lo sucedido ayer, partir de este momento doce personas trabajarán desde distintas agencias gubernamentales estadounidenses a un costo de 30 000 dólares en hacer propuestas para que el presidente Donald Trump cumpla la promesa realizada en junio de 2016 en Miami de “to examine the technological challenges and opportunities for expanding Internet access and freedom of expression in Cuba.”

Junto a la creación de espacios y aplicaciones para empujar sus objetivos en Cuba, el gobierno estadounidense pretende ahora utilizar también el incremento del acceso de los cubanos a Internet. Impulsar aun más ese incremento para satisfacer plenamente y con equidad las necesidades de información y servicios de la ciudadanía cubana, a la vez que fomentar una profunda cultura descolonizadora del uso de Internet es la única respuesta posible.

(CubAhora)