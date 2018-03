El padre de la “alternativa moderada y centrista” y sus 60 años en marcha atrás. Por Iroel Sánchez

El millonario cubanoamericano Carlos Saladrigas ha expresado en el sitio web del “laboratorio de ideas Cuba posible” que “Cuba lleva 60 años en una Revolución que cada día acelera en marcha atrás”.

Una de las cosas que aprendí al estudiar Física por primera vez en la Secundaria Básica fue el concepto de Sistema de referencia de la mecánica newtoniana que condiciona la percepción sobre el avance o el retroceso y sus magnitudes de acuerdo al lugar donde se ubique el observador.

Si usted afirma lo citado al inicio, es heredero de uno de los acólitos del dictador Fulgencio Batista que huyeron a Miami con las maletas llenas de dólares y lleva décadas fracasando en el intento de recuperar por todas las vías posibles las posesiones y posiciones que perdieron en la Isla, es lógico que lo que constituyó un avance para la mayor parte de los cubanos a usted le parezca un retroceso. Pero si, además, usted se llama Carlos Saladrigas y da esa opinión en un sitio llamado Cuba Posible, los motivos se hacen aún más claros. El tema viene de muy lejos pero basta ver su devenir en los ultimos diez años para comprender la frustración.

El 21 de febrero de 2008 Carlos Saladrigas daba una entrevista al diario español El País donde se decía que este había “gastado en los últimos años millones de su fortuna particular para poner en marcha un embrión de alternativa moderada y centrista a los viejos dirigentes radicales que dominaban la comunidad cubana en Estados Unidos.”

En La Habana, Fidel Castro no dejaba pasar 24 horas para dar su opinión sobre el tema y publicaba una de sus Reflexiones, esta vez con el título “¿Quién quiere entrar en el basurero?“, donde, luego de ironizar sobre unas declaraciones del entonces Secretario General de la OEA José Miguel Insulza, apuntaba citando íntegramente lo publicado por El País:

“Si no es suficiente para divertirse, vea el artículo de Antonio Caño, de El País el 21 de febrero de 2008, “El aislamiento de la isla sólo sirve para perpetuar la agonía del régimen”.

“Una de las voces más autorizadas del exilio cubano, el empresario Carlos Saladrigas, confía en que la dimisión de Fidel Castro puede ser ‘la puerta que abre definitivamente al cambio’ y pide a la comunidad cubana de Miami y al Gobierno de Estados Unidos que actúen con ‘prudencia’ y con ‘voluntad conciliadora’, con el fin de no desaprovechar esta oportunidad.

“Saladrigas, que preside una pequeña organización llamada Grupo de Estudios Cubanos, integrada en un colectivo de otras asociaciones políticas y de derechos humanos conocido como Consenso Cubano, ha gastado en los últimos años millones de su fortuna particular para poner en marcha un embrión de alternativa moderada y centrista a los viejos dirigentes radicales que dominaban la comunidad cubana en Estados Unidos. En el páramo de liderazgo en que quedó Miami tras la muerte de Jorge Mas Canosa, Saladrigas es una voz respetada entre los círculos intelectuales, y escuchada por los medios de comunicación y los diplomáticos extranjeros.

“En una conversación telefónica desde la República Dominicana, Saladrigas declaró: ‘seguir aislando a Cuba sólo sirve para perpetuar la agonía del régimen.’

“‘Este es un momento de gran esperanza, tanto para los cubanos del exilio como para los disidentes en el interior.

“‘El exilio debe ayudar estimulando los pasos que se vayan dando en Cuba, no rechazándolos. Las transiciones se hacen paso a paso.

“‘Hay que conseguir que el régimen le pierda el miedo al exilio; cuanto menos miedo tenga, más rápido va a ir todo.’ El cambio, en su opinión, es imparable.”

“En Florida vive un millón de cubanos con recursos suficientes como para revitalizar la maquinaria económica de la isla en muy poco tiempo si se dan las condiciones adecuadas, que deben de ser creadas tanto por Estados Unidos como por Cuba. El primero, levantando las restricciones a los ciudadanos norteamericanos para invertir en la isla, y el segundo, legalizando la propiedad privada y la actividad económica extranjera.

“Una vez que se den esas condiciones, en opinión de Saladrigas, las reformas políticas serán automáticas. La medida más urgente sería la liberación de los presos políticos. Cumplido eso, y abierta la puerta a la inversión, el exilio podría convertirse en el mayor fondo de ayuda que ninguna transición política ha conocido en la historia, afirma.”

“Carlos Saladrigas me suena en el oído como nombre y apellido que escuché muchas veces cuando, como colegial de 18 años, concluía mis estudios en el quinto y último curso de Bachillerato. Era el candidato escogido por Batista al terminar el último año de su mandato constitucional. Antes había sido su Primer Ministro. Estaba finalizando la segunda guerra mundial.

“¡Qué barato nos quiere comprar el nuevo Carlos Saladrigas! Con el dinero de Miami, “el mayor fondo de ayuda que ninguna transición ha conocido en la historia”, algo que Estados Unidos no ha podido lograr con todo el dinero del mundo.

“La realidad es otra y esta no se oculta a los que observan con realismo los acontecimientos que tienen lugar en Cuba.”

El 21 de marzo de 2012 en la ultraderechista Heritage Foundation Carlos Saladrigas asistía a un evento presidido por Marco Rubio para intercambiar acerca de cómo usar la Internet para propiciar cambios en Cuba, titulado “Cuba Needs a (Technological) Revolution: How the Internet Can Thaw an Island Frozen in Time”. Entonces lo acompañaron conocidos enemigos de la Revolución cubana como el senador por la Florida Marco Rubio, el ex Subsecretario de Estado, Roger Noriega, el director de Radio y Televisión Martí, Carlos García Pérez, el Director Ejecutivo del Instituto George W. Bush, James Glassman y Mauricio Claver Carone, director del US-Cuba Democracy PAC que estuvo entre las primeras personas nombradas por Donald Trump en su equipo de transición presidencial.

Apenas ocho días después, el 29 de marzo Saladrigas hablaba en La Habana, invitado por los editores de la revista Espacio Laical, que devendrían en 2014 fundadores del “laboratorio” Cuba Posible, y sus palabras eran atendidas por el entonces corresponsal de BBC en Cuba Fernando (¿Ravsberg? /Da Cunha?), primero en una entrevista (3 de abril) y luego en una amable reseña (5 de abril).

También el 5 de abril el periodista cubano residente en Miami Edmundo García publicaba en La pupila insomne un artículo en el que abordaba ampliamente la trayectoria de Saladrigas, analizaba detalladamente sus palabras en la conferencia de Espacio Laica, su elogio a personajes de la contrarrevolución totalmete desacreditados por sus probados vínculos con EE.UU., cuestionaba con profundidad sus intenciones, apuntaba lo sucedido en la Heritage Foundation y recordaba las palabras de Fidel referidas al empresario.

En marzo de 2018 el ñ bloguero cubano residente en Miami Emilio Ichikawa describió “la postura centrista”que había anunciado El País como la política oficial de EEUU hacia Cuba:

“es la de la actual administración Demócrata de los EEUU, la del Presidente Obama y sus funcionarios, como el Secretario de Estado Kerry y Roberta Jacobson. Y es también la de algunos intelectuales cubanoamericanos y cubanos moderados como Roberto Veiga y de empresarios con visibilidad intelectual como Hugo Cancio.

“La mezcla de la promoción de negocios con Cuba (y el levantamiento del bloqueo/embargo), con la incursión ocasional en la crítica del régimen político cubano, es el eje de la estrategia editorial de la revista OnCuba, de Hugo Cancio.

“Cancio, que es una persona habilidosa, le ha sabido cazar la pelea al oficialismo cubano cada vez que este ha resbalado en una decisión impopular; por ejemplo: el cierre de los cines 3-D, el cierre de las “trapi-shoping” o los astronómicos precios oficiales con que salieron los autos.

“Esta tercera posición, llamada de “centro” o “moderada”, suele ser en las transiciones la más artera a la vez que la más “exitosa”.

“Precisamente de esa zona proviene la que puede considerarse la primera gran traición de la “transición raulista”, implementada por los ex editores de Espacio Laical Roberto Veiga y Lenier González, quienes a solo semanas de ser cesanteados ya tenían fundada la entidad “Cuba posible”; y a solo semanas de fundar “Cuba posible”, sin tiempo para madurar resultados creíbles, ya tenían montado un gran evento “académico” en los EEUU.

Los anfitriones de Saladrigas en Cuba organizarían en marzo de 2014 con financiamiento del gobierno Primer Ministro noruego Jens Stoltenberg, actual Secretario General de la OTAN, el evento “Fe religiosa, institucionalidad nacional y modelos sociales” y en posterior entrevista con Elaine Díaz para Global Voices uno de ellos diría, dando como un hecho lo que había anunciado El País como objetivo de Saladrigas:

“Si algo ha tipificado los últimos 10 años, es un corrimiento “al centro” en un conjunto importante de actores sociales y políticos, dentro y fuera de la Isla.”

En un medio de una polémica en el verano de 2016 el director de Cuba Posible, Roberto Veiga, afirmó tener una “relación muy cordial” con Carlos Saladrigas. A propósito de esa polémica se publicaron investigaciones y se enumeraron antecedentes sobre el origen de la palabra “centrista” en relación con Cuba pero ningún investigador ni defensor del “laboratorio” reconoció su mérito a El País y Carlos Saladrigas, como tampoco empleó la etiqueta de “sectario”, “estalinista” o “extremista” – utilizada ampliamente por sus partidarios- para calificar a Fidel por cuestionarla tan tempranamente. Ahora que Saladrigas parece abandonar desde la revista de sus cordiales amigos lo que Edmundo llamaba “posiciones ambivalentes” creo es momento de recordarlo.