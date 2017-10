La URSS y Mijaíl Gorbachov, un testimonio de Margaret Thatcher (+ video)

Preparando los programas de La Pupila asombrada por el centenario de la Revolución de Octubre he vuelto sobre estos dos materiales muy interesantes relacionados entre sí.

Pedro Prada es Doctor en Ciencias de la Comunicación Social. Es periodista, investigador y diplomático cubano. Fue corresponsal del diario Granma en la URSS en los días finales de la Unión Soviética. En un panel del que fue parte, realizado en el espacio Dialogar, dialogar en el Pabellón Cuba, Prada afirmó sobre su obra Crónicas del derrumbe soviético: “en la preparación del libro pude acceder a una grabación de un testimonio de la exprimer ministra británica Margaret Thatcher. Nadie puede suponer que la Thatcher tuviera la más mínima inclinación, ni respeto, ni admiración por el socialismo o por la URSS. Me limito a leerles solo unas partes del texto:

“…La URSS es un país que supone una seria amenaza para el mundo occidental. No me estoy refiriendo a la amenaza militar; en realidad esta no existía. Nuestros países están lo suficientemente bien armados, incluyendo el armamento nuclear. Estoy hablando de la amenaza económica. Gracias a la economía planificada y a esa particular combinación de estímulos morales y materiales, la Unión Soviética logró alcanzar altos indicadores económicos. El porcentaje de crecimiento de su Producto Nacional Bruto es prácticamente el doble que en nuestros países… Por eso siempre hemos adoptado medidas encaminadas a debilitar la economía de la Unión Soviética y a crear allí dificultades económicas, donde el papel principal lo desempeña la carrera de armamentos. Un lugar importante en nuestra política es tomar en consideración las flaquezas de la Constitución de la URSS… Por desgracia y pese a todos nuestros esfuerzos, durante largo tiempo la situación política en la URSS siguió siendo estable durante un largo período de tiempo. Teníamos una situación complicada. Sin embargo, al poco tiempo nos llegó una información sobre el pronto fallecimiento del líder soviético y la posibilidad de la llegada al poder, con nuestra ayuda, de una persona gracias a la cual podríamos realizar nuestras intenciones en esta esfera […]. Esa persona era Mijaíl Gorbachov, a quien nuestros expertos calificaban como una persona imprudente, sugestionable y muy ambiciosa. Él tenía buenas relaciones con la mayoría de la élite política soviética, y por eso, su llegada al poder, con nuestra ayuda, fue posible”.

Este video Anotoly Lukianov refiere y amplía el testimonio de Margaret Thatcher citado por Prada. Lukyanov fue el último Vicepresidente de la URSS. Él y Mijaíl Gorbachov habían sido compañeros de estudios en la Universidad de Moscú.

Por supuesto, nada de esto desmiente los gravísimos problemas internos en el orden político y económico de la URSS que el propio Prada y otros participantes en aquel panel apuntaron con profundidad, y que varios libros publicados en Cuba recogen como causa esencial del destino de ese país, pero parece ser que también existieron acciones desde el exterior que, a diferencia de lo anterior, no han sido muy divulgadas.