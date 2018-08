Un sofisma sobre la oratoria en Cuba. Por Ernesto Estévez Rams

El Dr Ernesto Estevez Rams, profesor titular de la Universidad de La Habana, amplía lo expuesto en su texto “Hay quienes recuerdan que en Cuba se enseñaba y ensalzaba la oratoria…“



Por muy hábil que se sea construyendo un sofisma el resultado sigue siendo un sofisma y lo superficial sigue siendo superficial. Volviendo al articulo original cualquier estudiante de periodismo pudiera deconstruir el discurso que se pretende. Un sucinto paseo histórico para ubicar el contexto que permita referirse a nuestro pasado prerrevolucionario con una construcción idealizada, un vintage, que apelando a la nostalgia edulcorada nos vende de contrabando una idea falaz. Me pregunto si la precaria escuelita rural o de barrio humilde podía darse el lujo de dejar constancia histórica, en un anuario impreso, de las dotes de sus graduados, un espacio donde resaltar las dotes oratorias de algunas de sus alumnas o de sus alumnos. La misma escuelita cuyo presupuesto se robaban del erario publico dentro del complejo entramado de corrupción política y social en que se empantanaba el país. Me pregunto si la preferencia de antaño por ensalzar a la oratoria no respondió en buena medida a la idea de que la palabra hábil te permitía escalar la pirámide política e insertarte en el esquema de demagogia que te asegurase una porción del pastel de la corrupción.

Cuántos bellos discursos en el congreso de la nación incapaz de darle solución a los problemas que aquejaban a la república enferma. Cuántos Gorgias y cuán pocos Sanguilys. Y qué deficiente una educación que no solo no llegaba a muchos, sino además, incapaz de formar desde la base al ser humano pleno, de utilidad social de cara a un país con urgentes necesidades de desarrollo: ¡Qué bonito habla el hijo del pescador! para mostrarlo en el mitin político de turno mientras en su casa la hermanita llena de parásitos no tiene oportunidad de atención medica adecuada y la madre pena entre la pobreza que inútilmente intenta palear el padre trabajando inhumanamente, todos dentro de una invisible rigidez social que los condena a su destino de miseria.

Y entonces se aterriza en el meollo de la falacia de su discurso: En Cuba, por supuesto revolucionaria, solo hemos reconocido dos oradores que merezcan ser mencionados: Fidel y Eusebio. Frase directa, lapidaria. De un plumazo cerramos el espectro, le presentamos al lector la idea cerrada que no le invite al análisis. La apelación a dos referentes inmediatos e incuestionables. Pero una mirada incluso limitada al pasado inmediato (y se toma el articulo el cuidado de decir 50 anhos atrás, pero yo me iré hasta el 59) revela el sofisma. Es falso como lo demuestra el verbo encendido de Armando Hart, orador como pocos; la prosa poética de Alfredo Guevara, difícil, ácida; Carlos Rafael, con filo en la palabra; la oratoria directa y brillante de Lazaro Peña, tan llana como bella. Acaso Camilo no se prefiguraba como excelente orador desde el balcón del Palacio Presidencial invocando a los muertos como ultimo bastión de la patria. Acaso no recordamos el gigante orador que fue el Che, lo mismo en la Universidad Central de Las Villas que en la ONU. Y Roa, el inmenso Roa. Y la oratoria de Ricardo Alarcon, culta, efectiva. Acaso no es buen orador Abel Prieto, profundo, critico, acertado. No emociona nuestro canciller Bruno, afilado tanto en el discurso como en la riposta breve y efectiva, calmada y rotunda, enérgica y pausada. La Revolución ha dado muchos oradores y los seguirá dando pero los da una calidad diferente, los da de la estirpe de aquello que donde ponen la palabra ponen su suerte. Y ya, en un comentario anterior, hable de los oradores brillantes que hay en un pueblo educado, las decenas de miles de hijos e hijas de este país, capaces de explicar temas difíciles, complejos comunicándoselo a los demás de manera que se entienda; las decenas de miles de trabajadores y trabajadoras, de campesinos y campesinas, de estudiantes, de verbo que encienden cualquier reunión; las decenas de miles de maestras y maestros, profesores y profesoras que a diario usan su oratoria efectiva y hermosa para enseñar en la humildad de su magisterio. Todos ninguneados por el autor del sofisma. Todos ellos hacen de la oratoria no un ejercicio de esterilidad retorica, sino una instrumento de acción que ayuda a construir realidades redentoras.

Pero incluso la falacia del sofisma va mas allá, ¿por qué ahora un articulo como ese? ¿Por qué cuando comenzamos a oír al nuevo presidente hablar? Sospecho que es ese el blanco real del artículo. Para ello es importante hacer la construcción donde prevalezca como valor el verbo bello y no el hecho. Juzguemos al presidente por como habla y no por lo que hace. Contrapongámoslo a Fidel, referente de la nación y uno de los oradores mas grandes de la historia humana. Contrapongámoslo a Eusebio, el bellísimo amante de la historia y de la Revolución y uno de los oradores más acabados y cultos de nuestra historia, referente también para el país. No importa lo injusto de la comparación. Y ahora que tenemos la visibilidad renovada de un presidente joven que muestra la capacidad no trivial de multiplicarse y aparecer en todas partes, que lleva a paso de conga a todos los que dirigen las distintas áreas del país, que exige compromiso y resultado, efectividad y acción, que es crítico y agudo, que comienza a calar en el sentimiento profundo del pueblo. Ataquémosle ahora, antes que se consolide como líder, explotemos sus vulnerabilidades antes que, en la escuela misma de su nueva responsabilidad, las subsane y se crezca. La Revolución cubana tiene la notable capacidad de, en vez de comerse a sus hijos, hacerlos gigantes.

Frente a la queja de Fausto de hay de los pueblos sin héroes, y el sofisma mefistofélico de hay de los pueblos que lo necesiten, se levanta la respuesta martiana de que son huérfanos los pueblos incapaces de crear a los héroes cuando los necesita y al nuestro nunca le ha faltado la capacidad de crisol, y en esta hora de los hornos, ya gesta y gestará tanto nuevos nuevos titanes de la acción y de la oratoria como nos hagan falta.