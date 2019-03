Un día detrás de otro. Por Víctor Angel Fernández

Me gustaría hoy hablar sobre los resultados del referendo constitucional del pasado domingo, donde se aprobó lo propuesto por inmensa mayoría.

En conversaciones de estos días con algunos amigos, ha salido el tema de los resultados y se comentaba sobre los mismos, en función de que esos que votaron NO, le daban mayor legitimidad a los resultados, pues con ello se rompía una unanimidad, muchas veces criticada.

No dejo de estar de acuerdo con aristas de ese punto de vista, pero tengo algunas dudas sobre el significado de esa acción de negación.

Los que votamos por el SI, lo hicimos apoyando un proyecto que, no obstante las imperfecciones que día a día nos molestan, tiene un amplísimo balance positivo en estas seis décadas que avalan la condición del apoyo, sin que por esto se llame a suspender las críticas, ni nada por el estilo. Todo lo contrario, el apoyo, era para confirmar que existe el espacio para corregir los caminos y una vez más, “cambiar lo que debe ser cambiado”.

Mientras l@s del NO, ¿por qué votaron? ¿No estaban de acuerdo con la Constitución o no estaban de acuerdo con algún o algunos artículos del proyecto, aunque cada día disfruten de los beneficios del mismo?

Haber votado por la opción negativa, ¿significa que no están de acuerdo con el precepto martiano, que ha servido como base a las constituciones de 1976 y esta de 2019: “Yo quiero que la ley primera de nuestra República, sea el culto de los cubanos a la dignidad plena del hombre”?

¿Significa que no están de acuerdo con la definición de los símbolos nacionales?

Ahora que comienza la 58 Campaña GRATUITA de Vacunación Antipolio, como un derecho constitucional de acceso a la salud ¿significa que ell@s no vacunarán a sus hij@s, sobrino@s y niet@s?

Cuando en la familia de ell@s comience una mujer su proceso de gestación, ¿significa que se negarán a que la referida mujer reciba de forma GRATUITA, las dos decenas de consultas prenatales, las vacunaciones y tratamientos estomatológicos de la madre, el derecho de atención de parto y de todos los cuidados peri y postnatales, incluidas la vacunación de l@s recién nacid@s?

L@s que no están de acuerdo con el articulado referido a la educación como derecho, el próximo primer lunes de septiembre, ¿no se iniciarán en las escuelas, cualquiera que sea el nivel?

¿O significa que devolverán sus títulos obtenidos por una educación también GRATUITA, incluidos l@s que se formaron en el antiguo campo socialista y las maestrías y doctorados, también serán entregados?

L@s ciudadan@s de los campos de Cuba, que eran tirad@s a las guardarrayas y exterminad@s por la guardia rural, con una esperanza de vida inferior a los 50 años, que comenzaron a ser personas luego de 1959 y recibieron tierras por la Ley de Reforma Agraria, también en 1959, ahora, al no estar de acuerdo con respecto a lo que se dice sobre las cooperativas y otras formas de asociación, ¿también votaron por el NO hacia TODA la constitución?

¿Habrán votado contra la Constitución las personas LGTBI, que están en cualquiera de los grupos anteriores, beneficiándose del resto de los casi 800 párrafos del articulado, porque el debatidísimo artículo 68, no fue aprobado y se trasladó el análisis de su contenido hacia un nuevo Código de la Familia?

Incluso, l@s que por razones políticas respetables, aunque no coincida con ell@s, no están de acuerdo con la definición principialista de que Cuba es un Estado Socialista, luego de votar por el NO ¿dirán también NO a todos y cada uno de los beneficios que este imperfecto y real Estado les asegura?

Lo sabemos. Aquí también el NO, es la respuesta a todas las preguntas.