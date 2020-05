¡Vaya vecino que no debo mirar y que se pasa la vida mirándonos! Por Antonio Rodríguez Salvador

Algunos amigos emigrados se disgustan, y otros que no lo son hasta ofenden, cuando desde aquí uno postea asuntos relacionados con Estados Unidos. Enseguida insinúan o te sueltan: Ocúpate de lo tuyo, no mires al vecino.

¡Vaya vecino que no debo mirar y que se pasa la vida mirándonos! Estados Unidos financia unos 20 medios para que constantemente hablen sobre Cuba, lo negativo o falsamente negativo en primerísimo lugar. No cuento los llamados influencer, ni los pagos de anuncios en redes sociales. Yo quiero que me digan: ¿Si alguien te mira con persistencia no lo mirarás aunque sea de reojo?

En la Florida hay ya 40 mil casos y el 60 % se registran en el área metropolitana de Miami, pero cuando uno lee esos medios o ve a esos “influencers”, el problema son las colas de Cuba donde además se esconden los muertos y falsean los datos.

Si no olvidaron la realidad cubana, sencillamente tratan de complacer a la Ned o la Usaid, diciendo lo que estos quieren escuchar. ¿De verdad creen que un muerto o un simple caso se puede ocultar en un municipio como Jatibonico, donde hasta hoy no hay contagiados y viven unas 60 mil personas, 30 mil en la cabecera.

Ocurre que si aquí alguien ha tenido contacto con un enfermo de otro municipio, y lo vienen a buscar para hacerle una PCR, de inmediato lo sabe el pueblo entero. Me llaman mis hijas que lo escucharon decir aquí y allá, me lo dice el vecino, el del punto de viandas, el que me vende el yogur, y lo postean no sé cuántos en Facebook. Luego todos respiramos cuando da negativo, cosa de la que nos enteramos con igual velocidad. Te dicen es Fulano, hermano de Ciclana, que trabaja en la farmacia y vive en reparto Trillo. Gente real no un dato.

La vergüenza no es que en Cuba haya colas, siempre las hubo; pero que te lo critique el país que te bloquea (el rico, el excepcional, el vengador del mundo) y de pronto allí las colas sean también tremendas, es irónico.

Claro, siempre te dicen: Es un logro que te den comida gratis sin mirar a quien, y por su versión de las cosas, transmiten la idea de que es sencillo. Cosa de llegar un minuto y decir lléname el maletero. Lamentablemente este mundo interconectado permite ver que no es así: son muchos los testimonios de personas que madrugan para conseguir lo perentorio.

Otros te dicen, pero es gratis no como en Cuba que no existe eso. Qué decir: se les olvidaron todos los almuerzos gratis que durante años recibieron en las escuelas, o los hospitales; los que a precios ridículos pagaron en sus centros de trabajo o en la cuota mensual, que no alcanza pero mucho ayuda. Yo pasé hace unos días por uno de los cinco lugares que en Jatibonico dan comida a personas necesitadas, y le tire foto al menú semanal: pollo, picadilo de res, yogur, huevo, potaje, arroz, postre, y a un precio ridículo. Desayuno, almuerzo y comida por no más de dos pesos. Métanle calculadora y lápiz a ver de verdad cuánto cuesta.

Yo no me alegro del mal de nadie. De hecho me preocupa mucho el avance de la pandemia en Estados Unidos, pues allí hay muchos que quiero o admiro, pero hay que ver lo que constantemente se bombardea hacia acá. El trato de carnero o burro que te dan. Gente que cuando los miras tendrán más tecnología, pero en ningún modo tienen esa comunicación que tenemos en Jatibonico. Que es más que comunicación.