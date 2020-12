Golpe blando en Cuba: Dos cables secretos y un video revelador. Por Iroel Sánchez

Medios de comunicación cubanos han mostrado en los últimos días pruebas de la implicación de diplomáticos estadounidenses en La Habana en la organización de una falsa huelga de hambre que desató un proceso de golpe blando en Cuba. (Ver https://www.cubainformacion.tv/contra-cuba/20201201/88959/88959-cuba-muestra-la-participacion-directa-de-la-embajada-de-eeuu-en-la-provocacion-de-san-isidro)

Pero eso no comenzó ahora. El pasado martes 8 de diciembre de 2020 al participar en el espacio Mesa Redonda de la Televisión cubana hice referencia a dos cables secretos de la entonces Sección de Intereses de los Estados Unidos en Cuba, revelados en 2011 por la organización Wikileaks, que prueban que los intentos del gobierno norteamericano por provocar este tipo de acciones en la isla, incidiendo sobre jóvenes artistas y estudiantes universitarios, se remontan a la primera década de este siglo. (https://www.youtube.com/watch?v=C1fUKdCjV1E). Por si alguien no pudo ver esa emisión y tampoco el video de esta que coloqué ayer aquí, repito tres de los antecedentes de esta injerencia a los que me referí allí.

Un cable del 27 de noviembre de 2006 expresa:

“Sesenta y tres jóvenes activistas pro-democracia de tres de los grupos de jóvenes opositores más influyentes de Cuba, se reunieron en La Habana el 24 de noviembre para un foro de referencia destinado a encontrar un terreno común. El evento, [fue] celebrado en el patio de la Residencia del Funcionario de Asuntos Políticos de la Misión de EEUU…Varios funcionarios de la Sección de Interéses de EEUU también estaban presentes”.

“Después de breves palabras de bienvenida por el Funcionario Político de la Misión de EEUU, los tres grupos juveniles se dirigieron al público presente y luego…los participantes vieron un emotivo documental de 70 minutos sobre la caída del dictador yugoslavo Milosevic, que destacó el papel de los jóvenes del grupo OTPOR (“Resistencia”) en precipitar el cambio, a través de reuniones, movlizaciones y sarcasmo”.

“Un valor clave del evento fue que se trataba de una actividad de base, generada por los cubanos. No habría ocurrido sin el apoyo de la Sección de Intereses de EEUU, que facilitó el lugar y los contactos…Estaremos trabajando igualmente con atención para fomentar acciones contrarias, sobre todo para mejorar e incrementar el trabajo de redes entre estudiantes universitarios que se oponen al régimen”.

Este cable puede consultarse en https://wikileaks.org/plusd/cables/06HAVANA23546_a.html

Antes, en febrero de 2005, el líder de OTPOR, Ivan Markovik, había expresado durante un encuentro previo a una recepción con el Presidente estadounidense George W. Bush, la intención de gestar una revolución de colores en Cuba. Puede verse en el documental francés Estados Unidos a la conquista del Este (minuto 4.37) disponible en https://youtu.be/W_7t3xxCEXM?t=275

Otro cable de la misma procedencia, del 15 de abril de 2015, después de descalificar la contrarrevolución tradicional por corrupta, divida y poco influyente, afirma:

“Personas más jóvenes, incluidos blogueros, músicos, y los artistas escénicos y plásticos no pertenecen a organizaciones identificables, aunque son mucho mejores adoptando posiciones “rebeldes” con mayor atractivo popular. Sin embargo, estas personas todavía están estrictamente controladas por las autoridades, evitan la etiqueta de “disidentes” y no parecen aspirar a cualquier rol de liderazgo. La fama internacional ganada por unos pocos, como la bloguera Yoanny Sánchez, impulsa aún más celos entre las organizaciones disidentes tradicionales y les impide trabajar con las incipientes redes que las generaciones más jóvenes comienzan a formarse.”

El que tenga ojos que vea y el que sepa leer que lea.